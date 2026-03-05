English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND vs ENG : कडक! पॉवरफुल षटकारासह संजू सॅमसनची अर्धशतकी खेळी

IND vs ENG : 26 चेंडूंमध्ये तूफान फटकेबाजी करत सॅमसननं गाठला अर्धशतकी खेळीचा आकडा. इंग्लंडच्या कर्णधारानं गमावला झेल आणि हीच चूक पडली महागात.   

सायली पाटील | Updated: Mar 5, 2026, 08:12 PM IST
T20 WC Sanju Samson 50 runs IND vs ENG Semi Final with a massive six

IND vs ENG : वानखेडे स्टेडियमवर सेमीफायनलसाठी नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला इंग्लंडचा संघ बऱ्याच आत्मविश्वासानं खेळपट्टीवर आला. मात्र सुरुवातीपासूनच भारतीय फलंदाजांनी त्यांना उत्तम खेळ आणि फटकेबाजीची झलक दाखवत सामन्यात विरोधी संघाला तणावात आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. वेस्ट इंडिजसोबतच्या 97 धावांच्या दमदार अशा बिनबाद खेळीनंतर टीम इंडियाचा सलामीवीर संजू सॅमसन मैदानात आला आणि त्यानं बॅटला स्प्रिंग लावल्याप्रमाणं इंग्लंडच्या गोलंदाजानी धाडलेले चेंडू सीमारेषेपार पोहोचवण्यास सुरुवात केली. 

जोफ्रा आर्चरच्या षटकामध्ये सलच चौकार ठोकत सॅमसननं भारतीय संघाच्या धावसंख्येला चांगली गती मिळवून दिली. 15 धावांवरच संजूचा झेल इंग्लंडच्या कर्णधार हॅरी ब्रूकनं गमावला आणि हीच या संघाची मोठी चूक ठरली. कारण या जीवदानानंतर इंग्लंडचे गोलंदाज आणि संजूची बॅट इतकंच समीकरण मैदानात पाहायला मिळालं. अवघ्या 26 चेंडूंमध्ये संजूनं 50 धावा करत संघाला एक भक्कम भागिदारीसुद्धा दिली, जेव्हा भारताची एकूण धावसंख्या 92/1 (8) इतकी होती. 

हेसुद्धा वाचा : IND VS ENG : 'आम्ही त्यांना शांत करू...' टॉस जिंकताच इंग्लंडच्या कर्णधाराने थोपटले दंड, सूर्याला दिलं चॅलेंज

 

अर्धशतकी खेळी पूर्ण झाल्यानंतर इंग्लंडच्या गोलंदाजांना संजूनं आपल्या फलंदाजीनं हैराण केलं, तिथं इंग्लंडची डोकेदुखी वाढते तोच त्याला चकवणारा चेंडू विल जॅकनं टाकला आणि फिल सॉल्टनं सॅमसननं मारलेला फटला झेलत त्याला तंबूत परत पाठवलं. 42 चेंडूंमध्ये 89 धावा करत झेलबाद होत संजू सॅमसनची तूफान खेळी थांबली आणि क्रिकेटप्रेमींना धक्का बसला. मात्र त्यानं उभी केलेली धावसंख्या पाहता भारतीय संघासाठी त्याच्या योगदानामुळं संपूर्ण स्टेडियमनं त्याच्या खेळीचा टाळ्यांसह उत्स्फूर्त दाद दिली. 13.1 व्या षटकामध्ये भारताता तिसरा खेळाडू बाद झाला आणि धावसंख्येचा वेगही काहीसा मंदावला. 

 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
T20 World CupInd vs Eng Semi FinalIND vs ENG Semi Final liveSanju Samsoncricket

