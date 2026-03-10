हार्दिक, ईशानचा गर्लफ्रेंडसोबत डान्स अन् Kiss.. पण सेलिब्रेशनदरम्यान संजू काय करत होता? Video पहाच

Sanju Samson Celebration Viral Video: भारतीय संघाने 8 मार्च रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर न्यूझीलंडला 96 धावांनी पराभूत करत सलग दुसऱ्यांना टी-20 विश्वचषक जिंकण्याचा पराक्रम करुन दाखवला. तसेच तिसऱ्यांदा या चषकावर नाव कोरण्याचा मान मिळवणार भारत पहिला देश ठरला आहे. भारताच्या विजयानंतर सर्वच भारतीय खेळाडू मैदानावर जोरदार सेलिब्रेशन करु लागले. नाचत, आपल्या नातलगांना मिठ्या मारत अनेक खेळाडूंनी सेलिब्रेट केलं. सेल्फी, फोटो, रिल्सच्या माध्यमातूनही अनेक खेळाडूंनी सोशल मीडियावरुन सुद्धा हा आनंद व्यक्त केला.
हार्दिक पांड्या, ईशान किशन या दोन्ही खेळाडूंनी सेलिब्रेशनमध्ये विशेष लक्ष वेधून घेण्याचं कारण ठरलं त्यांच्या गर्लफ्रेंड! दोघांच्याही प्रेयसी या सेलिब्रेशनदरम्यान मैदानावर आपल्या प्रियकरासोबत दिसून आल्या. भारताचा झेंडा घेऊन केलेल्या डान्सपासून ते एकमेकांचं चुंबन घेण्यापर्यंत या दोन्ही जोडप्यांचे व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले. मात्र या साऱ्यादरम्यान मालिकावीर ठरलेला संजू सॅमसन दिसलाच नाही, असं अनेक चाहत्यांनी म्हटलं. मात्र आता एकीकडे काही खेळाडू आपल्या गर्लफ्रेंडसोबत नाचत आणि उघडपणे प्रेम व्यक्त करत असताना संजू काय करत होता याचा व्हिडीओ समोर आला आहे.
नक्की पाहा हे फोटो >> World Cup जिंकल्यानंतर मैदानात ईशान किशनच्या मिठीत दिसलेली तरुणी आहे तरी कोण? करते काय? कितवी शिकली?
भारतीय संघाचा अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्या हा त्याची गर्लफ्रेंड माहिका शर्मासोबत सेलिब्रेट करत होता. तर ईशान किशननेही पहिल्यांदाच आपल्या गर्लफ्रेंडला जगासमोर आणलं. अदिती हुंडिया ईशानसोबत सेलिब्रेशनमध्ये सहभागी झाली आणि मागील बऱ्याच काळापासून सुरु असलेल्या त्यांच्या अफेरच्या चर्चांवर शिक्कामोर्तब झालं. हार्दिकने वर्ल्डकपच्या ट्रॉफीसोबत फोटो काढला. त्यानंतरही बराच वेळ ट्रॉफी हार्दिककडेच होती आणि महिका त्याचे फोटो काढत असल्याचं कॅमेरात कैद झालं. दुसरीकडे ईशानसुद्धा अदितीसोबतच मैदानभर फिरत होता. हार्दिक आणि ईशान दोघे एकत्र नाचलेही. या डान्समध्ये त्यांच्यासोबत त्यांच्या गर्लफ्रेंडही सहभागी झाल्या.
हार्दिक, माहिका एकमेकांच्या हातात हात घालून फिरत असताना दोघांनी अनेकदा एकमेकांचं चुंबन घेतल्याचंही दिसून आलं. तर ईशान आणि अदिताच्या किसींगचा क्षणही कॅमेरात कैद झाला. हा सागळा गोंधळ सुरु असतानाच मालिकावीर पुरस्कार जिंकणारा संजू मात्र ज्या स्टेजवर पुरस्कार सोहळा पार पडला त्या स्टेजच्या मागील बाजूला एका कोपऱ्यावर हातात सामनावीर पुरस्काराची ट्रॉफी पकडून बसला होता. संजू अगदी शांतपणे आणि निवंत बसलेला होता. संजूला एकटं बसल्याचं पाहून प्रसिद्ध समाचोलक हर्षा भोगले संजूजवळ जाऊन बसले आणि दोघे एकमेकांशी गप्पा मारु लागले. संजू आणि हर्षा यांचा हा व्हिडीओ सध्या व्हायरल होत असून अनेकांनी संजूच्या साधेपणाचं कौतुक केलं आहे. सात लाखांहून अधिक व्ह्यूज या व्हिडीओला मिळेत. तुम्हीही पाहा हा व्हिडीओ...
Bro is the prime reason why the entire nation is celebrating now but while others were enjoying all the spotlights, Sanju Samson preferred to be in tranquility. pic.twitter.com/46OCbFBzda
— Deepu (@deepu_drops) March 9, 2026
एकीकडे संजूचं कौतुक होत असतानाच हार्दिक सेलिब्रेट करण्याच्या नादात फारच बेजबाबदारपणे वागल्याची टीकाही होताना दिसतेय. बराच वेळ ट्रॉफी स्वत:कडे ठेवण्यापासून ते माहिकासोबत अगदी स्टेजवर पहुडण्यापर्यंत बऱ्याच गोष्टी चाहत्यांना खटकल्याचं सोशल मीडियावरील ट्रेण्डवरुन दिसून येत आहे.