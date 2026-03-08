English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
विराट, शाहीद आफ्रिदीनंतर आता संजूच.. 'हाफ सेंच्युरी हॅटट्रीक'पेक्षाही स्पेशल विक्रम; पठ्ठ्याने असं केलं काय?

T20 World Cup 2026 Final Sanju Samson Record: संजू सॅमसनने सलग तीन सामन्यांमध्ये अर्धशतकं झळकावण्याचा पराक्रम केला असला तरी त्यापेक्षाही खास कामगिरी त्याने केली असून तो अशी कामगिरी करणारा तिसराच खेळाडू ठरलाय. 

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 8, 2026, 08:59 PM IST
संजूची धमाकेदार खेळी (फोटो सोशल मीडियावरुन साभार)

T20 World Cup 2026 Final Sanju Samson Record:  अहमदाबादच्या मैदानावर टॉस जिंकून टी-20 वर्ल्डकप 2026 च्या अंतिम सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी धावांचा पाऊस पडला. सलामीवीर संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्माने 98 धावांची सलामी दिली. त्यानंतर मैदानात आलेल्या ईशान शर्माने संजूसोबत उत्तम पार्टनरशीर केली. सोळाव्या ओव्हरमध्ये भारताने तीन विकेट्स गमावल्याने भारताची धावगती मंदावली. मात्र त्यापूर्वीच भारताचा सलामीवर संजू सॅमसनने एक अनोखा विक्रम आपल्या नावावर नोंदवला. संजू पूर्वी केवळ दोघांना करता आलेला पराक्रम त्यानेही करुन दाखवला आहे.

संजूला उत्तम साथ

सुरुवातीला संथ खेळी करणाऱ्या संजूने खेळपट्टीवर जम बसल्यानंतर जोरदार फटकेबाजी सुरु केली. 46 बॉलमध्ये पाच चौकार आणि 8 षटकारांसहीत 89 धावा केल्या. म्हणजेच संजूने केवळ 13 बॉलमध्ये 68 धावा चौकार आणि षटकारांच्या मदतीने केल्या. संजूला सुरुवातीला अभिषेक आणि नंतर ईशान किशनने साथ दिली. भारतीय डावाची सोळाव्या ओव्हरला अचानक पडझड झाली. त्यामध्येच संजूचीही विकेट पडली. मात्र यापूर्वीच्या दोन सामन्यांप्रमाणे संजूने भारताला उत्तम सुरुवात करुन देण्याचं काम संजूने करुन दिलं.

कोणता विक्रम केला?

संजू सॅमसनने आपल्या या 89 धावांच्या खेळीमध्ये अनोखा विक्रम आपल्या नावावर नोंदवला आहे. टी-20 वर्ल्डकपमध्ये दोन नॉकआऊट सामन्यांमध्ये म्हणजेच करो या मरोच्या सामन्यांमध्ये पाठोपाठ अर्धशतकं झळकवणारा तिसरा खेळाडू ठरला आहे. सेमीफायनल आणि फायनलमध्ये संजूने अर्धशतकं झळकावली आहे. सेमी फायनलमध्ये संजूने इंग्लंडविरुद्ध 89 धावा केल्या होत्या. फायनलमध्येही संजूने न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यात 89 धावा केल्या. यापूर्वी असा पराक्रम केवळ विराट कोहली आणि पाकिस्तानच्या शाहीद आफ्रिदीला करता आला आहे.

यापूर्वीच्या खेळी

संजूने सुपर 8 मधील करो या मरोच्या सामन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध नाबाद 97 धावा केल्या. हा सामना जिंकून देणाऱ्या संजूला मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार देण्यात आला होता. या विजयासहीत भारताने सेमीफायनलमधील स्थान निश्चित केलं. त्यानंतर सेमीफायनलमध्ये प्रथम फलंदाजी करताना संजूने 89 धावांची दमदार खेळी केली. या खेळीमुळेच भारताला 252 धावांचा डोंगर उभा करता आला. हा सामना भारताने सात धावांनी जिंकला. या विजयामध्येही संजूला मोठा वाटा असल्याने त्याला मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. आजच्या सामन्यातही संजूचा रुद्रावतार दिसून आला. संजूने जबरदस्त फटकेबाजी करत न्यूझीलंडच्या गोलंदाजीची पिसं काढली.

अर्धशतकांची हॅटट्रीक

संजूने फायनलमध्ये केलेल्या खेळीमुळे त्याची अर्थशतकांची हॅटट्रीक झाली आहे. त्याने सलग तीन सामन्यांमध्ये अर्धशतक झळकावलं आहे. अशाप्रकारे सलग तीन सामन्यांमध्ये अर्थशतकं झळकावणारा सहावा खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी भारताकडून असा पराक्रम विराट कोहली आणि के. एल. राहुल यांनी केला आहे. मात्र या हॅटट्रीकपेक्षा सेमीफायनल आणि फायनलमध्ये अर्धशतकं झळकावण्याचा विक्रम संजूसाठी नक्कीच खास असणार यात शंका नाही.

 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

