शोएबने भारताला डिवचलं! T20 वर्ल्डकप फायनलआधी करुन दिली 2023 फायनलची आठवण; म्हणाला, 'न्यूझीलंड जिंकणं...'

Shoaib Akhtar On Ind vs Nz T20 World Cup Final: गुजरातमधील अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर आज भारत आणि न्यूझीलंडदरम्यान टी-20 वर्ल्डकपचा अंतिम सामना खेळवला जाणार आहे. या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शोएब अख्तरने भारतीय संघासंदर्भात मोठं विधान केलं आहे. भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील टी-20 विश्वचषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यापूर्वी, शोएब अख्तरने यजमान देशाला तीन वर्षांपूर्वी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध झालेल्या पराभवाची आठवण करून दिली आहे. शोएब अख्तरने 2023 च्या एकदिवसीय वर्ल्डकप स्पर्धेच्या फायनलमधील पराभवावर भाष्य करत भारतीय क्रिकेट चाहत्यांच्या जखमेवरील खपली पुन्हा काढली आहे. भारत हा विजेता म्हणून अनेकांची पहिली पसंती आहे, असं शोएब म्हणाला आहे.
“जर अहमदाबादच्या खेळपट्टीचा विचार केला तर ती फिरकीपटूंसाठी अनुकूल असल्यास स्कोअर सुमारे 200 ते 175 दरम्यान असेल. सुरक्षित स्कोअर 200 किंवा त्याहून अधिक असेल. आता, न्यूझीलंड भारताविरुद्ध 250 किंवा 225 धावा करू शकेल का? जर त्यांनी तसे केले तर भारतावर मोठा दबाव येईल. मात्र त्याचवेळी भारत देखील सामन्यासाठी पूर्णपणे तयार असेल,” असे अख्तरने 'गेम ऑन है' कार्यक्रमात म्हटलं आहे. क्रिकेटच्या दृष्टीने विचार केला तर खरोखरच न्यूझीलंडने त्यांचा खेळ उंचावून पहिल्यांदाच जेतेपद मिळवावे, अशी इच्छा शोएबने व्यक्त केली आहे.
रावळपिंडी एक्सप्रेस अशी ओळख असलेल्या शोएबने, 'भारतावर अपेक्षांचे ओझे असेल आणि म्हणूनच न्यूझीलंडला या वस्तुस्थितीचा फायदा घेता येईल आणि त्यांनी तसा प्रयत्न केला पाहिजे', असंही म्हटलं आहे. "मला वाटतंय की न्यूझीलंड भारतीय संघामुळे अडचणीत सापडेल. मात्र भारतीय संघावरही दीडशे कोटी लोकांचा दबाव आहे. अहमदाबादमध्ये झालेल्या विश्वचषक फायनलमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध त्यांनी आधीच एक सामना गमावला आहे. मी या सगळ्यातून भारताला विजेता मानतो, पण क्रिकेटच्या फायद्यासाठी, (प्रसारासाठी) न्यूझीलंडने हा विश्वचषक जिंकला पाहिजे,” असं अख्तर पुढे म्हणाला.
पाकिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज उमर गुलनेही या सामन्याबद्दल भाष्य केलं. अख्तरशी आपण सहमत असल्याचं सांगताना उमर गुलने, रविवारी होणाऱ्या टी-20 विश्वचषक फायनलमध्ये भारताला धक्का देण्याची ताकद न्यूझीलंडकडे आहे, असं मत व्यक्त केलंय. "न्यूझीलंडचा गोलंदाजीमध्ये अधिक मजबूत दिसतो. लोकांच्या अधिक अपेक्षा असल्याने भारतावर दबाव येऊ शकतो. न्यूझीलंडने अलीकडेच भारतात मालिका जिंकली आहे. त्यांना फिरकीला साथ देणाऱ्या खेळपट्टीचा अनुभव आहे. भारतीय संघातील खेळाडूंना असेही वाटत राहणार की या खेळाडूंनी आपल्याविरुद्ध चांगला खेळ केला आणि आपल्याला पराभूत केले. न्यूझीलंडमध्ये आत्मविश्वास असेल. हा एक चांगला अंतिम सामना असेल," असंही उमर गुलने पुढे म्हटलं.
भारताने चौथ्यांदा टी-20 विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे तर न्यूझीलंड दुसऱ्यांदा वर्ल्डकप फायनलमध्ये पोहचला असून पहिल्यांदाच जेतेपदावर नाव कोरण्याच्या इच्छेनेच ते मैदानात उतरतील.