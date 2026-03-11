English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'माफी मागण्याची गरज नव्हती' बॉल मारण्याच्या वादात गौतम गंभीरने अर्शदीप सिंहला केलं सपोर्ट, ICC ने दिली शिक्षा

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या फायनल सामन्यात भारतीय गोलंदाज अर्शदीप सिंह आणि न्यूझीलंडचा फलंदाज डेरेल मिचेल यांच्यात वाद झाला होता. यानंतर अर्शदीपवर आयसीसीने दंड सुद्धा लावला. मात्र या सगळ्यानंतर देखील गौतम गंभीरने अर्शदीप सिंहला सपोर्ट करत त्याच्या कृतीचं समर्थन केलं आहे.   

पूजा पवार | Updated: Mar 11, 2026, 03:12 PM IST
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) फायनल सामना हा भारत विरुद्ध न्यूझीलंड यांच्यात पार पडला. या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडचा 96 धावांनी पराभव करून सामना जिंकला. या सामन्यात भारताचा गोलंदाज अर्शदीप सिंह आणि न्यूझीलंडचा फलंदाज डेरेल मिचेल यांच्यात वाद झाला. अर्शदीप सिंहने अग्रेशनमध्ये मिचेलच्या दिशेने बॉल फेकला आणि तो त्याच्या पॅडवर लागला. सुदैवाने मिचेलला दुखापत झाली नाही, मात्र अर्शदीपच्या या कृतीने मिचेलला राग आला आणि तो भारतीय गोलंदाजाला जाब विचारायला गेला. यावेळी भारतीय कर्णधार आणि अंपायरमध्ये पडले आणि त्यांनी हा वाद सोडवला. अर्शदीपने मग मिचेलची माफी सुद्धा मागितली. आयसीसीने अर्शदीपवर दंड लावून एक डिमेरीट पॉईंट सुद्धा दिला. आता भारतीय संघाचा हेड कोच गौतम गंभीरने या प्रकरणी अर्शदीप सिंहला पाठिंबा देत सपोर्ट केलाय. एका मुलाखतीदरम्यान त्याने केलेल्या वक्तव्याने सर्वांनाच आश्चर्यचकित केले.

गौतम गंभीर अर्शदीप मिचेलच्या वादावर नेमकं काय म्हणाला?

गौतम गंभीरने ANI पॉडकास्टवर अर्शदीप मिचेल यांच्यात झालेल्या वादावर भाष्य केलं. गौतम गंभीर म्हणाला की, 'तुम्ही आपल्या देशाला रिप्रेजेंट करत असता आणि अशावेळी तुम्हाला अग्रेशन दाखवावे लागते. यात काहीही चुकीचं नाही. जर तुम्ही बॉल पुन्हा टाकला तरी ते पूर्णपणे योग्य आहे. जगातील कोणत्याही गोलंदाजाला दोन षटकार खावेसे वाटत नाही आणि यात काहीही चुकीचं नाही. जर तुम्ही बॉल परत जरी फेकला असता तरी मला कोणतीही अडचण नव्हती. गौतम गंभीरने म्हटले की, 'सॉरी म्हणण्याची कोणतीही गरज नाही. हे चांगलं आहे की त्यांनी माफी मागितली पण क्रिकेटच्या मैदानात कोणीही शत्रू किंवा मित्र नसतो. तुमचं काम हे फक्त आणि फक्त आपल्या देशासाठी सामना जिंकणं आहे'. 

हेही वाचा : टीम इंडियातील पडद्यामागचा हिरो! आधी चालवायचा स्कूल बस, आता भारताला जिंकावले दोन टी20 वर्ल्ड कप

 

आयसीसीने अर्शदीप सिंहवर ठोठावला दंड : 

टीम इंडियाचा गोलंदाज अर्शदीप सिंगने आपली चूक मान्य केली होती. त्यानंतर आयसीसीने अर्शदीपवर आयसीसीच्या नियमांचं उल्लंघन केल्या प्रकरणी लेव्हल 1 च्या गुन्हा अंतर्गत मॅच फीच्या 15 टक्के फाईन लावण्यात आला. तसेच आयसीसीने म्हटले की, 'अर्शदीपने खेळाडू आणि खेळाडूंच्या सहाय्यक कर्मचाऱ्यांसाठी आयसीसीच्या आचारसंहितेच्या कलम 2.9 चे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले', जे आंतरराष्ट्रीय सामन्यादरम्यान खेळाडूवर किंवा त्याच्या जवळ अयोग्य किंवा धोकादायक पद्धतीने बॉल (किंवा क्रिकेट उपकरणांचा कोणताही इतर वस्तू) फेकण्याशी संबंधित आहे. या व्यतिरिक्त, अर्शदीपच्या शिस्तभंगाच्या रेकॉर्डमध्ये एक डिमेरिट पॉइंट जोडण्यात आला आहे.

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

