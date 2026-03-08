विराट, शाहीद आफ्रिदीनंतर आता संजूच.. 'हाफ सेंच्युरी हॅटट्रीक'पेक्षाही स्पेशल विक्रम; पठ्ठ्याने असं केलं काय?

T20 World Cup 2026 Final Sanju Samson Record: अहमदाबादच्या मैदानावर टॉस जिंकून टी-20 वर्ल्डकप 2026 च्या अंतिम सामन्यात भारतीय फलंदाजांनी धावांचा पाऊस पडला. सलामीवीर संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्माने 98 धावांची सलामी दिली. त्यानंतर मैदानात आलेल्या ईशान शर्माने संजूसोबत उत्तम पार्टनरशीर केली. सोळाव्या ओव्हरमध्ये भारताने तीन विकेट्स गमावल्याने भारताची धावगती मंदावली. मात्र त्यापूर्वीच भारताचा सलामीवर संजू सॅमसनने एक अनोखा विक्रम आपल्या नावावर नोंदवला. संजू पूर्वी केवळ दोघांना करता आलेला पराक्रम त्यानेही करुन दाखवला आहे.
सुरुवातीला संथ खेळी करणाऱ्या संजूने खेळपट्टीवर जम बसल्यानंतर जोरदार फटकेबाजी सुरु केली. 46 बॉलमध्ये पाच चौकार आणि 8 षटकारांसहीत 89 धावा केल्या. म्हणजेच संजूने केवळ 13 बॉलमध्ये 68 धावा चौकार आणि षटकारांच्या मदतीने केल्या. संजूला सुरुवातीला अभिषेक आणि नंतर ईशान किशनने साथ दिली. भारतीय डावाची सोळाव्या ओव्हरला अचानक पडझड झाली. त्यामध्येच संजूचीही विकेट पडली. मात्र यापूर्वीच्या दोन सामन्यांप्रमाणे संजूने भारताला उत्तम सुरुवात करुन देण्याचं काम संजूने करुन दिलं.
संजू सॅमसनने आपल्या या 89 धावांच्या खेळीमध्ये अनोखा विक्रम आपल्या नावावर नोंदवला आहे. टी-20 वर्ल्डकपमध्ये दोन नॉकआऊट सामन्यांमध्ये म्हणजेच करो या मरोच्या सामन्यांमध्ये पाठोपाठ अर्धशतकं झळकवणारा तिसरा खेळाडू ठरला आहे. सेमीफायनल आणि फायनलमध्ये संजूने अर्धशतकं झळकावली आहे. सेमी फायनलमध्ये संजूने इंग्लंडविरुद्ध 89 धावा केल्या होत्या. फायनलमध्येही संजूने न्यूझीलंडविरुद्धच्या सामन्यात 89 धावा केल्या. यापूर्वी असा पराक्रम केवळ विराट कोहली आणि पाकिस्तानच्या शाहीद आफ्रिदीला करता आला आहे.
संजूने सुपर 8 मधील करो या मरोच्या सामन्यात वेस्ट इंडिजविरुद्ध नाबाद 97 धावा केल्या. हा सामना जिंकून देणाऱ्या संजूला मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार देण्यात आला होता. या विजयासहीत भारताने सेमीफायनलमधील स्थान निश्चित केलं. त्यानंतर सेमीफायनलमध्ये प्रथम फलंदाजी करताना संजूने 89 धावांची दमदार खेळी केली. या खेळीमुळेच भारताला 252 धावांचा डोंगर उभा करता आला. हा सामना भारताने सात धावांनी जिंकला. या विजयामध्येही संजूला मोठा वाटा असल्याने त्याला मॅन ऑफ द मॅच पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. आजच्या सामन्यातही संजूचा रुद्रावतार दिसून आला. संजूने जबरदस्त फटकेबाजी करत न्यूझीलंडच्या गोलंदाजीची पिसं काढली.
संजूने फायनलमध्ये केलेल्या खेळीमुळे त्याची अर्थशतकांची हॅटट्रीक झाली आहे. त्याने सलग तीन सामन्यांमध्ये अर्धशतक झळकावलं आहे. अशाप्रकारे सलग तीन सामन्यांमध्ये अर्थशतकं झळकावणारा सहावा खेळाडू ठरला आहे. यापूर्वी भारताकडून असा पराक्रम विराट कोहली आणि के. एल. राहुल यांनी केला आहे. मात्र या हॅटट्रीकपेक्षा सेमीफायनल आणि फायनलमध्ये अर्धशतकं झळकावण्याचा विक्रम संजूसाठी नक्कीच खास असणार यात शंका नाही.