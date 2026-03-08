नरेंद्र मोदी स्टेडियम खरंच पनौती? भारत इथं किती T20, ODI, टेस्ट खेळलाय? त्यातले किती सामने जिंकलेत?

Ahmedabad Narendra Modi Stadium Team India Winning Chances: अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आज भारत आणि न्यूझीलंडदरम्यान टी-20 वर्ल्डकप 2026 चा अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे. भारतासाठी ही चौथी फायनल असून न्यूझीलंडचा संघही पहिल्यांदाच टी-20 वर्ल्डकपवर नाव कोरण्याच्या उद्देशाने मैदानावर उतरेल. मात्र भारत आणि न्यूझीलंडदरम्यानच्या सामन्याआधीच अहमदाबादचं हे मैदान भारतासाठी कमनशिबी म्हणजेच पनौती असल्याची टीका सोशल मीडियावरुन सुरु आहे. मात्र या टीकेमध्ये खरोखर किती सत्य आहे? नेमका या मैदानावरील भारताच्या सामन्यांची विजय आणि पराभवाची आकडेवारी काय सांगते हे पाहून तुम्ही थक्क झाल्याशिवाय राहणार नाही.
अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमला पूर्वी मोटेरा स्टेडियम म्हणून ओळखलं जायचं. खरं तर या मैदानावर भारताची कामगिरी खूप चांगली आहे. 2020 मध्ये या मैदानाचं रिनोव्हेशन झालं अन् हे जगातील सर्वात मोठे क्रिकेट स्टेडियम म्हणून नावारुपाला आलं. या मैदानावरील प्रेक्षक क्षमता 1 लाख 32 हजार इतकी आहे. आता अनेकांना 2023 मध्ये भारतीय संघ याच मैदानावर एकदिवसीय क्रिकेट वर्ल्डकपचा अंतिम सामना पराभूत झाला होता हेच प्रामुख्याने ठाऊक आहे. तसेच सध्या सुरु असलेल्या टी-20 स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानेही भारताला याच मैदानावर पराभूत केलं. हा भारताचा या मालिकेतील एकमेव पराभव ठरला. मात्र या मैदानावर भारतीय संघाची टी-20 वर्ल्डकप, एकदिवसीय क्रिकेट आणि कसोटीमधील कामगिरी कशी राहिली आहे ते पाहूयात...
टी-20 क्रिकेटचे 10 आंतरराष्ट्रीय सामने भारताने या मैदानावर खेळले आहेत. त्यापैकी सात सामने भारताने जिंकले आहेत तर तीन सामन्यामध्ये भारताचा पराभव झाला आहे. भारताने या ठिकाणी टी-20 सामने जिंकण्याची टक्केवारी 70% इतकी आहे. भारताला या मैदानावर टी-20 सामन्यांमध्ये दोनदा इंग्लंडने पराभूत केलं असून याच टी-20 वर्ल्डकपमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने या मैदानात भारताला पराभूत केलं होतं. भारत सुपर 8 च्या फेरीतील हा सामना 76 धावांनी पराभूत झालेला.
वनडे आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतीय संघ मैदानाच्या रिनोव्हेशननंतर म्हणजेच 2021 नंतर इथे 6 सामने खेळला आहे. त्यापैकी केवळ एका सामन्यात भारताचा पराभव झाला आहे. भारताने येथे खेळलेल्या एकदिवसीय सामन्यांपैकी 5 सामने जिंकले आहेत. या मैदानावर भारताने गमावलेल्या एकदिवसीय सामन्यांमध्ये 19 नोव्हेंबर 2023 रोजी भारताने गमावलेल्या वर्ल्डकपच्या अंतिम सामन्याचाही समावेश आहे. या पराभवापासूनच हे मैदान भारतासाठी कमनशिबी असल्याचा दावा केला जाऊ लागला.
मैदानाच्या रिनोव्हेशननंतर म्हणजेच 2021 पासून भारतीय संघ या मैदानावर 4 कसोटी सामने खेळला आहे. त्यापैकी एकाही सामन्यात भारत पराभूत झालेला नाही. भारताने चारपैकी तीन सामने जिंकले असून एक सामना अनिर्णित राहिला आहे.