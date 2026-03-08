English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • नरेंद्र मोदी स्टेडियम खरंच पनौती? भारत इथं किती T20, ODI, टेस्ट खेळलाय? त्यातले किती सामने जिंकलेत?

नरेंद्र मोदी स्टेडियम खरंच पनौती? भारत इथं किती T20, ODI, टेस्ट खेळलाय? त्यातले किती सामने जिंकलेत?

Ahmedabad Narendra Modi Stadium Team India Winning Chances: आज अहमदाबादमधील मैदानावर T20 World Cup 2026 चा अंतिम सामना होत असून हे मैदान भारतासाठी कमनशिबी समजलं जात असतानाच या मैदानावर भारत किती टी-20, एकदिवसीय सामने आणि कसोटी सामने खेळलाय माहितीये का? त्यापैकी किती सामने भारताने जिंकलेत पाहूयात...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 8, 2026, 08:05 AM IST
नरेंद्र मोदी स्टेडियम खरंच पनौती? भारत इथं किती T20, ODI, टेस्ट खेळलाय? त्यातले किती सामने जिंकलेत?
जाणून घ्या या मैदानावर भारत किती सामने खेळलाय आणि विजयाची टक्केवारी कशी आहे (फोटो सौजन्य, एपी वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडियावरुन साभार)

Ahmedabad Narendra Modi Stadium Team India Winning Chances: अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आज भारत आणि न्यूझीलंडदरम्यान टी-20 वर्ल्डकप 2026 चा अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे. भारतासाठी ही चौथी फायनल असून न्यूझीलंडचा संघही पहिल्यांदाच टी-20 वर्ल्डकपवर नाव कोरण्याच्या उद्देशाने मैदानावर उतरेल. मात्र भारत आणि न्यूझीलंडदरम्यानच्या सामन्याआधीच अहमदाबादचं हे मैदान भारतासाठी कमनशिबी म्हणजेच पनौती असल्याची टीका सोशल मीडियावरुन सुरु आहे. मात्र या टीकेमध्ये खरोखर किती सत्य आहे? नेमका या मैदानावरील भारताच्या सामन्यांची विजय आणि पराभवाची आकडेवारी काय सांगते हे पाहून तुम्ही थक्क झाल्याशिवाय राहणार नाही.

जगातील सर्वात मोठं स्टेडियम

अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमला पूर्वी मोटेरा स्टेडियम म्हणून ओळखलं जायचं. खरं तर या मैदानावर भारताची कामगिरी खूप चांगली आहे. 2020 मध्ये या मैदानाचं रिनोव्हेशन झालं अन् हे जगातील सर्वात मोठे क्रिकेट स्टेडियम म्हणून नावारुपाला आलं. या मैदानावरील प्रेक्षक क्षमता 1 लाख 32 हजार इतकी आहे. आता अनेकांना 2023 मध्ये भारतीय संघ याच मैदानावर एकदिवसीय क्रिकेट वर्ल्डकपचा अंतिम सामना पराभूत झाला होता हेच प्रामुख्याने ठाऊक आहे. तसेच सध्या सुरु असलेल्या टी-20 स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानेही भारताला याच मैदानावर पराभूत केलं. हा भारताचा या मालिकेतील एकमेव पराभव ठरला. मात्र या मैदानावर भारतीय संघाची टी-20 वर्ल्डकप, एकदिवसीय क्रिकेट आणि कसोटीमधील कामगिरी कशी राहिली आहे ते पाहूयात...

टी-20 क्रिकेटमधील या मैदानावरील भारताची कामगिरी कशी राहिली आहे?

टी-20 क्रिकेटचे 10 आंतरराष्ट्रीय सामने भारताने या मैदानावर खेळले आहेत. त्यापैकी सात सामने भारताने जिंकले आहेत तर तीन सामन्यामध्ये भारताचा पराभव झाला आहे. भारताने या ठिकाणी टी-20 सामने जिंकण्याची टक्केवारी 70% इतकी आहे. भारताला या मैदानावर टी-20 सामन्यांमध्ये दोनदा इंग्लंडने पराभूत केलं असून याच टी-20 वर्ल्डकपमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने या मैदानात भारताला पराभूत केलं होतं. भारत सुपर 8 च्या फेरीतील हा सामना 76 धावांनी पराभूत झालेला.

एकदिवसीय सामन्यांमधील या मैदानावरील भारताच्या कामगिरीची आकेडवारी काय सांगते?

वनडे आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतीय संघ मैदानाच्या रिनोव्हेशननंतर म्हणजेच 2021 नंतर इथे 6 सामने खेळला आहे. त्यापैकी केवळ एका सामन्यात भारताचा पराभव झाला आहे. भारताने येथे खेळलेल्या एकदिवसीय सामन्यांपैकी 5 सामने जिंकले आहेत. या मैदानावर भारताने गमावलेल्या एकदिवसीय सामन्यांमध्ये 19 नोव्हेंबर 2023 रोजी भारताने गमावलेल्या वर्ल्डकपच्या अंतिम सामन्याचाही समावेश आहे. या पराभवापासूनच हे मैदान भारतासाठी कमनशिबी असल्याचा दावा केला जाऊ लागला. 

कसोटी सामने?

मैदानाच्या रिनोव्हेशननंतर म्हणजेच 2021 पासून भारतीय संघ या मैदानावर 4 कसोटी सामने खेळला आहे. त्यापैकी एकाही सामन्यात भारत पराभूत झालेला नाही. भारताने चारपैकी तीन सामने जिंकले असून एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

