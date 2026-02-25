English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • रिंकू सिंहने अचानक टीम इंडियाची साथ सोडली! हर्षा भोगलेंनी सुचवली रिप्लेसमेंट; दमदार खेळाडूचं घेतलं नाव

रिंकू सिंहने अचानक टीम इंडियाची साथ सोडली! हर्षा भोगलेंनी सुचवली रिप्लेसमेंट; दमदार खेळाडूचं घेतलं नाव

T20 World Cup 2026: सुपर 8 मधील झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्याआधीच भारताला मोठा धक्का बसला आहे. रिंकू सिंहने संघाची साथ सोडली असून त्याच्या जागी कोण असणार याबद्दलची उत्सुकता कायम आहे. अशातच हर्षा भोगलेंनी एक नाव सुचवलं आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Feb 25, 2026, 06:56 AM IST
रिंकू सिंहने अचानक टीम इंडियाची साथ सोडली! हर्षा भोगलेंनी सुचवली रिप्लेसमेंट; दमदार खेळाडूचं घेतलं नाव
हर्षा यांनी सोशल मीडियावरुन नोंदवलं मत (फोटो युट्यूब आणि इन्स्टाग्रामवरुन साभार)

T20 World Cup 2026: टी-20 वर्ल्डकप स्पर्धेमध्ये भारतासाठी करो या मरोचा सामना झिम्बाब्वेविरुद्ध होणार आहे. सुपर 8 मधील पहिल्या सामन्यात भारताचा दक्षिण आफ्रिकेने दारुण पराभव केल्याने स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी भारताला झिम्बाब्वेविरुद्धचा सामना मोठ्या फरकाने जिंकावाच लागेल. मात्र असं असतानाच भारतीय संघाला एक मोठा धक्का बसला असून मधल्या फळीतील रिंकू सिंहला अचानक संघाची साथ सोडावी लागली आहे. रिंकू सिंहने खासगी कारणासाठी संघाची साथ सोडली असून तो त्याच्या घरी परतला आहे. त्यामुळे रिंकूची जागा कोण घेणार हे निश्चित नसलं तरी त्यासंदर्भात वेगवेगळे सल्ले दिले जात आहेत. अशातच आता समालोचक हर्षा भोगले यांनी रिंकूच्या जागी कोणाला संधी दिली पाहिजे याबद्दल भाष्य केलं आहे.

हर्षा भोगलेंनी काय सल्ला दिला

हर्षा भोगलेंनी रिंकू संघ सोडणार यावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर काही तासांमध्येच त्याची जागा कोणी घेतली पाहिजे याबद्दल पोस्ट केली आहे. "रिंकू सिंहबद्दल वाईट वाटत आहे मात्र तो खेळू शकत नसेल तर माझ्या मते अभिषेकसोबत (शर्मा) सलामीला संजू सॅमसनने सलामीवीर म्हणून खेळावं. ईशानने तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला यावं. तिलकबद्दलचा हा निर्णय कठीण आहे पण परिस्थितीनुसार त्याला मधल्या फळीत खेळवावं. मधल्या फळीत हार्दिक, दुबे आणि अक्सर असतील हे सुनिश्चित केलं पाहिजे," असं ट्विट हर्षा भोगलेंनी केलं आहे. काहींनी या पोस्टवर श्रेयस अय्यरलाही संधी दिली पाहिजे असं मत व्यक्त केलं आहे.

तिलकची जागा बदलण्यात अर्थ नाही

अनेकांनी या पोस्टखाली तिलक वर्माला अशापद्धतीने परिस्थितीनुसार वापरलं तर त्याला लयच गवसणार नाही. सध्याच्या स्थितीमध्ये तो भारतीय संघासाठी भरोश्याचा फलंदाज असून त्याची जागा अशापद्धतीने बदलत राहणं योग्य ठरणार नसल्याचं म्हटलं आहे. 

रिंकू का गेला घरी?

26 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सामन्यात रिंकू सिंह टीम इंडिया सोबत चेन्नईमध्ये दाखल झाला होता. पण मंगळवारी तो घरी परतला. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार रिंकूच्या वडिलांची तब्येत खालावली असून त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आलं आहे. आता रिंकूच्या जागी कोणाला संधी दिली जाणार हे आज जाहीर होण्याची शक्यता आहे.

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

