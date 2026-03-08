2023 ला जे कमिन्सनं केलं तेच काल सँटनरनं केलं; T20 वर्ल्डकपचा निकालही तसाच लागणार? टेन्शन वाढलं

T20 World Cup 2026 Mitchell Santner Doing What Pat Cummins Did In 2023: भारत आणि न्यूझीलंडदरम्यान टी-20 वर्ल्डकप 2026 चा अंतिम सामना आज खेळवला जाणार आहे. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार आहे. सायंकाळी सात वाजल्यापासून या सामन्याला सुरुवात होणार आहे. मात्र मुंबईमध्ये इंग्लंडविरुद्धची सेमीफायनल जिंकल्यापासूनच अहमदाबादच्या मैदानाची धास्ती भारतीय चाहत्यांनी घेतली आहे. झालंय असं की भारतासाठी हे मैदान अनलकी असल्याची जोरदार चर्चा सोशल मिडीयावर आहे. त्यातच आता 2023 च्या एकदिवसी वर्ल्डकपमध्ये याच मैदानावर ऑस्ट्रेलियाने भारताला पराभूत केलं होतं. भारताने त्या स्पर्धेत गमावलेला अंतिम सामना हा एकमेव सामना ठरलेला. अशातच जे अडीच वर्षापूर्वी घडलेला तसाच प्रकार आजच्या सामन्याच्या एकदिवस आधी घडला असून यामुळे चाहत्यांना पुन्हा 2023 प्रमाणेच अनपेक्षित निकाल तर लागणार नाही ना अशी भीती वाटू लागली आहे. सँटनरच्या या कृतीसंदर्भाती सत्य समोर आलं आहे. नेमकं घडलंय काय जाणून घेऊयात...
तर झालंय असं की 2023 च्या एकदिवसीय क्रिकेटच्या वर्ल्डकपमध्ये ऑस्ट्रेलियाने भारताला नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर पराभूत केलं होतं. त्यावेळी ऑस्ट्रेलियाचा कर्णधार पॅट कमिन्सने केलेली एक कृती अगदी जशीच्या तशी शनिवारी म्हणजेच 7 मार्च रोजी मिचेल सँटनरने केली आहे. या दोघांचे फोटो व्हायरल होत असून हे फोटो पाहून अनेक भारतीयांना टेन्शन आलं आहे. हे फोटो पाहून पुन्हा 2023 प्रमाणे नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्ये भारतीयांच्या हाती निराशाच तर येणार नाही ना? असा सवाल विचारला जात आहे.
19 नोव्हेंबर 2023 रोजी अहमदाबादच्या स्टेडियमवर पार पडलेल्या एकदिवसीय क्रिकेटच्या वर्ल्डकपच्या अंतिम सामन्याच्या आधीच्या दिवशी म्हणजेच 18 नोव्हेंबर रोजी पॅट कमिन्सने मैदानावरील खेळपट्टीची पहाणी केली होती. त्यावेळी त्याने या खेळपट्टीचा फोटोही काढला होता. तसाच प्रकार 7 मार्च रोजी पुन्हा घडल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र यावेळी फोटो काढणारी व्यक्ती आहे आज सायंकाळी भारताविरुद्ध टी-20 वर्ल्डकपच्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडच्या संघाचं नेतृत्व करणारा कर्णधार मिचेल सँटनर असल्याचं सांगितलं जातंय.
पॅट कमिन्सने एकदिवसीय वर्ल्डकपच्या आदल्या दिवशी खेळपट्टीचा फोटो काढला आणि दुसऱ्या दिवशी ऑस्ट्रेलिया जिंकली. त्याचप्रमाणे काल खेळपट्टीचा फोटो काढणाऱ्या मिचेल सँटनरच्याही नशीबाने आणि संघाने साथ दिली तर तो न्यूझीलंडसाठी टी-20 चा वर्ल्डकप जिंकणारा पहिला कर्णधार ठरु शकतो अशी चर्चा सोशल मीडियावर सुरु झाली आहे. कमिन्स आणि सँटनरच्या वागण्याची साधर्म्य आणि 2023 च्या निकालाचा संदर्भ लावत भारतीय चाहते शनिवारी सँटनरचा पिचचा फोटो काढतानाचा फोटो शेअर करत आहेत. पुन्हा 2023 सारखाच प्रकार तर होणार नाही ना? असा सवाल अनेकजण उपस्थित करत आहे.
1)
Nah, Santner, is just doing exactly what Pat Cummins did before the 2023 WC Final.
We don’t want the flashbacks man. pic.twitter.com/XNbDw6d5If
— Selfless⁴⁵ (@SelflessCricket) March 7, 2026
2)
Mitchell Santner was seen using AI to ask about how pitch will play tomorrow.
Pat Cummins used a similar strategy during 2023 WC and absolutely nailed the pitch conditions.
AI will not only take jobs but cups as well. pic.twitter.com/eD8azzUXM7
— Breaking Views (@Breakingviewzzz) March 7, 2026
3)
First Cummins And Now Mitchell Santner #ICCT20WorldCup #Final #INDvNZ pic.twitter.com/7lLR7B2kiA
— Amjad Ali (@RaiiiAmjad) March 8, 2026
पॅट कमिन्स आणि सँटनरचा फोटो व्हायरल होत असला तरी सँटनरचा फोटो हा एआयच्या मदतीने तयार करण्यात आल्याचं ग्रोक या एआय प्लॅटफॉर्मने म्हटलं आहे. सदर फोटोमधील मैदानाची बॅकग्राऊंड वगैरे जुळून येत नसल्याचं एआय प्लॅटफॉर्मवर नमूद करण्यात आलं आहे.
विशेष म्हणजे भारत यंदाच्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये एकाच सामन्यात पराभूत झाला असून तो सामना अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियममध्येच खेळवण्यात आला होता. दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने याच मैदानात काही दिवसांपूर्वी भारताला 76 धावांनी पराभव केला होता. त्यामुळेच आजच्या सामन्यात नेमकं काय होणार, भारत या मैदानावरील महत्त्वाचे सामने गमावण्याची परंपरा मोडणार का? याकडे चाहत्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.