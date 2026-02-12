English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
टीम इंडियाला मोठा धक्का! अभिषेक शर्मा पाकिस्तान विरुद्ध सामन्यात सुद्धा खेळणार नाही? कॅप्टन सूर्याने दिले संकेत

Abhishek Sharma IND VS PAK : टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने गुरुवारी प्लेईंग 11 जाहीर करत असताना संघाचा स्टार ओपनर अभिषेक शर्माच्या तब्येतीविषयी काही अपडेट्स दिले. त्यामुळे पाकिस्तान विरुद्ध सामन्यापूर्वी टीम इंडियाचं टेन्शन वाढलंय.   

पूजा पवार | Updated: Feb 12, 2026, 07:48 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS PAK : टीम इंडिया गुरुवार 12 फेब्रुवारी रोजी वर्ल्ड कप 2026 मधील (T20 World Cup 2026) त्यांचा दुसरा ग्रुप स्टेज सामना खेळत आहे. भारत विरुद्ध नामिबिया (IND VS NAM) यांच्यात दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर सामना सुरु असून यात यापूर्वी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस पार पडला. हा टॉस नामिबियाच्या कर्णधाराने जिंकला आणि त्याने प्रथम गोलंदाजी निवडली. यावेळी टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) प्लेईंग 11 जाहीर करत असताना संघाचा स्टार ओपनर अभिषेक शर्माच्या (Abhishek Sharma) तब्येतीविषयी काही अपडेट्स दिले. त्यामुळे भारत पाकिस्तान (IND VS PAK) सामन्यापूर्वी टीम इंडियाची चिंता वाढली आहे. 

काय म्हणाला सूर्यकुमार यादव? 

टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने टॉस गमावल्यामुळे संघाला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. त्यापूर्वी सूर्यकुमारने संघाची प्लेईंग ११ जाहीर केली आणि यात दोन महत्वाचे बदल केले. अभिषेक शर्माची तब्येत अजूनही पूर्णपणे ठीक नसल्याने त्याच्या ऐवजी संजू सॅमसनला संधी देण्यात आलीये. संजू सॅमसन हा ईशान किशन सोबत ओपनिंग करेल. तर यूएसए विरुद्ध मागच्या सामन्यात बुमराहची तब्येत ठीक नसल्याने तो प्लेईंग 11 चा भाग नव्हता मात्र आता तो फिट झाला असून वर्ल्ड कप 2026 मधील पहिला सामना खेळण्यासाठी मैदानात उतरत आहे. तर मोहम्मद सिराज याला प्लेईंग 11 मधून बाहेर बसवण्यात आलंय. 

टॉसमध्ये पराभूत झाल्यावर प्लेईंग 11 विषयी बोलताना कर्णधार सूर्यकुमार यादव म्हणाला की, 'ही खूप चांगली विकेट आहे. आशा करतो की फलंदाज यावर चांगली कामगिरी करतील. अभिषेक शर्मा अजूनही पूर्णपणे बरा झालेला नाही. तो 1 किंवा दोन सामने मिस करू शकेल'. याचा अर्थ १५ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान विरुद्ध होणाऱ्या हायव्होल्टेज सामन्याला अभिषेक शर्मा मुकू शकतोय.  

अभिषेक शर्माला नेमकं काय झालंय? 

टीम इंडियाचा स्टार ओपनर फलंदाज अभिषेक शर्मा याला पोटाचा संसर्ग (Stomach Infection) झालं आहे. मुंबईत झालेल्या 7 फेब्रुवारीच्या सामन्यापूर्वी त्याच्या खाण्यात काहीतरी वेगळं आलं ज्यामुळे त्याला पोट दुखीची समस्या निर्माण झाली. यूएसए विरुद्ध मुंबईत वर्ल्ड कपच्या पहिल्या सामन्यात अभिषेक शर्मा हा टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 चा भाग होता, मात्र फलंदाजीत तो फ्लॉप ठरला आणि दुसऱ्या तब्येत खराब झाल्याने दुसऱ्या इनिंगमध्ये फिल्डिंगसाठी येऊ शकला नाही. पोटातील संसर्ग, हवामानातील बदलामुळे आलेला ताप हे सगळं डिहायड्रेशनमध्ये परावर्तित झालं. ज्यामुळे त्याचं वजन लक्षणीयरीत्या कमी झाल्यानंतर, अभिषेकला वैद्यकीय देखरेखीसाठी नवी दिल्लीतील रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. मात्र नामिबिया विरुद्ध सामन्यापूर्वी त्याला रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आलाय.  

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

Tags:
Suryakumar Yadavabhishek sharmateam indiaT20 World Cup 2026Cricket News

