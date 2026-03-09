English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
  • धोनीच्या कोच साहेब तुमच्यावर स्माईल खूप छान दिसते व्हायरल पोस्टवर गौतम गंभीरने दिली प्रतिक्रिया

धोनीच्या 'कोच साहेब तुमच्यावर स्माईल खूप छान दिसते' व्हायरल पोस्टवर गौतम गंभीरने दिली प्रतिक्रिया

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना पाहण्यासाठी टी 20 वर्ल्ड कप चॅम्पियन कर्णधार एमएस धोनी आणि रोहित शर्मा या दोघांना बोलवण्यात आलं होतं. यावेळी भारताने वर्ल्ड कप जिंकल्यावर एम एस धोनीने एक खास पोस्ट शेअर केली. यात त्याने गौतम गंभीरचा उल्लेख केला. यावर आता गौतम गंभीरने सुद्धा प्रतिक्रिया दिली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Mar 9, 2026, 06:28 PM IST
धोनीच्या 'कोच साहेब तुमच्यावर स्माईल खूप छान दिसते' व्हायरल पोस्टवर गौतम गंभीरने दिली प्रतिक्रिया
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : 8 मार्च रोजी अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारत विरुद्ध न्यूझीलंड (IND VS NZ) यांच्यात टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) फायनल सामना खेळवला गेला. या फायनल सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) न्यूझीलंडवर 96 धावांनी विजय मिळवला आणि वर्ल्ड कपची ट्रॉफी पुन्हा एकदा नावावर केली. भारताने हा वर्ल्ड कप हेड कोच गौतम गंभीरच्या मार्गदर्शनाखाली जिंकला. यापूर्वी भारताने 2025 ची चॅम्पियन्स ट्रॉफी सुद्धा जिंकली होती. टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा फायनल सामना पाहण्यासाठी आयसीसी आणि बीसीसीआयकडून टी 20 वर्ल्ड कप चॅम्पियन कर्णधार एम एस धोनी (MS Dhoni) आणि रोहित शर्मा (Rohit Sharma) या दोघांना बोलवण्यात आलं होतं. यावेळी भारताने वर्ल्ड कप जिंकल्यावर एम एस धोनीने एक खास पोस्ट शेअर केली. यात त्याने गौतम गंभीरचा उल्लेख करत 'कोच साहेब तुमच्यावर स्माईल खूप छान दिसते' असं म्हटलं. ही पोस्ट प्रचंड व्हायरल झाली आणि आता या पोस्टवर स्वतः गौतम गंभीरने प्रतिक्रिया दिली आहे.  

एम एस धोनीने केली पोस्ट : 

एम एस धोनीने भारताच्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 विजयानंतर सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. या पोस्टमध्ये धोनीने लिहिले की, 'अहमबादमध्ये इतिहास लिहिला गेला. संघ आणि संघ व्यवस्थापनाचं अभिनंदन! तसेच जगभरातील भारतीय क्रिकेट चाहत्याचंंही अभिनंदन. तुम्हा सर्वांना खेळताना पाहून फारच समाधान मिळालं. कोच साहेब, तुमच्या चेहऱ्यावर हसू फार छान दिसतं. हस्यासोबत असलेली इंटेन्सिटी हा एकदम किलर कॉम्बो असतो', असं धोनीनं प्रशिक्षक गौतम गंभीरचं कौतुक करताना आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

गौतम गंभीरने दिली प्रतिक्रिया : 

एम एस धोनीने केलेली पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाली. या पोस्टवर सोमवारी स्वतः गौतम गंभीरने कमेंट केली. गौतम गंभीर धोनीच्या या पोस्टवर उत्तर देत म्हणाला की, 'आणि हसण्याचे हे किती चांगले कारण आहे, तुला पाहून खूप आनंद झाला!'. 

बुमराहबाबत धोनी काय म्हणाला?

धोनीने तब्बल दोन वर्षांनी सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली. यात त्याने बुमराहसाठी एक खास ओळ लिहिली. त्याने लिहिले की, 'फार छान काम केलं तुम्ही. एका साऱ्याची मजा घ्या'. 'बुमराहबद्दल काहीच न लिहिणं बरं आहे. चॅम्पियन बॉलर', अशी अगदीच विचित्र कमेंट करत धोनीनं बुमरहाची कामगिरी आपण काहीच बोलू शकत नाही एवढी भन्नाट असल्याचं सूचित केलं आहे.

