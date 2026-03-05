IND vs ENG : कडक! पॉवरफुल षटकारासह संजू सॅमसनची अर्धशतकी खेळी

IND vs ENG : वानखेडे स्टेडियमवर सेमीफायनलसाठी नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला इंग्लंडचा संघ बऱ्याच आत्मविश्वासानं खेळपट्टीवर आला. मात्र सुरुवातीपासूनच भारतीय फलंदाजांनी त्यांना उत्तम खेळ आणि फटकेबाजीची झलक दाखवत सामन्यात विरोधी संघाला तणावात आणण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला. वेस्ट इंडिजसोबतच्या 97 धावांच्या दमदार अशा बिनबाद खेळीनंतर टीम इंडियाचा सलामीवीर संजू सॅमसन मैदानात आला आणि त्यानं बॅटला स्प्रिंग लावल्याप्रमाणं इंग्लंडच्या गोलंदाजानी धाडलेले चेंडू सीमारेषेपार पोहोचवण्यास सुरुवात केली.
जोफ्रा आर्चरच्या षटकामध्ये सलच चौकार ठोकत सॅमसननं भारतीय संघाच्या धावसंख्येला चांगली गती मिळवून दिली. 15 धावांवरच संजूचा झेल इंग्लंडच्या कर्णधार हॅरी ब्रूकनं गमावला आणि हीच या संघाची मोठी चूक ठरली. कारण या जीवदानानंतर इंग्लंडचे गोलंदाज आणि संजूची बॅट इतकंच समीकरण मैदानात पाहायला मिळालं. अवघ्या 26 चेंडूंमध्ये संजूनं 50 धावा करत संघाला एक भक्कम भागिदारीसुद्धा दिली, जेव्हा भारताची एकूण धावसंख्या 92/1 (8) इतकी होती.
अर्धशतकी खेळी पूर्ण झाल्यानंतर इंग्लंडच्या गोलंदाजांना संजूनं आपल्या फलंदाजीनं हैराण केलं, तिथं इंग्लंडची डोकेदुखी वाढते तोच त्याला चकवणारा चेंडू विल जॅकनं टाकला आणि फिल सॉल्टनं सॅमसननं मारलेला फटला झेलत त्याला तंबूत परत पाठवलं. 42 चेंडूंमध्ये 89 धावा करत झेलबाद होत संजू सॅमसनची तूफान खेळी थांबली आणि क्रिकेटप्रेमींना धक्का बसला. मात्र त्यानं उभी केलेली धावसंख्या पाहता भारतीय संघासाठी त्याच्या योगदानामुळं संपूर्ण स्टेडियमनं त्याच्या खेळीचा टाळ्यांसह उत्स्फूर्त दाद दिली. 13.1 व्या षटकामध्ये भारताता तिसरा खेळाडू बाद झाला आणि धावसंख्येचा वेगही काहीसा मंदावला.