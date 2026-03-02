'मी 100 सामने बाहेर बसून होतो,' वेस्ट इंडिजच्या सामन्यानंतर संजू सॅमसन स्पष्टच बोलला, रोहित, विराटचा केला उल्लेख

Sanju Samson Massive Virat Kohli Rohit Sharma Comment: वेस्ट इंडिजविरोधातील सामन्यात करो या मरो स्थिती असताना संजू सॅमसनने तुफानी खेळी करत भारताला अत्यंत सहज विजय मिळवून दिला. संजू सॅमसनने 97 धावा कुटत भारताला सेमी-फायनलमध्ये पोहोचवलं. संजू सॅमसनला सध्याच्या वर्ल्डकपमध्ये फक्त एकच सामना खेळायला मिळाला होता. सुपर-8 मधील सामन्यात पुन्हा संधी मिळाली असता त्याने त्याचं सोनं केलं आणि भारतासाठी मोठी खेळी केली. संजू सॅमसन अनेक खेळाडूंसाठी आदर्श ठरला आहे, ज्याला संघात अनेकदा अपेक्षित स्थान मिळालं नाही, तर अनेकदा अपयशी ठरला होता. मात्र रविवारी वेस्ट इंडिजने 196 धावांचं आव्हान दिलं असता त्याने जबरदस्त कामगिरी केली. कोणताही दबाव न घेता त्याने सहजपणे 97 धावा ठोकल्या आणि अखेरचा विजयी चौकार मारला.
संजू सॅमसनने 97 धावा करत टी-20 वर्ल्डकपमध्ये भारतीय फलंदाजाकडून दुसरी सर्वाधिक धावसंख्या नोंदवली. सुरेश रैनाने 2010 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात 101 धावा ठोकल्या होत्या.
सामन्यानंतर संजू सॅमसनने म्हटलं की, "माझ्यासाठी खरं तर हे संपूर्ण जग आहे. ज्या दिवसापासून मी खेळायला सुरुवात केला. देशासाठी खेळण्याचं स्वप्न पाहू लागलो तेव्हापासून याच दिवसाची वाट पाहत होतो. मी त्यासाठी खूप आभारी आहे. माझ्यासाठी हा प्रवास खूप खास होता. या प्रवासात खूप चढ-उतार आले. मी स्वत:वर अनेक शंका घेत होतो, विचार करत होतो...जर असं झालं तर...मला हे जमेल का? पण मी स्वत:वर विश्वास ठेवला आणि माझ्यावर कृपा ठेवणाऱ्या देवाचे आभार मानतो. त्यामुळे मी फार आनंदी आहे".
"मला वाटतं यामुळेच मी या फॉरमॅटमध्ये इतका काळ खेळत आहे. मागील 10 ते 12 वर्षांपासून आयपीएल खेळत असून, 10 वर्षांपासून भारतीय संघासोबत आहे. मी नेहमीच खेळत नव्हतो, पण डगआऊटमधून पाहत होतो, विराट-रोहित शर्मासारख्या दिग्गजांकडून शिकत होतो. ते काय करतात हे पाहणं, शिकणं महत्त्वाचं होतं," असं त्याने सांगितलं.
सॅमसनने डगआऊटमून सामने पाहिल्याने आपण किती शिकलो याचाही उल्लेख केला. "मला वाटतं याचा मला फायदा झाला. माझ्या अनुभवानुसार मी फक्त 50 ते 60 सामने खेळलो आहे, पण जवळपास 100 सामने पाहिले आहेत. महान खेळाडू कशाप्रकारे सामना संपवतात आणि स्थितीप्रमाणे कशाप्रकारे आपली खेळी बदलतात ते पाहिलं आहे. अखेरच्या सामन्यात आम्ही प्रथम फलंदाजी केली होती, त्यामुळे मोठी धावसंख्या उभारायची होती", असं तो म्हणाला.
"त्यामुळेच मला पहिल्या चेंडूपासून मला मोठी खेळी करायची होती. पण हा सामना पूर्णपणे वेगळा होता. मी मोठे फटके खेळायचा प्रयत्न करायचो, तेव्हा विकटे जात होते. त्यामुळे मला भागीदारी करायची होती, प्रक्रियेवर लक्ष केंद्रीत करायचं होतं. मला वाटलं नव्हतं की, मी इतकं काही स्पेशल करेन. मी माझ्या भूमिकेवर लक्ष केंद्रीत करत होतो," असं त्याने म्हटलं आहे.
माझ्यासाठी हा आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाच्या दिवसांपैकी एक असल्याची भावनाही त्याने व्यक्त केली. "हो, नक्कीच ते खूप ऊर्जा आणि आधार देतात. पण दुसरीकडे, नेहमीच एक प्रश्न असतो, नाही झालं तर काय? ते सतत तुमच्या मनात येत राहतं. पण जेव्हा जेव्हा तो विचार येतो तेव्हा मी स्वतःला वर्तमानात आणतो. चेंडूकडे पाहतो आणि त्याच्या गुणवत्तेनुसार प्रतिक्रिया देण्यासाठी स्वतःवर विश्वास ठेवला. आज त्याने खूप चांगलं काम केलं," असं तो म्हणाला.