Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /स्पोर्ट्स
  • /हरमनप्रीत कौरची ऐतिहासिक डबल सेंच्युरी! रोहित-कोहलीलाही जमली नाही ही कामगिरी

हरमनप्रीत कौरची ऐतिहासिक डबल सेंच्युरी! रोहित-कोहलीलाही जमली नाही ही कामगिरी

Harmanpreet Kaur : महिला टी20 विश्वचषकाचा 20 वा सामना हा भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये खेळवला जाणार आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर आज इतिहासाच्या पानांवर आपले नाव कोरण्यासाठी सज्ज झाली आहे. ती टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक असा पराक्रम करणार आहे, जो आजपर्यंत कोणत्याही पुरुष क्रिकेटपटूला साधता आलेला नाही. 

Written ByShubhangi Mere
Published: Jun 21, 2026, 02:59 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 03:13 PM IST
हरमनप्रीत कौरची ऐतिहासिक डबल सेंच्युरी! रोहित-कोहलीलाही जमली नाही ही कामगिरी

About the Author

Shubhangi Mere

Shubhangi Mere

शुभांगी संतोष मेरे, या पत्रकारिता क्षेत्रात मागील 3.5 वर्षापासून काम करत आहेत.  2023 मध्ये टाईम महाराष्ट्र मधून कामाला सुरूवात केली आहे. काही महिने मीडिया क्षेत्राचा अनुभव घेतल्यानंतर 2023 ते 2026 पर्यंत नवराष्ट्र डिजिटल येथे क्रीडा संबंधी बातम्यांवर, विश्लेषण आणि संशोधनावर काम केले आहे, नवराष्ट्र वेबसाईटसाठी मागील 2.5 वर्ष क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडी आवडीने मांडल्या. मागील काही वर्ष क्रीडा पत्रकारीतेमध्ये काम केल्यानंतर आता झी 24 तासमध्ये कंटेन्ट सब एडिटर म्हणून क्रीडा विभागात काम करत आहे. 

भारता क्रीडा पत्रकारिता ही केवळ क्रिकेट पुरतीच मर्यादीत आहे. पण मला या खेरीज टेनिस, कब्बडी, फुटबॉल, आर्चरी, कुस्ती, बॉक्सिंग या विषयात विशेष रुची आहे. या क्षेत्रातील बातम्यांवर प्रभुत्त्व मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. 

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'माझ्या कुटुंबानं तुमचं काय वाटोळं केलंय, इतका वाईट झालो का मी?', ओमराजेंचा सवाल
Shivsena1 hr ago
2
Om Raje Nimbalkar2 hrs ago
3
happy Yoga Day2 hrs ago
4
International Yoga Day 20262 hrs ago
5
gold rate3 hrs ago