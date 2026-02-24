भारताला सेमी फायनलमध्ये पोहोचायचं असेल तर झिम्बाब्वेला किती धावांनी हरवावं लागेल? जाणून घ्या संपूर्ण समीकरण

IND VS ZIM : टी20 वर्ल्ड कप 2026 स्पर्धा (T20 World Cup 2026) आता अतिशय रोमांचक होऊ लागली आहे. भारताला आधीच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मिळालेल्या सुपर 8 सामन्यातील पराभवामुळे नेट रन रेटला फटका बसला होता. भारताचा नेट रन रेट सध्या निगेटिव्ह आहे. त्यात आता वेस्ट इंडीज विरुद्ध झिम्बाब्वे (West Indies VS Zimbabwe) सुपर 8 सामन्यात वेस्ट इंडिजने 107 धावांनी मिळालेल्या विजयानंतर आता भारताचं सेमी फायनलमध्ये पोहोचण्याचं गणित अधिकच अवघड बनलंय. तेव्हा सेमी फायनलच्या रेसमध्ये पोहोचण्यासाठी टीम इंडियाला 26 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सामन्यात झिम्बाब्वेला किती धावांनी हरवावं लागेल याविषयी जाणून घेऊयात.
टीम इंडियाला सुपर 8 स्टेजमधील उर्वरित दोन्ही सामने तर जिंकावेच लागतील पण त्या सोबतच नेट रन रेट सुद्धा सुधारावा लागणार आहे. टीम इंडियाला नेट रन रेटमध्ये वेस्ट इंडिज आणि दक्षिण आफ्रिकेला मागे टाकण्याबाबत विचार देखील करायचा नाहीये. कारण नेट रन रेट पॉझिटिव्हमध्ये बदलण्यासाठी टीम इंडियाला झिम्बाब्वे विरुद्ध सामना हा फलंदाजी करून कमीत कमी 77 धावांवर जिंकायला हवा. उदाहरणासाठी बघायचं झाल्यास भारतीय संघाला धावांचा पाठलाग करावा लागेल आणि त्यांना 101 धावा आणि 7.1 ओव्हरमध्ये, 161 धावा 11.1 ओव्हरमध्ये आणि 181 धावा 12.5 ओव्हरमध्ये जिंकावं लागेल.
टीम इंडियाला झिम्बाब्वेला पराभूत करण्यात यश आलं तर त्यांचा नेट रन रेट हा पॉझिटिव्ह असेल. मात्र संघ हा पॉईंट्स टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानी राहील. कारण त्यांचा नेट रन रेट हा -3,800 आहे. झिम्बाब्वेचा नेट रन रेट हा -5,350 आहे. भारताने झिम्बाब्वेवर विजय मिळवला तरी ते विजयानंतर सुद्धा ते टॉप दोनमध्ये पोहोचू शकणार नाहीत. जर भारताला या सामन्यानंतर दुसऱ्या स्थानावर पोहोचायचे असेल तर त्यांना झिम्बाब्वेला 150 पेक्षा जास्त धावांनी हरवावे लागेल. तरच ते दुसऱ्या स्थानावर पोहोचू शकतील, जे टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये खूप कठीण आहे.
चांगली गोष्ट अशी की भारताने आतापर्यंत टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये दोनवेळा 150 पेक्षा अधिक अंतराने सामना जिंकला आहे. भारताने एकदा न्यूझीलंडला 168 धावांच्या अंतराने हरवलं होतं. तर एकदा इंग्लंडला 150 धावांनी हरवलं होतं. टी20 वर्ल्ड कपच्या इतिहासात भारताने 100 हून अधिक धावांच्या अंतराने विजय मिळवला. यावेळी चॅलेंज अजूनच कठीण आहे, कारण चेन्नईत मोठे स्कोअर बनवणं मुश्किल आहे.