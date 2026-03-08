English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
संजूकडे सुवर्णसंधी! कोहली, बुमराहच्या पंक्तीत बसणार? इतिहास घडवण्यापासून एक पाऊल दूर

T20 World Cup 2026 Final Ind vs Nz Sanju Samson: आज टी-20 वर्ल्डकप 2026 मध्ये ऐतिहासिक कामगिरी करण्याची संधी भारतीय सलामीवीराकडे आहे. ही कामगिरी केवळ विराट कोहली आणि जसप्रीत बुमराहने केली आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 8, 2026, 07:38 PM IST
T20 World Cup 2026 Final Ind vs Nz Sanju Samson:  आयसीसीच्या टी-20 वर्ल्डकप 2026 च्या फायनलमध्ये भारत आणि न्यूझीलंडचे संघ एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. भारतीय संघाला न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं आहे. न्यूझीलंडने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा सामना पार पडत असून या सामन्यामध्ये भारताचा स्टार फलंदाज आणि सलामीवीर संजू सॅमसनकडे एक अनोखा विक्रम करण्याची संधी आहे. संजू आज विराट कोहली आणि जसप्रीत बुमराहच्या पंक्तीत विराजमान होऊ शकतो. संजूला आज नेमकं काय करावं लागेल पाहूयात...

दोन दमदार खेळी

संजू सॅमसनने आज सलग तिसऱ्या सामन्यात दमदार फलंदाजी केली तर तो विराट आणि बुमराहच्या पंक्तीत विराजमान होऊ शकतो. संजूने सुपर 8 मध्ये वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या शेवटच्या सामन्यात जिथे 'करो या मरो'ची स्थिती होती तिथे नाबाद 97 धावा केल्या होत्या. तर इंग्लंडविरुद्धच्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना संजूने 89 धावांची खेळी केली होती. 

कोणता सन्मान मिळू शकतो?

आयसीसीने भारत आणि न्यूझीलंडविरुद्ध सध्या सुरु असलेल्या अंतिम सामन्यापूर्वी प्लेअर ऑफ द मॅच म्हणजेच मालिकावीर पुरस्कारासाठी कोणत्या खेळाडूंची नावं चर्चेत आहेत याची यादी जारी केली. या यादीमध्ये भारताचा एकमेव खेळाडू आहे. तो खेळाडू म्हणजे संजू सॅमसन! याचबरोबर अंतिम सामन्यात खेळणारे न्यूझीलंडचे रचिन रविंद्र आणि टिम साइफर्ट या दोघांचाही समावेश आहे. संजूने आज वैयक्तिक स्तरावर मोठी खेळी केली आणि भारताला विजय मिळवून देण्यात मोठं योगदान दिलं तर त्याला मालिकावीर पुरस्कार मिळू शकतो. जर संजूला ही पुरस्कार मिळाला तर तो विराट कोहली आणि जसप्रीत बुमराहनंतर हा पुरस्कार मिळवणारा केवळ तिसरा भारतीय खेळाडू ठरेल.

विराटला कधी मिळालाय हा पुरस्कार? बुमराह कधी ठरला मानकरी?

मागील नऊ टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेमध्ये आठ वेगवेगळ्या खेळाडूंनी मालिकावीर पुरस्कार जिंकला आहे. 2007 ते 2024 दरमायान झालेल्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये विराट कोहली असा एकमेवळ खेळाडू आहे ज्याने दोनदा टी-20 वर्ल्डकपमध्ये सामनावीर पुरस्कार मिळवला आहे. कोहलीला 2014 आणि 2016 दरम्यान हा पुरस्कार जिंकला होता. कोहलीने 2014 मध्ये 319 धावा केल्या होत्या. भारत या स्पर्धेत अंतिम सामन्यात श्रीलंकेविरुद्ध पराभूत झाला होता. तर 2016 च्या वर्ल्डकप स्पर्धेत विराटने 273 धावा केलेल्या. भारत या स्पर्धेत सेमीफायनलमध्ये पराभूत होऊन स्पर्धेबाहेर पडला होता. तर जसप्रीत बुमराहला 2024 च्या टी-20 वर्ल्डकपमध्ये मालिकावीर पुरस्कार देण्यात आलेला.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

