/IND VS PAK : भारत - पाकिस्तान सामन्यात झाली मारामारी? सोशल मीडियावर व्हिडीओ व्हायरल, नेमकं सत्य काय?

Womens T20 World Cup 2026 : महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (Womens T20 World Cup 2026) भारत आणि पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात हायव्होल्टेज सामना पार पडला. या सामन्यात भारताने 64 धावांनी सामना जिंकून स्पर्धेतील पहिला विजय मिळवला. मात्र पाकिस्तानच्या पराभवानंतर सोशल मीडियावर एक व्हिडीओ सध्या जोरदार व्हायरल होतोय. यात भारत आणि पाकिस्तान यांच्या महिला संघात झालेल्या सामन्यात दोन्ही संघांच्या खेळाडूंमध्ये झटापट झालेली दिसतेय. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ वाऱ्यासारखा शेअर केला जातोय. मात्र या व्हिडीओची सत्यता नेमकी काय आहे याविषयी जाणून घेऊयात.
सध्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चा प्रभाव खूप वाढत असल्याने त्याचा सोशल मीडियावर व्हिडीओ तयार करण्यासाठी सुद्धा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो. भारत आणि पाकिस्तान या संघांमध्ये महिला वर्ल्ड कप 2026 चा सामना 14 जून रोजी पार पडला. या सामन्यातील एक व्हिडीओ व्हायरल होत असून यात भारतीय फलंदाजांवर पाकिस्तानी खेळाडूंकडून अटॅक करण्यात आल्याचा व्हिडीओ समोर आलाय. या भांडणात अंपायर आणि खेळाडू मध्यस्थी करून दोन्ही खेळाडूंना बाजूला करण्याचा सुद्धा प्रयत्न करतायत.
Things got tense in the middle as Harmanpreet Kaur and Fatima Sana Sheikh exchanged some heated words during the India vs Pakistan showdown. INDvsPAK pic.twitter.com/62BZPjzkKrFaruk (uf2151593) June 14, 2026
सोशल मीडियावर फॅन्स कन्फ्यूज आहेत की सामन्यादरम्यान अशी मारामारीची घटना खरंच झाली होती का? तर याच उत्तर आहे नाही. धक्काबुक्कीच्या घटनेचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्यादरम्यान दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी हस्तांदोलन केलं नाही. भारत पाकिस्तान यांच्या महिला संघांमध्ये होणारा हा सामना शांततेत पार पडला आणि कोणताही मोठा वाद पाहायला मिळाला नाही.
14 जून रोजी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारताचा पहिलाच सामना पाकिस्तान विरुद्ध होता. भारत पाकिस्तान हे संघ जेव्हा जेव्हा मैदानात एकमेकांसमोर येतात तेव्हा संपूर्ण जगाचं लक्ष या सामन्याकडे लागलेलं असतं. या सामन्यात टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करताना 170 धावा केल्या. यात स्मृती मंधाना 68 धावांची खेळी केली. भारतीय संघाने गोलंदाजीमध्येही वर्चस्व गाजवले आणि दीप्ती शर्माने पाकिस्तानच्या फलंदाजीची दाणादाण उडवली. तिने चार ओव्हरमध्ये 10 धावांत 5 विकेट घेतले. संपूर्ण पाकिस्तानचा संघ अवघ्या 106 धावांत बाद झाला.