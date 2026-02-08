English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • T20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये होणार मोठा उलटफेर, ग्रुप स्टेजमधून बाहेर होणार हा बलाढ्य संघ? मागच्यावेळी गाठली होती सेमीफायनल

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला 7 फेब्रुवारी पासून सुरुवात झाली आहे. आतापर्यंत या स्पर्धेत एकूण 5 सामने झाले असून यातील एका सामन्यात मोठा उलटफेर झाला. ज्यामुळे आता एका बलाढ्य संघावर सुपर 8 मध्ये पोहोचण्याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत.   

पूजा पवार | Updated: Feb 8, 2026, 10:28 PM IST
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला (T20 World Cup) सुरुवात झाली असून यात पहिल्या दिवशी तीन सामने खेळवण्यात आले. यात कोलंबोमध्ये पाकिस्तानने नेदरलँडला पराभूत केलं मग कोलकातामध्ये झालेल्या वेस्टइंडीजने स्कॉटलंडला पराभूत केलं, तर मुंबईच्या वानखेडेवर झालेल्या सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) यूएसएचा 29 धावांनी पराभव केला. टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये चौथा सामना हा अफगाणिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड (Afganistan VS New Zealand) यांच्यात खेळवला गेला. चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात राशिद खानच्या (Rashid Khan) संघाचं पारडं यासाठी जड होतं कारण मागच्या टी20 वर्ल्ड कपमध्ये अफगाणिस्तानने न्यूझीलंडला 84 धावांनी पराभूत केलं होतं. 

अफगाणिस्तानचा न्यूझीलंडकडून पराभव : 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये अफगाणिस्तानकडून हीच अपेक्षा होती. पण यावेळी न्यूझीलंडने बाजी मारली. चेन्नईच्या चेपॉक स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात अफगाणिस्तानने आधी फलंदाजी करून 182 धावा केल्या. यानंतर त्यांच्या विजयाची शक्यता अधिकच वाढली कारण टी20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये 180+ चा स्कोअर केल्यावर त्यांना एकदाही पराभवाचा सामना करावं करावा लागला नव्हता. पण न्यूझीलंडने इतिहास बदलत विजय मिळवला. 

अफगाणिस्तान विरुद्ध मिळवलेला विजय न्यूझीलंडसाठी ऐतिहासिक ठरला. टी20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात न्यूझीलंड संघाने आधी कधीच एवढ्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करून सामना जिंकला नव्हता. तसेच टी20 आंतरराष्ट्रीयमध्ये हा अफगाणिस्तान विरुद्ध त्याचा सर्वात मोठा रन चेज सुद्धा होता. या संस्मरणीय विजयात ओपनर टिम सेफर्टने महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्याने 42 चेंडूत 65 धावा केल्या. या कामगिरीसाठी सेफर्टला 'प्लेयर ऑफ द मॅच' म्हणून घोषित करण्यात आले.

हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : भारत - पाकिस्तान सामन्याबाबत मोठी अपडेट, पाकिस्तान बहिष्काराचा निर्णय मागे घेणार?

 

ग्रुप स्टेजमधून बाहेर होणार अफगाणिस्तान?

न्यूझीलंड विरुद्ध पराभूत झाल्यावर अफगाणिस्तानसाठी पुढील प्रवास हा तितकासा सोपा नसेल. राशिद खानचा संघ ग्रुप डी मध्ये आहे. जिथे त्यांचा सामना हा दक्षिण आफ्रिका, यूएई आणि कॅनडा सोबत होईल. हा ग्रुप सर्वात कठीण मानला जातो कारण यात न्यूझीलंड, अफगाणिस्तान आणि दक्षिण आफ्रिका हे संघ आहेत. यातील कोणतेही दोन संघचं सुपर 8 सामन्यात जागा मिळवू शकतील. अफगाणिस्तानला आता कोणत्याही किंमतीवर दक्षिण आफ्रिकेला पराभूत व्हावं लागेल. नाहीतर राशिद खानचा संघ हा ग्रुप स्टेजमधून बाहेर होईल. दक्षिण आफ्रिकेला हरवणं हे अफगाणिस्तानच्या संघासाठी दिसतं तेवढं सोपं नसेल कारण दक्षिण आफ्रिका ही वर्ल्ड कप जिंकण्याची स्पर्धेतील प्रबळ दावेदार आहे. 

