'भारतीय संघाला लाज वाटली पाहिजे', मंदिरात गेल्याने संतापलेल्या किर्ती आझाद यांना हरभजन सिंगने सुनावलं, 'ही त्यांची श्रद्धा'

Harbhajan Singh Reply to Kirti Azad: टी-20 वर्ल्डकप जिंकल्यानंतर भारतीय संघाचे खेळाडू ट्रॉफी घेऊन मंदिरात दर्शनासाठी आणि आशीर्वाद घेण्यासाठी पोहोचले होते. यानंतर भारतीय संघाला लाज वाटली पाहिजे अशा शब्दांत भारतीय संघाचे माजी क्रिकेटर आणि 1983 च्या वर्ल्डकप विजेत्या संघाचे खेळाडू किर्ती आझाद यांनी आपला संताप व्यक्त केला आहे. टी-20 वर्ल्डकपच्या अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडचा पराभव केल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव, मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि आयसीसी अध्यक्ष जय शाह अहमदाबादमधील हनुमान मंदिरात पोहोचले होते. भारतीय संघाने ट्रॉफी फक्त मंदिरात का नेली? इतर धार्मिक ठिकाणी का नेली नाही? अशी विचारणा करत खासदार किर्ती आझाद यांनी वादाला तोंड फोडलं आहे. यानंतर माजी क्रिेकेटर हरभजन सिंगने त्यांना प्रत्युत्तर दिलं आहे. किर्ती आझाद राजकारण करत असून, हे दुर्दैवी आहे अशी टीका त्याने केली आहे.
"ते (किर्ती आझाद) ज्याप्रकारे राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ते हास्यास्पद आहे. भारतीय संघ मंदिर, मशीद, चर्च कुठेही, त्यांना हवं तिथे ट्रॉफी घेऊन जाऊ शकतात. जर त्यांनी देवाकडे काहीतरी मागितलं असेल आणि ते पूर्ण झाल्यानंतर पुन्हा आपली श्रद्धा व्यक्त करण्यासाठी जात असतील तर यात समस्या काय आहे?," अशी विचारणा हरभजन सिंगने केली आहे.
"आपल्या सहकारी खेळाडूंकडूनच अशा प्रकारच्या गोष्टी ऐकायला मिळणं हे दुर्देवी आहे. कदाचित ते खेळापेक्षा राजकारणाला जास्त महत्त्व देत आहेत. ते एक खेळाडू आहेत हे जास्त दुर्देवी आहे. देशाने वर्ल्डकप जिंकला आहे. आनंदी राहा, सेलिब्रेट करा, पण तुम्ही राजकारण करण्यात व्यग्र आहात. आमच्या श्रद्धेनुसार सर्व धार्मिकस्थळं सारखीच आहेत. कदाचित देव वेगळे असतील, पण मार्ग सारखाच आहे. जर त्यांना मंदिर, मशीद किंवा चर्च हवं असेल तर सगळं सारखंच आहे. ही त्यांची श्रद्धा आहे आणि तुम्ही त्यावर प्रश्नचिन्ह उभं करता कामा नये," अशा शब्दांत हरभजन सिंगने त्यांना सुनावलं आहे.
बीसीसीआयने विश्वविजेत्या संघासाठी 131 कोटींची बक्षीस रक्कम जाहीर केली आहे. खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफसाठी ही रक्कम जाहीर करण्यात आली आहे. दरम्यान हरभजन सिंगने आपण ही रक्कम जास्त असेल अशी अपेक्षा करत होतो असं म्हटलं आहे.
"मला जरा जास्त अपेक्षा होती. कारण इतकी मोठी कामगिरी केली जाते, तेव्हा त्याचं बक्षीसही मोठं असलं पाहिजे. पण वर्ल्डकपवर आपला दबदबा कायम ठेवल्याबद्दल आणि भारतीय संघ किती पॉवरफूल आहे हे दाखवल्याबद्दल संघाचं अभिनंदन," असंही त्याने सांगितलं आहे.