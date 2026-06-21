/हरमनप्रीत कौरची ऐतिहासिक डबल सेंच्युरी! रोहित-कोहलीलाही जमली नाही ही कामगिरी

Harmanpreet Kaur 200 T20 Matches : भारत विरुद्ध साऊथ आफ्रिका यांच्यामध्ये आज भारतीय महिला संघाचा विश्वचषकाचा तिसरा सामना होणार आहे. पहिल्या दोन्ही सामन्यांमध्ये दमदार विजय मिळवल्यानंतर आज टीम इंडियासमोर कठी आव्हान असणार आहे. आजच्या सामन्यामध्ये भारताचा संघ हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखाली आणखी एकदा साऊथ आफ्रिकेवर मात देण्यासाठी मैदानावर उतरेल. आजच्या सामन्यासाठी भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौरसाठी ऐतिहासिक क्षण असणार आहे. भारतीय महिला क्रिकेट संघाची कर्णधार हरमनप्रीत कौर आज इतिहासाच्या पानांवर आपले नाव कोरण्यासाठी सज्ज झाली आहे. ती टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एक असा पराक्रम करणार आहे, जो आजपर्यंत कोणत्याही पुरुष क्रिकेटपटूला साधता आलेला नाही.
भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये आज होणाऱ्या विश्वचषकाच्या सामन्यामध्ये हरमनप्रीत कौर 200 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणारी जगातील पहिली क्रिकेटपटू ठरेल. हा रेकॅार्ड फक्त महिलांनीच नाही, तर पुरुषांनीही देखील ही कामगिरी आतापर्यत केलेली नाही. जेव्हा हरमन 2026 च्या महिला टी20 विश्वचषकात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मैदानात उतरेल, तेव्हा इतिहासात तिचे नाव नोंदवले जाईल. आतापर्यत कारण ही कामगिरी भारतीय क्रिकेटमध्ये कोणत्याही महिला किंवा पुरुष खेळाडूंनी केलेली नाही. आतापर्यत हरमनप्रीत कौरने या फॉरमॅटमध्ये 199 सामने खेळले आहेत.
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भारतीय क्रिकेटसाठी आजचा सामना हा फार महत्वाचा असणार आहे, सर्वाधिक सामने खेळण्याच्या यादीमध्ये भारताचा महिला खेळाडू यादीमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. रोहित शर्मा हा या यादीमध्ये टॅाप 10 मध्ये आहे. टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक सामने खेळलेल्या खेळाडूंबद्दल सांगायचे झाले तर पहिल्या 10 मध्ये पाच स्थांनांमध्ये महिला क्रिकेटपटू आहेत, यामध्ये हरमनने आतापर्यंत 199 , न्यूझीलंडच्या सुझी बेट्सने 184, डॅनी वायट-हॉगने 183, ऑस्ट्रेलियाची अष्टपैलू एलिस पेरीने 177 आणि स्मृती मंधानाने 173 टी20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत.
Harmanpreet Kaur, a player built for the ruthlessness of T20s, yearned for its classical charms and triumphs. A brash, in-your-face maverick who carried her side to the biggest podium of the sport now hopes to do it once more in the format she was first entrusted with as a… pic.twitter.com/zlWgXNqMiZ— Sportstar (@sportstarweb) June 21, 2026
भारत महिला विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यामध्ये आज 21 जून रोजी महिला टी20 विश्वचषकाचा 10 वा सामना खेळवला जाणार आहे. हा सामना भारतासाठी महत्वाचा असणार आहे तर दक्षिण आफ्रिकेच्या संघासाठी आणखी महत्वाचा असणार आहे कारण त्यांनी एक सामना गमावला आहे. आज भारतीय संघासमोर मोठे आव्हान असणार आहे.