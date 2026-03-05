T20 World Cup:7 डावात फक्त 89 धावा, टीम इंडियासाठी डोकेदुखी, कोण तोडतय कॅप्टन-कोचचा विश्वास?

Abhishek Sharma: टी20 वर्ल्डकपमध्ये भारतीय संघाच्या युवा फलंदाज अभिषेक शर्माने सर्वांना निराश केलंय. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियममध्ये इंग्लंडविरुद्ध सेमीफायनल सामन्यात त्याने फक्त 9 धावा करून विकेट गमावली. त्याच्या या खराब फॉर्ममुळे संघाला मोठा धक्का बसला. अभिषेककडून मोठ्या अपेक्षा होत्या पण त्याने कप्तान आणि प्रशिक्षकांचा विश्वास तोडला. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
इंग्लंडविरुद्धच्या दुसऱ्या सेमीफायनल सामन्यात अभिषेक शर्मा फलंदाजीला आला तेव्हा संघाला त्याच्याकडून मोठ्या धावा अपेक्षित होत्या. पण तो फक्त 7 चेंडू खेळून 9 धावा करून आऊट झाला. त्याने दोन चौकार मारले, पण विल जॅक्सच्या गेंदबाजीवर फिल सॉल्टला कॅच देत पॅव्हेलियनमध्ये परतला. यामुळे भारतीय संघाची फलंदाजी लवकर कोलमडली आणि संघाला दबावात टाकले. फॅन्स आणि संघ व्यवस्थापनासाठी हे मोठे धक्कादायक होते, कारण अभिषेकला संघातील मुख्य ओपनर म्हणून पाहिले जात होते.
या विश्वचषकात अभिषेकने 7 डाव खेळले, पण त्यात फक्त 89 धावा केल्या. त्याच्या स्कोर्स असे होते: 0,0,0,1, 55,10 आणि 9. यात फक्त एक अर्धशतक (55 धावा) आहे, जे त्याच्या क्षमतेच्या तुलनेत खूप कमी आहे. सुरुवातीच्या तीन सामन्यांत तर तो शून्य धावांवर आऊट झाला, ज्यामुळे संघाची सुरुवात कमकुवत झाली. त्याच्या या फॉर्ममुळे भारतीय संघाला अनेक सामन्यांत संघर्ष करावा लागला आणि सेमीफायनलपर्यंत पोहोचण्यातही अडचणी आल्या. पुढे सॅमसनच्या खेळीने टीम इंडिया मोठ्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचली.
अभिषेक शर्माकडून फॅन्स आणि संघाकडून खूप अपेक्षा होत्या. तो जगातील नंबर 1 टी 20 फलंदाज आहे, पण विश्वचषकात त्याने स्वतःच्या संघासाठी 'विलेन'ची भूमिका बजावली. अनेकदा तो चांगल्या सुरुवातीला मिळालेल्या संधीचा फायदा घेऊ शकला नाही आणि लवकर विकेट गमावली. यामुळे कप्तान आणि प्रशिक्षकांचा विश्वास डळमळला. विश्लेषकांच्या मते, दबाव आणि फॉर्मची कमतरता यामुळे हे घडले असावे.
विश्वचषकातील खराब फॉर्म असूनही अभिषेकचा एकूण रेकॉर्ड उत्कृष्ट आहे. त्याने भारतीय संघासाठी 45 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत, ज्यात 1386 धावा केल्या आहेत. त्याची सरासरी 33 आहे आणि स्ट्राइक रेट 188.83 इतका वेगवान आहे. त्याने 2 शतके आणि 9 अर्धशतके मारली आहेत. एकूण 133 चौकार आणि 93 षटकार मारले आहेत. त्याचा सर्वोच्च स्कोर 135 धावा आहे. हा रेकॉर्ड पाहता, विश्वचषकातील अपयश आश्चर्यकारक आहे. अभिषेकच्या या फॉर्ममुळे भारतीय क्रिकेटमध्ये चर्चा सुरू झाली आहे.दबाव हाताळण्यात त्याला सुधारणा करावी लागेल. पण त्याची क्षमता पाहता, तो लवकरच फॉर्ममध्ये येऊ शकतो. भारतीय संघाला अंतिम सामन्यात जाण्यासाठी इतर खेळाडूंवर अवलंबून राहावे लागणार असल्याचे विश्लेषक सांगतात.