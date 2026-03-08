English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
क्रिकेटसोबत संगीताची मेजवानी! फायनलपूर्वी ‘ICC’चा भव्य कार्यक्रम, फाल्गुनी पाठकसह ग्लोबल Stars चा परफॉर्मन्स

IND vs NZ Final: अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आज (8 मार्च 2026) T20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना रंगणार आहे. हा सामना भारत विरुद्ध न्यूझीलंड असा असेल. यावेळी प्रेक्षकांच्या मनोरंजनाचीही जय्यत तयारी करण्यात आली आहे.

प्रिती वेद | Updated: Mar 8, 2026, 03:01 PM IST
(photo Credit- Social Media)

T20 World Cup 2026 IND vs NZ: टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा थरार आता अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे. आज, 08 मार्च, रविवार रोजी अहमदाबादमधील ‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम’मध्ये भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात अंतिम सामना रंगणार आहे. या मोठ्या लढतीपूर्वी चाहत्यांसाठी खास मनोरंजनाचीही तयारी करण्यात आली आहे. सामन्याच्या आधी भव्य क्लोजिंग सेरेमनी आयोजित करण्यात येणार असून यात आंतरराष्ट्रीय आणि भारतीय संगीतविश्वातील मोठी नावे रंगत वाढवताना दिसणार आहेत. प्रेक्षकांसाठी ही संध्याकाळ क्रिकेटसोबत संगीताचा जल्लोष घेऊन येणार आहे. क्रिकेटप्रेमींमध्ये आधीच अंतिम सामन्याची उत्सुकता आहे आणि त्यात या समारंभामुळे वातावरण आणखी रंगतदार होणार आहे.

अहमदाबादमध्ये रंगणार भव्य समारोप सोहळा

टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या अंतिम सामन्यापूर्वी ‘नरेंद्र मोदी स्टेडियम’मध्ये क्लोजिंग सेरेमनी होणार आहे. जगातील सर्वात मोठ्या क्रिकेट स्टेडियमपैकी एक असलेल्या या मैदानावर हजारो प्रेक्षकांसमोर संगीत आणि मनोरंजनाचा कार्यक्रम होणार आहे.

हा समारंभ क्रिकेटच्या अंतिम सामन्याला आणखी खास बनवण्यासाठी आयोजित केला जात आहे. जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष या कार्यक्रमाकडे लागले असून अंतिम सामन्यापूर्वी स्टेडियममध्ये उत्साहाची लाट उसळण्याची शक्यता आहे.

‘ICC’ ने जाहीर केली कलाकारांची यादी

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद म्हणजेच ‘ICC’ने क्लोजिंग सेरेमनीत परफॉर्म करणाऱ्या कलाकारांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत आंतरराष्ट्रीय पॉप स्टार ‘रिकी मार्टिन’ यांचे नाव सर्वाधिक चर्चेत आहे.

यासोबतच भारतीय संगीतविश्वातील लोकप्रिय गायक ‘सुखबीर’ आणि प्रसिद्ध गायिका ‘फाल्गुनी पाठक’ देखील या मंचावर आपले सादरीकरण करणार आहेत. ग्लोबल आणि देसी संगीताचा संगम या कार्यक्रमात पाहायला मिळणार आहे.

‘ICC’ची अधिकृत पोस्ट चर्चेत

या कार्यक्रमाबाबत ‘ICC’ने सोशल मीडियावर पोस्ट करत चाहत्यांना माहिती दिली आहे. पोस्टमध्ये लिहिले आहे, "मंच और भी बड़ा होता जा रहा है! टी20 वर्ल्ड कप फाइनल से पहले क्लोजिंग सेरेमनी में ग्लोबल सुपरस्टार रिकी मार्टिन के साथ संगीत के दिग्गज सुखबीर और फाल्गुनी पाठक भी शामिल होंगी! क्रिकेट की सबसे बड़ी रात में ये दिग्गज कलाकार अपने जलवे बिखेरने वाले हैं, इसलिए ग्लोबल हिट गानों और देसी गानों के लिए तैयार हो जाइए."

या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांमध्ये उत्साह वाढला असून अनेक जण या परफॉर्मन्सची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

किती वाजता सुरू होणार कार्यक्रम?

अहमदाबादमधील अंतिम सामना संध्याकाळी 7 वाजता सुरू होणार आहे. त्याआधी 5:30 वाजता क्लोजिंग सेरेमनीची सुरुवात होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

या कार्यक्रमात ‘रिकी मार्टिन’, ‘सुखबीर’ आणि ‘फाल्गुनी पाठक’ यांचे थेट सादरीकरण पाहायला मिळणार आहे. त्यामुळे स्टेडियममधील प्रेक्षकांसाठी हा अनुभव अधिक रोमांचक ठरणार आहे.

इंग्लंडचा पराभव करत भारताची फायनलमध्ये एन्ट्री

दरम्यान, ‘सूर्यकुमार यादव’ यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने उपांत्य फेरीत इंग्लंडवर 7 धावांनी विजय मिळवत अंतिम फेरी गाठली. मुंबईतील ‘वानखेडे स्टेडियम’मध्ये झालेला हा सामना शेवटच्या क्षणापर्यंत अत्यंत रोमांचक झाला होता.

आता अंतिम सामन्यात भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात ट्रॉफीसाठी लढत होणार आहे. विशेष म्हणजे भारतीय संघ सलग दुसऱ्यांदा टी20 वर्ल्ड कपच्या फायनलमध्ये पोहोचला आहे. 2024 च्या स्पर्धेत ‘रोहित शर्मा’ यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने विजेतेपद पटकावले होते. त्यामुळे यंदाच्या अंतिम सामन्याकडे चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.

About the Author

Priti Ved

प्रिती अतुल वेद या राजकारण, लाईफस्टाईल तसेच विविध घडामोडींवर लेखन करतात. मनोरंजन आणि फिचर स्टोरीजमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. आध्यात्मिक पुस्तकांविषयी माहिती असून इतर धार्मिक ग्रंथांचे वाचन करायला आवडते. त्यांनी पत्रकारितेत पदवी शिक्षण घेतलं असून के. जे. जोशी महाविद्यालयात त्या पदव्युत्तर शिक्षण घेत आहेत.  ...Read More

