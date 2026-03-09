English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
World Cup विजयाचं सेलिब्रेशन अर्ध्यात सोडून जय शाह सूर्या अन् गंभीरला कुठे घेऊन गेले? Video

T20 World Cup 2026 Final India Win: भारताने सलग दुसऱ्यांदा टी-20 विश्वचषक जिंकल्यानंतर मैदानात सेलिब्रेशन सुरु असतानाच अचानक जय शाह सुर्यकुमार यादव आणि गंभीरला कुठे घेऊन गेले?

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 9, 2026, 07:53 AM IST
जय शाह दोघांनाही कुठे घेऊन गेले?

T20 World Cup 2026 Final India Win: भारतीय संघाने रविवारी, 8 मार्च रोजी सलग दुसऱ्या आणि एकंदरित तिसऱ्या टी-20 विश्वचषकावर आपलं नाव कोरलं. भारतीय संघाने हा ऐतिहासिक विजय मिळवल्यानंतर मैदानामध्ये संघातील सदस्य खेळाडूंकडून जोरदार सेलिब्रेशन सुरु झालं. अनेकजण आपआपल्या कुटुंबासोबत हा ऐतिहासिक क्षण साजरा करत होते. कोणी आपल्या आई-वडिलांसोबत होतं, कोणी पत्नी आणि मुलांसोबत तर कोणी आपल्या गर्लफ्रेंडसोबत भारताचा ऐतिहासिक विजय साजरा करत होतं. असं असतानाच अचानक आयसीसीची अध्यक्ष जय शाह हे मैदानातून भारतीय कर्णधार सुर्यकुमार यादव आणि प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांना बाहेर घेऊन गेले. यामागेही एक खास कारण आहे. 

जय शाह सुर्यकुमार आणि गौतम गंभीरला कुठे घेऊन गेले? 

भारतीय संघाने सलग दुसऱ्यांदा टी-20 वर्ल्डकप जिंकला. घरच्या मैदानावर टी-20 वर्ल्डकप जिंकण्याचा पराक्रम करणारा भारत हा पहिलाच देश ठरल्यानंतर संपूर्ण देशाबरोबरच ज्या मैदानात सामना झाला तिथेही सेलिब्रेशन झालं. पुरस्कार सोहळ्यामध्ये आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी कर्णधार सुर्युकमार यादवच्या हातात ट्रॉफी दिली आणि भारतीय संघाने एकच जल्लोष केला. त्यानंतर बराच वेळ मैदानावर डान्स, गाणी, कुटुंबासोबतचं सेलिब्रेशन सुरु होतं.

एकीकडे हे सेलिब्रेशन सुरु असताना अचानक रविवारी रात्री उशिरा, आयसीसी अध्यक्ष जय शाह, टीम इंडियाचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांना घेऊन अहमदाबाद येथील हनुमान मंदिरात गेले. जय शाह, सुर्युकमार यादव आणि गंभीर येणार असल्याने या मंदिराबाहेर मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. कॅप्टन सुर्यकुमार यादवने ट्रॉफीसहीत मंदिरात प्रवेश केला आणि तो बजरंगबलीसमोर नतमस्तक झाल्याचं पाहायला मिळालं.

गंभीर कोणावर रागावला होता?

भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर या विजयानंतर त्याच्या टीकाकांवर चिडला. "सोशल मीडियावरील लोकांना उत्तरं देण्यास बांधील नाही.  मी चेंजिंग रूममधील 30 लोकांना उत्तर देण्यास बांधील आहे. संघाने मला प्रशिक्षक बनवलं आहे. खेळाडूंनी मला प्रशिक्षक बनवले. मी ही ट्रॉफी राहुल द्रविड आणि व्हीव्हीएस लक्ष्मण यांना समर्पित करतो. भारतीय संघाला या पातळीवर आणल्याबद्दल राहुल भाई आणि सीओईमध्ये खेळाडूंची एक पाइपलाइन तयार केल्याबद्दल लक्ष्मण यांचे मी आभार मानतो," असं गंभीरने फायनल जिंकल्यानंतर म्हटलं. 

भारताचा मोठा विजय

नाणेफेक जिंकून न्यूझीलंडच्या संघाने भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. भारताने दमदार फलंदाजी करत पाच बाद 255 धावा केल्या. अभिषेकने 21 चेंडूत 52 धावा केल्या, तर सॅमसनने 46 चेंडूत 89 धावा केल्या. नंतर, जसप्रीत बुमराहने चार षटकात 15 धावा देत चार बळी घेत न्यूझीलंडच्या फलंदाजांना डोकं वर काढू दिलं नाही. अंतिम सामन्याच्या 19 व्या षटकात न्यूझीलंडचा संघ 159 धावांवर गारद झाला. भारताने तब्बल 96 धावांच्या मोठ्या फरकाने तिसऱ्यांदा टी-20 चा विश्वचषक उंचावला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

