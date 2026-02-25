रिंकू सिंहने अचानक टीम इंडियाची साथ सोडली! हर्षा भोगलेंनी सुचवली रिप्लेसमेंट; दमदार खेळाडूचं घेतलं नाव

T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेमध्ये भारतासाठी करो या मरोचा सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध होणार आहे. सुपर 8 मधील पहिल्या सामन्यात भारताचा दक्षिण आफ्रिकेने दारुण पराभव केल्याने स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी भारताला झिम्बाब्वेविरुद्धचा सामना मोठ्या फरकाने जिंकावाच लागेल. मात्र असं असतानाच भारतीय संघाला एक मोठा धक्का बसला असून मधल्या फळीतील रिंकू सिंहला अचानक संघाची साथ सोडावी लागली आहे. रिंकू सिंहने खासगी कारणासाठी संघाची साथ सोडली असून तो त्याच्या घरी परतला आहे. त्यामुळे रिंकूची जागा कोण घेणार हे निश्चित नसलं तरी त्यासंदर्भात वेगवेगळे सल्ले दिले जात आहेत. अशातच आता समालोचक हर्षा भोगले यांनी रिंकूच्या जागी कोणाला संधी दिली पाहिजे याबद्दल भाष्य केलं आहे.
हर्षा भोगलेंनी रिंकू संघ सोडणार यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर काही तासांमध्येच त्याची जागा कोणी घेतली पाहिजे याबद्दल पोस्ट केली आहे. "रिंकू सिंहबद्दल वाईट वाटत आहे मात्र तो खेळू शकत नसेल तर माझ्या मते अभिषेकसोबत (शर्मा) सलामीला संजू सॅमसनने सलामीवीर म्हणून खेळावं. ईशानने तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला यावं. तिलकबद्दलचा हा निर्णय कठीण आहे पण परिस्थितीनुसार त्याला मधल्या फळीत खेळवावं. मधल्या फळीत हार्दिक, दुबे आणि अक्सर असतील हे सुनिश्चित केलं पाहिजे," असं ट्विट हर्षा भोगलेंनी केलं आहे. काहींनी या पोस्टवर श्रेयस अय्यरलाही संधी दिली पाहिजे असं मत व्यक्त केलं आहे.
Feel for Rinku Singh but if he can't play, I like the idea of Samson joining Abhishek at the top with Ishan at 3. Hard on Tilak but you can play him according to the situation in a middle with Hardik, Dube and Axar.
— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) February 24, 2026
अनेकांनी या पोस्टखाली तिलक वर्माला अशापद्धतीने परिस्थितीनुसार वापरलं तर त्याला लयच गवसणार नाही. सध्याच्या स्थितीमध्ये तो भारतीय संघासाठी भरोश्याचा फलंदाज असून त्याची जागा अशापद्धतीने बदलत राहणं योग्य ठरणार नसल्याचं म्हटलं आहे.
26 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यात रिंकू सिंह टीम इंडिया सोबत चेन्नईमध्ये दाखल झाला होता. पण मंगळवारी तो घरी परतला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार रिंकूच्या वडिलांची तब्येत खालावली असून त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं आहे. आता रिंकूच्या जागी कोणाला संधी दिली जाणार हे आज जाहीर होण्याची शक्यता आहे.