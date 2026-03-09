T20 World Cup 2026: “थोडंसं जास्तच धुतलं…” न्यूझीलंडच्या पराभवानंतर सोशल मीडियावर मजेदार मीम्सची लाट

New Zealand Loss Funny Memes: टीम इंडियाने टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या अंतिम सामन्यात दमदार खेळ दाखवत न्यूझीलंडचा मोठ्या फरकाने पराभव केला आणि सलग दुसऱ्यांदा विजेतेपद जिंकत इतिहास घडवला. कर्णधार सूर्यकुमार यादव यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने उत्कृष्ट कामगिरी करत ट्रॉफीवर आपले नाव कोरले. अंतिम सामना संपताच सोशल मीडियावर भारतीय चाहत्यांचा जल्लोष सुरू झाला आणि काही क्षणांतच मजेदार मीम्स सोशल मीडियावर व्हायरल होऊ लागले. भारतीय संघाने प्रथम फलंदाजी करताना जबरदस्त आक्रमक खेळ केला. सुरुवातीपासूनच फलंदाजांनी वेगाने धावा करत न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांवर दबाव टाकला. अखेरीस भारताने 256 धावांचा प्रचंड डोंगर उभा केला. इतक्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडचा संघ पूर्णपणे दबावाखाली दिसला आणि त्यांची फलंदाजी अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करू शकली नाही. परिणामी भारताने हा सामना तब्बल 96 धावांनी जिंकला.
या सामन्यात कर्णधार सूर्यकुमार यादवची फलंदाजी विशेष ठरली नाही, मात्र इतर फलंदाजांनी जबाबदारी सांभाळत संघाला मोठा स्कोर उभारून दिला. अभिषेक शर्मा, ईशान किशन आणि संजू सॅमसन यांनी महत्त्वाच्या धावा करत संघाची भक्कम पायाभरणी केली. शेवटच्या टप्प्यात शिवम दुबेने अवघ्या 8 चेंडूंमध्ये तुफानी 26 धावा करत संघाचा स्कोर झपाट्याने वाढवला. त्याच्या या छोटेखानी पण प्रभावी खेळीमुळे भारताला मोठा टोटल उभारण्यात मोठी मदत झाली.
भारतीय संघाच्या या विजयाचा आनंद चाहत्यांनी सोशल मीडियावर मोठ्या उत्साहात साजरा केला. विशेषतः एक्स आणि इतर प्लॅटफॉर्मवर न्यूझीलंडच्या पराभवावर आधारित अनेक मज्जेशीर मीम्स व्हायरल होत आहेत. काही मीम्स इतके मजेदार आहेत की ते पाहून लोकांना हसू आवरत नाही.
HUM JEET GAYE !! What a Match !!! #INDvsENG pic.twitter.com/7a0PQIXvc4
— Rosy (@rose_k01) March 5, 2026
एक लोकप्रिय मीम एक्सवर @DineshK03975523 या हँडलवरून शेअर करण्यात आला आहे. या मीममध्ये संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, शिवम दुबे आणि ईशान किशन हे खेळाडू न्यूझीलंडच्या संघाला हातोड्याने जमिनीत ठोकत असल्याचे दाखवण्यात आले आहे. या मीमचा उद्देश भारताने न्यूझीलंडवर मिळवलेल्या एकतर्फी विजयाची मजेदार पद्धतीने खिल्ली उडवणे हा आहे. हा मीम पाहून अनेक युजर्सनी हसत-खेळत प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका युजरने हसणाऱ्या इमोजीसह कमेंट करत लिहिले, “थोडंसं जास्तच धुतलं.”
Indian batting today -By...
Sanju Samson ,
Abhishek Sharma
Shivam Dube ,
Ishan Kishan
to NZ Bowlers#IndiaVsNewZealand #INDvsNZ#T20WorldCup2026final #T20WorldCup pic.twitter.com/hZAAyETj18
— Dinesh Khandelwal (@DineshK03975523) March 8, 2026
याशिवाय भारताचा विजय होताच सोशल मीडियावर दरवेळी ट्रेंड होणारा “हम जीत गए” प्रकारचा मीम देखील पुन्हा एकदा मोठ्या प्रमाणावर शेअर होताना दिसत आहे. अनेक युजर्स हा मीम शेअर करून भारतीय संघाच्या विजयाचा आनंद साजरा करत आहेत.
Bro saved this inning for the biggest stage. #AbhishekSharma #INDvsNZ #T20WorldCup2026final pic.twitter.com/SXKRlU4m0b
— Vishall. (@harshV810) March 8, 2026
दरम्यान, अभिषेक शर्मा यांच्याबद्दलही एक भन्नाट मीम व्हायरल झाला आहे. एक्सवर @harshV810 या हँडलवरून शेअर करण्यात आलेल्या या मीममध्ये अभिषेक शर्मा संपूर्ण स्पर्धेदरम्यान शांत किंवा कमी प्रभावी दिसत होते, पण अंतिम सामन्यात अचानक आक्रमक अंदाजात खेळत त्यांनी सर्वांना आश्चर्यचकित केले असे दाखवण्यात आले आहे. या मीमला देखील मोठ्या प्रमाणावर लाईक्स आणि शेअर्स मिळत आहेत.
एकूणच, भारतीय संघाच्या दमदार विजयामुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्साह दिसून येत आहे. मैदानावरील खेळाइतकेच सोशल मीडियावरचे मीम्स आणि मजेदार पोस्ट्स देखील लोकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.
( सूचना: ही माहिती सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या पोस्ट आणि व्हिडीओंवर आधारित आहे. याची स्वतंत्रपणे पडताळणी 'झी २४ तासने' केलेली नाही.)