IND vs NED: सूर्या–रिंकूची मैदानात जोरदार टक्कर! एका क्षणाने वाढवली चाहत्यांची धडधड

Big Collision between suryakumar yadav and rinku singh : आयसीसी वर्ल्ड कप (ICC T20 World Cup) मध्ये भारतीय संघ जबरदस्त लयीत असून गट टप्प्यातील शेवटचा सामना जिंकत त्यांनी सलग चौथ्या विजयाची नोंद केली. बुधवारी झालेल्या सामन्यात भारताने नेदरलँड राष्ट्रीय क्रिकेट संघचा १७ धावांनी पराभव केला. मात्र या विजयाइतकाच चर्चेचा विषय ठरला तो शेवटच्या षटकातील थरारक प्रसंग ज्यात क्षणभरासाठी संपूर्ण देशाच्या चाहत्यांची धडधड वाढली. नेदरलँड्सच्या डावाच्या अखेरच्या षटकात हा प्रसंग घडला. शिवम दुबे गोलंदाजी करत होता. फलंदाजाने हवेत फटका मारत चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने उंचावला. चेंडू सीमारेषेपर्यंत पोहोचण्याइतका जोरात नव्हता, त्यामुळे तो झेल घेत बाद करण्याची मोठी संधी होती. एक्स्ट्रा कव्हरवरून धावत येत कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने मोठ्याने झेलसाठी कॉल दिला. त्याच वेळी बाउंड्री लाईनवरून रिंकू सिंग (Rinku Singh) ही चेंडूकडे झेपावला. दोघांचे पूर्ण लक्ष चेंडूकडे असल्यामुळे एकमेकांची जाणीव झाली नाही आणि क्षणातच दोघांची जोरदार टक्कर झाली. धडक इतकी तीव्र होती की सूर्यकुमार यादव मैदानावर कोसळला. स्टेडियममध्ये क्षणभर शांतता पसरली. प्रेक्षकांसह ड्रेसिंग रूममध्येही तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. कारण सूर्या हा केवळ संघाचे प्रमुख फलंदाज नाहीत, तर या स्पर्धेत भारतीय संघाचे नेतृत्वही करत आहेत.
सुदैवाने काही सेकंदांतच सूर्यकुमार यादव उठून उभा राहिला. त्याला गंभीर दुखापत झालेली नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर चाहत्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला. उठल्यानंतर सूर्याने रिंकूला सांगितले की त्याने झेलसाठी स्पष्ट कॉल दिला होता. मात्र गोंधळामुळे झेल हातातून निसटला. जरी झेल सुटला असला तरी मोठी दुखापत टळली, हीच सर्वांसाठी दिलासादायक बाब ठरली. कारण टी२० फॉरमॅटमध्ये सूर्या आणि रिंकू दोघेही सामन्याचा कल पलटवू शकणारे खेळाडू मानले जातात.
Collision between Suryakumar Yadav & Rinku Singh while taking a catch
for more Cricket updates#Cricket #t20worldcup2026 pic.twitter.com/gSp4e04CLY
हा सामना नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) येथे खेळवण्यात आला. भारताने नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. सुरुवातीपासूनच भारतीय फलंदाजांनी आक्रमक भूमिका घेतली. शिवम दुबेने तुफानी फलंदाजी करत ६६ धावांची खेळी साकारली. मधल्या फळीतील फलंदाजांनीही त्याला चांगली साथ दिली. परिणामी भारताने २० षटकांत १९३ धावांचा भक्कम डोंगर उभारला.
१९३ धावांचा पाठलाग करताना नीदरलँड्सने सुरुवातीला सावध खेळ केला, पण मधल्या षटकांमध्ये त्यांनी गती वाढवण्याचा प्रयत्न केला. काही फटकेबाजीमुळे सामना शेवटच्या टप्प्यापर्यंत रंगला. तरीही भारतीय गोलंदाजांनी योग्य वेळी अचूक मारा करत दबाव कायम ठेवला आणि अखेरीस १७ धावांनी विजय मिळवला.
गट टप्प्यात सलग चार विजय मिळवत भारतीय संघ सुपर-८ फेरीत दाखल झाला आहे. पुढील सामन्यात त्यांचा सामना दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रीय क्रिकेट संघाशी होणार आहे. या लढतीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे, कारण दोन्ही संघ सध्या उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत. भारतीय संघाचा आत्मविश्वास उंचावलेला असला, तरी सूर्या-रिंकूची धडक हा प्रसंग संघासाठी एक इशारा ठरू शकतो मैदानावरील संवाद आणि समन्वय किती महत्त्वाचा असतो, याची जाणीव करून देणारा.