IND VS NZ: पोलिसांनीही सोडलं नाही रे! दिल्ली पोलिसांनी घेतली न्यूझीलंडची मजेशीर फिरकी; पोस्ट Viral

Delhi Police Funny Post Going Viral on IND vs NZ: अहमदाबादमध्ये झालेल्या वर्ल्ड कप 2026 (ICC Men's T20 World Cup 2026) च्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडवर दमदार विजय मिळवला. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium) येथे झालेल्या या सामन्यात भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करत 20 षटकांत 255 धावांचा भक्कम स्कोर उभा केला. या धावांचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा डाव 159 धावांवरच आटोपला आणि भारताने 96 धावांनी सामना जिंकत विजेतेपद पटकावले. या सामन्यादरम्यान मैदानावर भारतीय फलंदाज चौकार-षटकारांची आतषबाजी करत असताना सोशल मीडियावरही एक मजेशीर प्रसंग घडला. दिल्ली पोलिसांनी (Delhi Police) त्यांच्या अधिकृत एक्स खात्यावरून न्यूझीलंड संघाची हलक्या फुलक्या अंदाजात फिरकी घेतली. ही पोस्ट काही वेळातच सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाली.
दिल्ली पोलिसांनी एक्सवर पोस्ट करत अहमदाबाद शहर पोलीस यांना टॅग केले. त्या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिले की, 'आज किवी चाहत्यांकडून काही क्रिकेट चेंडू हरवल्याची तक्रार येऊ शकते. मात्र ही तक्रार गंभीरपणे घेण्याची गरज नाही, कारण भारतीय फलंदाज चेंडू थेट स्टँडमध्ये पाठवत आहेत.' भारतीय फलंदाजांच्या आक्रमक फलंदाजीचा संदर्भ देत केलेली ही टिप्पणी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आली.
हे ही वाचा: T20 वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर गौतम गंभीरने टीकाकारांना दिलं सडेतोड उत्तर! म्हणाला, "सोशल मीडियासाठी नाही तर ड्रेसिंग रूमसाठी..."
या मजेदार पोस्टला अहमदाबाद पोलिसांनीही तितक्याच हलक्या अंदाजात उत्तर दिले. त्यांनी लिहिले की, “ही माहिती आमच्या निदर्शनास आणून दिल्याबद्दल धन्यवाद. प्रकरणाची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे.” या संवादामुळे दोन्ही पोलिस विभागांचा हा सोशल मीडिया संवाद क्रिकेट चाहत्यांमध्ये चांगलाच लोकप्रिय ठरला.
हे ही वाचा: IND VS NZ फायनलमध्ये राष्ट्रगीत सुरू असताना रडणारा न्यूझीलंडचा ईश सोधी आहे तरी कोण? भारताशी आहे खास कनेक्शन; Video
Dear @AhmedabadPolice ,
You may get ball disappearance complaints from Kiwi's
No need to take it seriously… it’s our batsmen sending them to the stands #INDvNZ#T20WorldCup2026final#IndiaVsNewZealand
— Delhi Police (@DelhiPolice) March 8, 2026
क्रिकेटप्रेमींनी या पोस्टवर मोठ्या प्रमाणावर प्रतिक्रिया देत त्याचे कौतुक केले. अनेकांनी दिल्ली पोलिसांच्या विनोदी शैलीचेही अभिनंदन केले. त्यामुळे सामना जितका चर्चेत होता, तितकाच हा सोशल मीडिया संवादही चर्चेचा विषय बनला.
दरम्यान, सोशल मीडियावर अशा प्रकारचे क्रिएटिव्ह पोस्ट करण्यासाठी दिल्ली पोलिस आधीपासूनच ओळखले जातात. यापूर्वीही त्यांनी क्रिकेट सामन्यांदरम्यान अशाच विनोदी पोस्ट शेअर केल्या आहेत. विशेष म्हणजे, भारताने भारत विरुद्ध पाकिस्तानच्या सामन्यात पाकिस्तानवर विजय मिळवला होता, त्या वेळीही दिल्ली पोलिसांनी एक मजेदार पोस्ट केली होती. त्यांनी एक फोटो शेअर करत लिहिले होते की, “चुकीच्या ठिकाणाहून यू-टर्न घेतलात, तर असाच परिणाम होतो.” ही पोस्ट त्या वेळी सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल झाली होती.
हे ही वाचा: T20 World Cup 2026: “थोडंसं जास्तच धुतलं…” न्यूझीलंडच्या पराभवानंतर सोशल मीडियावर मजेदार मीम्सची लाट
एकूणच, भारताच्या दमदार विजयासोबतच दिल्ली आणि अहमदाबाद पोलिसांमधील हा मजेशीर सोशल मीडिया संवादही चाहत्यांचे लक्ष वेधून घेणारा ठरला. क्रिकेटसोबतच विनोदाची ही रंगत सोशल मीडियावरही पाहायला मिळाली.