Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • BCCI चा भारतीय खेळाडूंना धक्का, वर्ल्ड कपच्या सुरुवातीलाच ही महत्वाची मागणी फेटाळली

BCCI चा भारतीय खेळाडूंना धक्का, वर्ल्ड कपच्या सुरुवातीलाच 'ही' महत्वाची मागणी फेटाळली

T20 World Cup 2026 : 7 फेब्रुवारी पासून टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात झाली असून यात टीम इंडियाने यूएसए विरुद्ध सामना खेळून तो जिंकला आहे. आता टीम इंडियाचा पुढील सामना हा 12 फेब्रुवारी रोजी होईल. वर्ल्ड कपदरम्यान टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी बीसीसीआयकडे एक मागणी केली होती. मात्र ती मागणी फेटाळण्यात आलीये. 

पूजा पवार | Updated: Feb 10, 2026, 04:26 PM IST
BCCI चा भारतीय खेळाडूंना धक्का, वर्ल्ड कपच्या सुरुवातीलाच 'ही' महत्वाची मागणी फेटाळली
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला (T20 World Cup 2026) सुरुवात झाली असून यात टीम इंडियाचा (Team India) पहिला सामना यूएसए विरुद्ध पार पडला. 7 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सामन्यात टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी यूएसएचा 29 धावांनी पराभव केला. यामुळे वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाची सुरुवात विजयाने झाली. ग्रुप ए मधील इतर संघांच्या तुलनेत टीम इंडिया हा मजबूत संघ आहे. यंदाचा वर्ल्ड कप भारत आणि श्रीलंका सामन्यांमध्ये खेळवला जातोय. टीम इंडियाच्या खेळाडूंद्वारे त्यांच्या कुटुंबांना या वर्ल्ड कप दरम्यान सोबत ठेवण्याची परवानगी बीसीसीआयकडे मागण्यात आली होती. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार भारतीय संघ व्यवस्थापनाने क्रिकेटपटूंच्या कुटुंबियांना त्यांच्यासोबत राहण्यास परवानगी देण्याबाबत स्पष्टता मागितली होती. मात्र टॉवर बोर्डाने स्पष्ट केले की कुटुंबांना खेळाडूंसोबत राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, जर त्यांची इच्छा असेल तर ते कुटुंबासाठी स्वतंत्र व्यवस्था करू शकतात.

BCCI ने नाकारली परवानगी : 

BCCI ने आपल्या नियमांवर कायम राहत T20 वर्ल्ड कप दरम्यान भारतीय खेळाडूंच्या पत्नी, होणाऱ्या पत्नी किंवा परिवारातील इतर सदस्यांना सोबत राहण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला आहे. बीसीसीआय 45 दिवसांपेक्षा जास्त दिवसांचा दौरा असेल तर खेळाडूंना आपल्या कुटुंबासोबत 14 दिवस राहण्याची परवानगी दिली जाते. मात्र टी 20 वर्ल्ड कप हा 7 फेब्रुवारी ते 8 मार्च या कालावधीत खेळवला जाणार आहे. 

BCCI आपल्या नियमांवर कायम : 

टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये टीम इंडियाने ग्रुप स्टेजचे 3 सामने हे घरच्या मैदानावर खेळणार आहे. तर एक सामना हा कोलंबोमध्ये खेळणार आहे. याआधी खेळवण्यात आलेल्या बाइलेट्रल सीरीज दरम्यान सुद्धा खेळाडूंना त्यांच्या कुटुंबासोबत राहण्याची परवानगी दिली नव्हती. बीसीसीआयने त्यांचे नियम टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये सुद्धा कायम ठेवले आहेत. 

हेही वाचा : वर्ल्ड कपदरम्यान मोठा वाद, 'या' स्टार क्रिकेटरला थेट संघातून दाखवला बाहेरचा रस्ता, नेमकं कारण काय?

 

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर झालेल्या पराभवानंतर बनले होते नियम : 

ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर होणाऱ्या बॉर्डर गावसकर ट्रॉफीमध्ये टीम इंडियाला मिळालेल्या लाजिरवाण्या पराभवानंतर BCCI ने नवी पॉलिसी केली आहे. तेव्हा जाहीर केलेल्या जाव्या 10 पॉइंट च्या गाईडलाईननुसार विदेश दौऱ्यावर कुटुंबाच्या उपस्थितीविषयी वेळमर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. त्या नियमात स्पष्टपणे म्हटले होते की खेळाडू 45 दिवसांपेक्षा कमी कालावधीच्या दौऱ्यावर जास्तीत जास्त एका आठवड्यासाठी त्यांच्या कुटुंबासोबत राहू शकतात. हा नियम खेळाडू, प्रशिक्षक, व्यवस्थापक आणि सपोर्ट स्टाफ यांनाही सारखाच लागू होतो.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 साठी टीम इंडियाचा संघ : 

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), इशान किशन (विकेटकिपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (वीसी), रिंकू सिंग, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंग्टन सुंदर, वॉशिंग्टन सुंदर, मोहम्मद सिराज

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

T20 World Cup 2026bcciteam indiaCricket Newsmarathi news

