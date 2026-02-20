25 मीटर उलटा पळाला, टक्कर होण्यापासून वाचला अन् शनाकाने असा पकडला टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधील बेस्ट कॅच

T20 World Cup 2026 : श्रीलंका विरुद्ध झिम्बाब्वे (ZIM VS SL) यांच्यात गुरुवारी वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) ग्रुप स्टेज सामना पार पडला. या अतिशय रोमांचक सामन्यात झिम्बाब्वेने श्रीलंकेचा 6 विकेटने पराभव करून वर्ल्ड कपमध्ये उलटफेर केला. या सामन्यापूर्वी झिम्बाब्वेचा संघ सुपर 8 मध्ये क्वालिफाय झाला होताच मात्र श्रीलंकेला हरवून त्याने ग्रुप बीमध्ये प्रथम स्थान सुद्धा मिळवलं. मात्र या सामन्यात श्रीलंकेचा कर्णधार दासुन शनाका (Dasun Shanaka) याने झिम्बाब्वेच्या शेवटच्या काही ओव्हर सुरु असताना एक जबरदस्त कॅच पकडला. या कॅचचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय.
श्रीलंकेचा कर्णधार दासुन शनाकाचा कॅच पाहून तुमच्या अंगावर रोमांच उभा राहिल्या शिवाय राहणार नाही. सध्या या कॅचचा व्हिडीओ व्हायरल होत असून झिम्बाब्वेला शेवटच्या 12 बॉलमध्ये 13 धावांची आवश्यकता होती. यावेळी क्रीजवर सिकंदर रजा आणि ब्रायन बेनेट हे दोघे मैदानात होते 19 व्या ओव्हरच्या दुसऱ्या बॉलवर सिकंदर रजा आउट झाला. तर त्याच ओव्हरच्या पाचव्या बॉलमध्ये ताशिंगा मुसेकिवाने एक जोरदार शॉट खेळला तेव्हा बॉल हा बाउंड्री लाइनच्या दिशेने जात असताना श्रीलंकेचा कर्णधार दासुन शनाका जवळपास 25 मीटर उलटा पळाला, त्याचवेळी अजून एक खेळाडू हा कॅच घेण्यासाठी येत होते. पण शनाकाने त्याला थांबवले आणि जबरदस्त कॅच पकडला.
गुरुवारी कोलंबो येथे श्रीलंका आणि झिम्बाब्वे हे ग्रुप बी मधील दोन्ही संघ त्यांचा ग्रुप स्टेजमधील शेवटचा सामना खेळण्यासाठी मैदानात उतरले होते. यावेळी सुरुवातीला टॉस जिंकून श्रीलंकेनं प्रथम फलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी श्रीलंकेने झिम्बाब्वेच्या गोलंदाजी अटॅक समोर 7 विकेट गमावून 178 धावा केल्या. यावेळी झिम्बाब्वेला विजयासाठी 179 धावांचं आव्हान मिळालं होतं. ब्रायन बेनेटने झिम्बाब्वेकडून सर्वाधिक 63 धावा केल्या. तर त्याच्या खालोखाल कर्णधार सिकंदर रझाने 45 धावांची खेळी केली. शेवटच्या ओव्हरमध्ये 6 धावांची आवश्यकता असताना झिम्बाब्वेच्या टोनी मुन्योंगाने पहिल्या बॉलवर सिक्स मारला. त्यानंतर दुसऱ्या बॉलवर सिंगल धाव घेतली. आणि तिसऱ्या बॉलवर ब्रायन बेनेटने चौकार मारून झिम्बाब्वेला सामना जिंकवून दिला.
