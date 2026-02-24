T20 World Cup 2026: पाकिस्तान आज वर्ल्डकपमधून बाहेर पडणार? इंग्लंडविरुद्धच्या मॅचचं गणित समजून घ्या

T20 World Cup 2026 England vs Pakistan Super 8 Qualification Scenario: आज म्हणजेच, मंगळवारी 24 फेब्रुवारी रोजी आयसीसीच्या टी-20 वर्ल्डकप 2026 च्या सुपर 8 च्या फेरीमध्ये ग्रुप 2 मध्ये पाकिस्तान आणि इंग्लंडदरम्यान महत्त्वाचा सामना रंगणार आहे. हा सामना पालेकेले येथे होणार आहे. पाकिस्तानचा सुपर 8 मधील पहिला सामना पावसामुळे खेळवण्यात आला नाही. न्यूझीलंडविरुद्धचा पाकिस्तानचा पहिला सामना रद्द करण्यात आला. तर दुसरीकडे इंग्लंडने यजमान श्रीलंकेला सुपर 8 च्या पहिल्या सामन्यात मोठ्या फरकाने पराभूत करुन सेमी फायनलचं दार ठोठावलं आहे. म्हणूनच आज इंग्लंड आणि पाकिस्तानच्या संघादरम्यान जोरदार टक्कर होईल असं मानलं जात आहे. मात्र पाकिस्तानचा आजच्या सामन्यात पराभव झाला तर त्यांची सेमी-फायनलला जाण्याची वाट अधिक बिकट होईल यात शंका नाही. पाकिस्तानने आजचा सामना गमावला तर त्यांचं पुढल्या फेरीत जाणं हे इतर संघाच्या कामगिरीवर अवलंबून असणार आहे. पाकिस्तानचा इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात पराभव झाला त्यांच्यासाठी सेमी-फायनलला जाण्याचं गणित कसं असेल जाणून घेऊयात...
आज इंग्लंडच्या संघाने सुपर 8 मधील सामन्यात पाकिस्तानला पराभूत केलं तर आपले दोन्ही सामने जिंकून 4 पॉइण्ट्ससहीत पहिल्या स्थानावर कायम राहील. आज इंग्लंडचा संघ जिंकला तर तो सेमीफायनलसाठी पात्र ठरेल. इंग्लंड पात्र ठरल्यास ग्रुपमध्ये दुसऱ्या स्थानी राहण्यासाठी पाकिस्तान, न्यूझीलंड आणि श्रीलंकेच्या संघामध्ये स्पर्धा असेल. पाकिस्तानचा शेवटचा सामना 28 फेब्रुवारीमध्ये श्रीलंकेविरुद्ध असेल. पाकिस्तान आज पराभूत झाल्यास त्यांना श्रीलंकेविरुद्ध कोणत्याही परिस्थितीमध्ये 28 तारखेला पराभूत करावं लागणार. असं केल्यास त्यांच्या खात्यावर 3 पॉइण्ट्स जमा होतील.
पाकिस्तानचा आज पराभव झाला तर इंग्लंडने आपला तिसरा सामना जिंकावा अशी त्यांची इच्छा असेल. इंग्लंडने न्यूझीलंडला पराभूत केल्यास त्याचा फायदा पाकिस्तानला होईल. त्यानंतर श्रीलंकेनेही न्यूझीलंडला पराभूत केलं तर ते पाकिस्तानच्या पथ्यावर पडू शकतं. असं झालं तर न्यूझीलंडच्या खात्यावर केवळ 1 पॉइंट राहील. श्रीलंकेच्या नावर 2 पॉइण्ट्स होतील. तर पाकिस्तान 3 पॉइण्ट्ससहीत ग्रुप 2 मध्ये दुसऱ्या स्थानावर राहील. मात्र पाकिस्तान आज सामना पराभूत झाल्यास त्यांचा सेमी-फायनलमधील प्रवेश त्यांच्या कामगिरीवर अवलंबून नसेल हे निश्चित. म्हणूनच आपलं भविष्य आपल्या हाती ठेवायचं असेल तर सलमान आगाच्या नेतृत्वाखालील पाकिस्तानी संघाला आजचा सामना जिंकावाच लागणार आहे.
आज भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी सात वाजता सुरु होईल. टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर हा सामना लाइव्ह पाहता येईल. तर जिओहॉटस्टारच्या अॅप आणि वेबसाइटवर लाइव्ह स्ट्रीमिंग पाहता येईल.