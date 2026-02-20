English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • 25 मीटर उलटा पळाला, टक्कर होण्यापासून वाचला अन् शनाकाने असा पकडला टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधील बेस्ट कॅच

25 मीटर उलटा पळाला, टक्कर होण्यापासून वाचला अन् शनाकाने असा पकडला टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधील बेस्ट कॅच

T20 World Cup 2026 : गुरुवारी वर्ल्ड कप 2026 चा ग्रुप स्टेज सामना श्रीलंका विरुद्ध झिम्बाब्वे यांच्यात पार पडला. सामन्यात श्रीलंकेचा कर्णधार दासुन शनाका याने झिम्बाब्वेच्या शेवटच्या काही ओव्हर सुरु असताना एक जबरदस्त कॅच पकडला.

पूजा पवार | Updated: Feb 20, 2026, 03:15 PM IST
25 मीटर उलटा पळाला, टक्कर होण्यापासून वाचला अन् शनाकाने असा पकडला टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधील बेस्ट कॅच
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : श्रीलंका विरुद्ध झिम्बाब्वे (ZIM VS SL) यांच्यात गुरुवारी वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) ग्रुप स्टेज सामना पार पडला. या अतिशय रोमांचक सामन्यात झिम्बाब्वेने श्रीलंकेचा 6 विकेटने पराभव करून वर्ल्ड कपमध्ये उलटफेर केला. या सामन्यापूर्वी झिम्बाब्वेचा संघ सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय झाला होताच मात्र श्रीलंकेला हरवून त्याने ग्रुप बीमध्ये प्रथम स्थान सुद्धा मिळवलं. मात्र या सामन्यात श्रीलंकेचा कर्णधार दासुन शनाका (Dasun Shanaka) याने झिम्बाब्वेच्या शेवटच्या काही ओव्हर सुरु असताना एक जबरदस्त कॅच पकडला. या कॅचचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय. 

Add Zee News as a Preferred Source

25 मीटर उलटा पळाला दासुन शनाका : 

श्रीलंकेचा कर्णधार दासुन शनाकाचा कॅच पाहून तुमच्या अंगावर रोमांच उभा राहिल्या शिवाय राहणार नाही. सध्या या कॅचचा व्हिडीओ व्हायरल होत असून झिम्बाब्वेला शेवटच्या 12 बॉलमध्ये 13 धावांची आवश्यकता होती. यावेळी क्रीजवर सिकंदर रजा आणि ब्रायन बेनेट हे दोघे मैदानात होते 19 व्या ओव्हरच्या दुसऱ्या बॉलवर सिकंदर रजा आउट झाला. तर त्याच ओव्हरच्या पाचव्या बॉलमध्ये ताशिंगा मुसेकिवाने एक जोरदार शॉट खेळला तेव्हा बॉल हा बाउंड्री लाइनच्या दिशेने जात असताना श्रीलंकेचा कर्णधार दासुन शनाका जवळपास 25 मीटर उलटा पळाला, त्याचवेळी अजून एक खेळाडू हा कॅच घेण्यासाठी येत होते. पण शनाकाने त्याला थांबवले आणि जबरदस्त कॅच पकडला.

usur beT20 World Cup 2026 Super-8: वर्ल्ड कपमधील 'ग्रुप 1' ला का म्हटलं जातंय ‘ग्रुप ऑफ डेथ’?

 

पाहा व्हिडीओ : 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ICC (@icc)

झिम्बाब्वेचा श्रीलंकेवर विजय : 

गुरुवारी कोलंबो येथे श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे हे ग्रुप बी मधील दोन्ही संघ त्यांचा ग्रुप स्टेजमधील शेवटचा सामना खेळण्यासाठी मैदानात उतरले होते. यावेळी सुरुवातीला टॉस जिंकून श्रीलंकेनं प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी श्रीलंकेने झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजी अटॅक समोर 7 विकेट गमावून 178 धावा केल्या. यावेळी झिम्बाब्वेला विजयासाठी 179 धावांचं आव्हान मिळालं होतं. ब्रायन बेनेटने झिम्बाब्वेकडून सर्वाधिक 63 धावा केल्या. तर त्याच्या खालोखाल कर्णधार सिकंदर रझाने 45 धावांची खेळी केली. शेवटच्या ओव्हरमध्ये 6 धावांची आवश्यकता असताना झिम्बाब्वेच्या टोनी मुन्योंगाने पहिल्या बॉलवर सिक्स मारला. त्यानंतर दुसऱ्या बॉलवर सिंगल धाव घेतली. आणि तिसऱ्या बॉलवर ब्रायन बेनेटने चौकार मारून झिम्बाब्वेला सामना जिंकवून दिला. 

टीम इंडियाचं सुपर 8 सामन्यांचं वेळापत्रक : 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका : 22 फेब्रुवारी 
भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे : 26 फेब्रुवारी 
भारत विरुद्ध वेस्ट इंडिज : 1 मार्च 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026marathi newsCricket NewsDasun Shanakasri lanka

इतर बातम्या

T20 World Cup 2026: एकदाही आऊट न होता सर्वाधिक धावा करणारा...

स्पोर्ट्स