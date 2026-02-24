English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
  • टीम इंडियाला नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आपण शेवटचं खेळताना पाहतोय का? माजी कॅप्टनचा खोचक सवाल

'टीम इंडियाला नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आपण शेवटचं खेळताना पाहतोय का?' माजी कॅप्टनचा खोचक सवाल

T20 World Cup 2026 Team India Records: भारतीय संघाला सुपर 8 च्या पहिल्याच सामन्यात मोठा धक्का बसला असून दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने भारताचा दारुण पराभव केल्यानंतर आता अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमची जोरदार चर्चा आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 24, 2026, 01:37 PM IST
माजी कर्णधाराचा खोचक सवाल (प्रातिनिधिक फोटो, सौजन्य सोशल मीडियावरुन साभार)

T20 World Cup 2026 Team India Records: अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर रविवारी पुन्हा एकदा भारतीय क्रिकेट चाहत्यांच्या पदरी निराशाच पडली. टी-20 वर्ल्डकपच्या सुपर 8 फेरीमधील आपल्या पहिल्याच सामन्यात टीम इंडियाचा दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाने दारुण पराभव केला. 22 फेब्रुवारी रोजी खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेने भारताला 76 धावांनी पराभूत केलं. हा पराभव म्हणजे भारताने टी-20 वर्ल्डकपमध्ये सलग 12 सामने जिंकल्यानंतरचा पहिलाच पराभव ठरला आहे. या पराभवामुळे भारतीय संघ या मैदानावर आयसीसीच्या स्पर्धांमधील महत्त्वाचे सामने जिंकू शकत नाही अशी चर्चा पुन्हा सोशल मीडियावर सुरु झाली आहे. 

जे 2023 ला घडलं तेच आता 2026 ला घडलं

खरं दर अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर 19 नोव्हेंबर 2023 रोजी ऑस्ट्रेलियन संघाने एकदिवसीय क्रिकेटच्या वर्ल्डकप स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारताला पराभूत केलं होतं. भारताने या स्पर्धेत एकही सामना गमावला नव्हता. मात्र अंतिम सामन्यात त्यांना पाहुण्या आस्ट्रेलियन संघाने धूळ चारत तिसऱ्यांदा वर्ल्डकप जिंकण्याचं स्वप्न पूर्ण होऊ दिलं नाही. त्यानंतर 22 फेब्रुवारीलाही असाच प्रकार घडला फक्त समोर होती दक्षिण आफ्रिकेची टीम! यंदाच्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये पहिल्यांदाच दक्षिण आफ्रिकेच्या रुपाने कोणत्यातरी संघाने भारतीय फलंदाजीचं पितळ उघडं पाडत भारत फलंदाजीच्या बाबतीत किती दुबळा आहे यावर बोट ठेवत मोठ्या फरकाने सामना जिंकला. 

नक्की वाचा >> वेस्ट इंडिजमुळे भारताचे वांदे.. आता T20 वर्ल्डकप Semi Final खेळण्यासाठी काय काय करावं लागणार?

भारत या मैदानावर परत कधी खेळणार नाही?

नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारताने 2023 च्या वर्ल्डकपमध्ये साखळी फेरीत पाकिस्तानला पराभूत केलं. यंदाच्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये नेदरलँण्डसला भारताने पराभूत केलं. हे दोन विजय वगळता दोन्ही महत्त्वाचे सामने भारताने गमावले असल्याने हे मैदान भारतासाठी फलदायी नाही अशी चर्चा सुरु झाली आहे. चाहत्यांमध्येही अशी चर्चा असतानाच दक्षिण आफ्रिकेचा माजी कर्णधार फॅफ ड्युप्लेसिसने या मैदानावरील कामगिरीवरुन भारतीय संघाला डिवचलं आहे. "अहमदाबादचं कोडं... त्यांना (भारतीय संघाला) या मैदानावर आपण शेवटचं खेळताना पाहत आहोत का?" असा खोचक सवाल ड्युप्लेसिसने 'ईएसपीएनक्रिकन्फो'शी बोलताना उपस्थित केला.

आता नुसता विजय कामाचा नाही हवा मोठा विजय

यातून ड्युप्लेसिसला या मैदानात भारत जिंकूच शकत नसल्याने आता पुढील महत्त्वाचे सामने या मैदानावर ठेवले जाणार नाहीत की काय? असं सूचित करायचं होतं. दक्षिण आफ्रिकेने मोठ्या फरकाने विजय मिळवून भारताच्या सेमी-फायनलच्या स्वप्नांना सुरुंग लावला आहे. रविवारच्या पराभवानंतर आता भारताला झिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजविरुद्धचे सुपर 8 फेरीतील दोन्ही सामने मोठ्या फरकाने जिंकावे लागणार आहेत. भारताला नेट रन रेट सुधारण्यासाठी केवळ सामना जिंकून चालणार नाही तर सामना मोठ्या फरकाने जिंकावा लागणार आहे.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

