भारताच्या सेमीफायनलवर इराण-इस्रायल युद्धाचं सावट? World Cup ची मुंबईतली मॅच पुढे ढकलणार?

T20 World Cup 2026 Semi Final Postponed Due To War: आयसीसी टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेची दुसरी सेमीफायनल भारत आणि इंग्लंडदरम्यान खेळवली जाणार आहे. या सामन्यासाठी भारतीय चाहते फारच उत्सुक असून भारताला तिसऱ्यांदा वर्ल्डकप जिंकायचा असेल तर हा सामना जिंकून फायनलमध्ये पोहचावं लागणार आहे. त्यामुळेच भारताच्या या 'करो या मरो'च्या सामन्याकडे सर्वांचं लक्ष आहे. दोन्ही संघांमधील हा वर्ल्डकपच्या स्पर्धेतील सलग तिसरी सेमीफायनल असणार आहे. टीम इंडियाने 2024 च्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये अशाच सेमीफायनलमध्ये इंग्लंडला हरवून स्पर्धेबाहेर काढत थेट वर्ल्डकपवर नाव कोरलं होतं. मात्र आता यंदा होणाऱ्या सेमीफायनलवर इराण आणि इस्रायल युद्धाचं सावट असून हा सामना रद्द होऊ शकतो असा दावा करणारा एक व्हिडीओ आणि काही पोस्ट व्हायरल होताना दिसत आहेत. मात्र दाव्यामध्ये किती सत्यता आहे याबद्दल चाहत्यांनाही शंका आहे. हा दावा काय आणि सत्य काय हे पाहूयात...
व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, 2026 चा टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धा सध्या अगदीच नाट्यमय वळणावर पोहोचली आहे. मध्य पूर्वेतील देशांमध्ये वाढत्या राजकीय तणावामुळे सेमीफायनलबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली जात असल्याचा दावाही व्हिडीओ करण्यात आला आहे. इराण युद्धाचा आवाका वाढत असून दुबईवरील हल्ल्यांमुळे जागतिक प्रवासासंदर्भात संकट निर्माण झालं असून त्याचा लॉजिस्टिक्सवरही परिणाम होत आहे. याच कारणामुळे टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेचे उर्वरित सामने सुरळीत पार पडतील की नाही याबद्दल प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचं व्हिडीओत नमूद केलं आहे. सध्याची भू-राजकीय परिस्थिती आयसीसीच्या कामकाजावर, प्रसारणासंदर्भातील लॉजिस्टिक्सवर, संघांच्या हालचालींवर परिणाम करु शकते असं व्हिडीओत सांगण्यात आलं आहे. सर्वात महत्त्वाचे इराण आणि इस्रायल युद्धाचा 5 मार्चच्या हाय-व्होल्टेज भारत विरुद्ध इंग्लंडदरम्यानच्या सेमीफायलनवरही परिणाम करू शकते, असं म्हटलं आहे.
विमानतळ बंद होण्याच्या धोक्यापासून ते आपत्कालीन नियोजनापर्यंत टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेसंदर्भातील प्रत्येक मोठ्या घडामोडींचे तपशीलवार विश्लेषण व्हिडीओत करण्यात आलं आहे. हा शंका उपस्थित करतानाच युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आयसीसी वेळापत्रकानुसार स्पर्धा सुरू ठेवू शकेल का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच युद्धामुळे सेमीफायनलचे सामने लांबणीवर टाकले जाणार का? असा सवालही विचारण्यात आला आहे.
या व्हिडीओमध्ये व्यक्त करण्यात आलेल्या शंका बिनबुडाच्या आहेत. सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेला हा व्हिडिओ बनावट बातम्यांच्या आधारावर तयार करण्यात आलेला आहे. या व्हिडीओमध्ये आयसीसी टी-20 विश्वचषक उपांत्य फेरीबाबत दिलेली सर्व माहिती खोटी आहे. भारत आणि इंग्लंड संघाच्या सामन्याशीसंबंधित अधिकृत सूत्रांनी 5 मार्च रोजी मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर होणाऱ्या भारत विरुद्ध इंग्लंड सामन्यावर युद्धजन्य परिस्थितीचा कोणताही धोका नसल्याचं नमूद केलं आहे. तसेच हा सामना वेळापत्रकानुसार दिलेल्या वेळात सुरु होईल, असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळेच व्हायरल व्हिडीओतील दावा हा खोटा असल्याचं स्पष्ट होत आहे.