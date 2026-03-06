IND vs NZ Playing 11 : अभिषेक शर्मा बाहेर, कुलदीपला संधी?; फायनलसाठी सूर्याने न्यूझीलंडविरोधात रचला 'चक्रव्यूह'

Team India Probable XI vs New Zealand Final : टी 20 वर्ल्डकपचा अंतिम थरार रविवारी 8 मार्चला अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम रंगणार आहे. फायनलची लढत भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात होणार आहे. भारताने टी 20 वर्ल्डकपमध्ये चौथ्यांदा धडक मारली आहे. आंतरराष्ट्रीय टी-20 सामन्यांचा इतिहास पाहता हे दोन्ही संघ आतापर्यंत 30 वेळा एकमेकांशी लढले आहेत. या सामन्यांमध्ये भारताने 18 वेळा तर न्यूझीलंडने 11 वेळा विजय मिळाला आहे. एक सामना ‘टाय’ झाला होता. विशेष म्हणजे, 2022 पासून आतापर्यंत हे दोन्ही संघ 10 वेळा आमनेसामने आले होते. यात फक्त 2 वेळा कीवी संघाला विजय मिळवता आला. या विजयाच्या गणितावरुन भारताचे पारडे जड आहे. आता पुन्हा न्यूझीलंडला धुळ चारण्यासाठी भारतीय संघ प्लेइंग इलेव्हनमध्ये बदल करण्याची शक्यता आहे.
जगातील नंबर वन टी-20 फलंदाज मानल्या जाणाऱ्या अभिषेक शर्मासाठी वर्ल्डकपमध्ये आपली जादू चालवता आली नाही. टी 20 वर्ल्डकपमधील 7 मॅचमध्ये अभिषेक फक्त 89 रन्स काढू शकला. सेमी फायनलमध्येही तो इंग्लंडविरुद्ध फक्त नऊ रन्स करु शकला. परिणामी, कर्णधार सूर्यकुमार यादव अंतिम सामन्यासारख्या महत्त्वाच्या सामन्यात फॉर्ममध्ये नसलेल्या खेळाडूला खेळवण्याचा धोका घेणार नाही असं म्हणतात. जर अभिषेक बाहेर ठेवलं तर इशान किशन डावाची सुरुवात करेल अशी शक्यता आहे. इशानने या स्पर्धेत सलामीवीर म्हणून दोन शानदार अर्धशतके झळकावली तर संजू सॅमसनसह तो संघाला आक्रमक सुरुवात देण्यास सक्षम आहे .
दुसरीकडे अभिषेकची जागा घेण्यासाठी रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर आणि कुलदीप यादव यांची नावे शर्यतीत आहेत. पण कुलदीप यादवचा वरचष्मा असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. यामागे दोन मुख्य कारणे म्हणजे इंग्लंडविरुद्धच्या सेमी फायनलमध्ये भारताला सहाव्या तज्ज्ञ गोलंदाजाची कमतरता भासली. वरुण चक्रवर्ती (६४ धावा) आणि अर्शदीप सिंग यांच्या महागड्या गोलंदाजीमुळे चिंता वाढली आहे. अशा परिस्थितीत, कुलदीपसारखा विकेट घेणारा पर्याय संघाला बळकटी देईल अशा विश्वास आहे. इतिहास पाहता 2025 च्या चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात किवीजविरुद्ध दोन विकेट घेऊन कुलदीपने भारताच्या विजयाचा पाया रचून दिला होता. मोठ्या सामन्यांमधील त्याचा अनुभव त्याला रिंकू किंवा सुंदरपेक्षा पुढे ठेवतो.
वरुण चक्रवर्ती हा टी-20 मध्ये नंबर 1 चा गोलंदाज मानला गेला तरी गेल्या सामन्यात त्याला पराभव पत्करावा लागला होता. अर्शदीपचा फॉर्म देखील व्यवस्थापनासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. पण, अंतिम सामन्यासारख्या मोठ्या सामन्यात या दोघांना वगळण्याची शक्यता खूपच कमी मानली जात आहे.
संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती.