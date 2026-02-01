English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • T20 World Cup 2026 : भारताविरुद्ध न खेळून पाकिस्तानने स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारणार, पाकिस्तानला होणार कोट्यवधींचं नुकसान

T20 World Cup 2026 : भारताविरुद्ध न खेळून पाकिस्तानने स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारणार, पाकिस्तानला होणार कोट्यवधींचं नुकसान

T20 World Cup 2026 : रविवारीच पाकीस्तान सरकारने त्यांच्या संघाला आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी हिरवा झेंडा दाखवला, पण 15 फेब्रुवारी रोजी नियोजित असलेल्या भारत विरुद्ध सामन्यावर मात्र पाकिस्तानचा क्रिकेट संघ बहिष्कार टाकणार आहे. मात्र यामुळे पाकिस्तानला कोट्यवधींचं नुकसान होऊ शकतं. 

पूजा पवार | Updated: Feb 1, 2026, 11:11 PM IST
T20 World Cup 2026 : भारताविरुद्ध न खेळून पाकिस्तानने स्वतःच्याच पायावर धोंडा मारणार, पाकिस्तानला होणार कोट्यवधींचं नुकसान
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : टी 20वर्ल्ड कप 2026 सुरु होण्यासाठी आता अवघे काही दिवस शिल्लक असताना पाकिस्तान सरकारने एक मोठी घोषणा करून खळबळ उडवून दिली आहे. बांगलादेशला आयसीसीने स्पर्धेतून रिप्लेस केल्यावर पाकिस्तानने बांगलादेशची पाठराखण करत स्वतःच्या स्पर्धेतील सहभागाबद्दल सुद्धा अनिश्चितता दाखवली होती. सोमवारपर्यंत पाकिस्तान आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधील सहभागाबद्दल अंतिम निर्णय जाहीर करणार होता. दरम्यान रविवारीच पाकीस्तान सरकारने त्यांच्या संघाला आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी हिरवा झेंडा दाखवला, पण 15 फेब्रुवारी रोजी नियोजित असलेल्या भारत विरुद्ध सामन्यावर मात्र पाकिस्तानचा क्रिकेट संघ बहिष्कार टाकणार आहे. मात्र यामुळे पाकिस्तानला कोट्यवधींचं नुकसान होऊ शकतं. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारत आणि पाकिस्तान संघ एकाच ग्रुपमध्ये : 

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धेत एकूण 20 संघांचा सहभाग असणार आहे. या संघांना एकूण 4 ग्रुपमध्ये विभागण्यात आलं असून यात ग्रुप ए मध्ये भारत आणि पाकिस्तान या संघांचा समावेश आहे. ग्रुप एमध्ये भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नेदरलँड, नामिबिया असे पाच संघ असून हे एकमेकांविरुद्ध ग्रुप स्टेज सामना खेळतील. यापैकी 15 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात ग्रुप स्टेज सामना हा श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे होणार होता. मात्र याच सामन्यावर पाकिस्तानने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला असून हा सामना खेळण्यास नकार दिला आहे. आता यावर आयसीसी काय भूमिका घेते हे पाहणं महत्वाचं असणार आहे.  रविवारी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सरकारने पाकिस्तान क्रिकेट संघाला (Pakistan Cricket) आयसीसी वर्ल्ड टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सहभागी होण्यासाठी मान्यता दिली आहे, मात्र 15 फेब्रुवारी रोजी भारताविरुद्ध होणाऱ्या सामन्यावर त्यांनी बहिष्कार टाकला आहे.

हेही वाचा : IND vs PAK: भारताची सेमी फायनलमध्ये धडक, पाकिस्तान वर्ल्ड कपमधून पडला बाहेर

 

 

ग्रुप स्टेजमधून बाहेर होण्याचा निर्णय : 

पाकिस्तानचा संघ 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबो मध्ये भारताच्या विरुद्ध ग्रुप स्टेज सामना खेळण्यासाठी न उतरल्यास सामना फॉरफिट झाल्यामुळे भारताला दोन पॉइंट्स देण्यात येतील. ग्रुप ए मधून पात्रता फेरी गाठण्यासाठी हा एक मोठा धक्का असेल, कारण सुपर ८ मध्ये पोहोचण्यासाठी गुण आणि नेट रन रेट महत्त्वाचे आहेत. या निर्णयामुळे पाकिस्तानचा नेट रन रेट निगेटिव्ह देखील होऊ शकतो. याचा अर्थ असा की जर पाकिस्तानने ग्रुप स्टेजमध्ये एकही सामना गमावला तर ते स्पर्धेतून बाहेर पडू शकतात.

PCB ला किती कोटींचं नुकसान होणार? 

भारत-पाकिस्तान सामना हा सर्वाधिक कमाई करणारा क्रिकेट सामना आहे. रिपोर्ट्सनुसार या सामन्याशी संबंधित ब्रॉडकास्टर्स आणि प्रायोजकांना अंदाजे $38 दशलक्ष (अंदाजे रु. 320 कोटी) एवढा रेवेन्यू गमावावा लागू शकतो. ज्यामुळे ब्रॉडकास्टर्स पाकिस्तान बोर्डावरही खटला दाखल करू शकतात.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026india vs pakistanmarathi newsCricket News

इतर बातम्या

'..पण आमचा रिअल हिरो परत येणारेय का?' रोहित पवारा...

महाराष्ट्र बातम्या