Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • T20 World Cup 2026 : हर्षित राणा टी20 वर्ल्ड कपमधून बाहेर! या स्टार गोलंदाजाला मिळाली संधी

T20 World Cup 2026 : हर्षित राणा टी20 वर्ल्ड कपमधून बाहेर! 'या' स्टार गोलंदाजाला मिळाली संधी

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 पूर्वी दुखापतीच्या कारणामुळे हर्षित राणा हा भारतीय संघातून बाहेर पडला आहे. त्याच्या ऐवजी बीसीसीआयने एका स्टार गोलंदाजाची घोषणा केली आहे. 

पूजा पवार | Updated: Feb 6, 2026, 09:55 PM IST
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 ला (T20 World Cup 2026) 7 फेब्रुवारी पासून सुरुवात होत आहे. टी20  वर्ल्ड कपमध्ये टीम इंडियाचा (Team India) पहिला सामना हा यूएसए विरुद्ध होत असून यापूर्वी टीम इंडियात एक मोठा बदल झालाय. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वॉर्म अप सामन्यात दुखापतग्रस्त झालेला हर्षित राणा (Harshit Rana) वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडलाय. सूर्यकुमार यादवने शुक्रवारी वानखेडे स्टेडियमवर झालेल्या पत्रकार परिषदेत याविषयी संकेत दिलेच होते. त्यानंतर आता बीसीसीआयने सुद्धा अधिकृतपणे हर्षित राणा हा दुखापतीमुळे वर्ल्ड कप संघातून बाहेर झाल्याचं जाहीर केलं. यासोबतच त्यांनी या हर्षितची रिप्लेसमेंट सुद्धा जाहीर केलीये. 

हर्षितच्या जागी कोणाला संधी? 

बीसीसीआयने सोशल मीडियावर पोस्ट करून हर्षित राणा हा वर्ल्ड कपमधून बाहेर पडला असल्याची माहिती दिली आहे. ४ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नवी मुंबईत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वॉर्म अप सामन्यादरम्यान गुडघ्याला दुखापत झाल्याने टीम इंडियाचा वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा आगामी आयसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 मधून बाहेर पडला आहे. तज्ञांशी विचारविनिमय आणि त्यानंतर स्कॅन केल्यानंतर, बीसीसीआयच्या वैद्यकीय पथकाने त्याला स्पर्धेत सहभागी होण्यास अयोग्य ठरवले. त्यामुळे हर्षित राणा ऐवजी बीसीसीआयने मोहम्मद सिराजला संधी दिली आहे. 

मोहम्मद सिराजची कारकीर्द : 

मोहम्मद सिराज हा भारताचा वेगवान गोलंदाज असून त्याने आतापर्यंत टीम इंडियाकडून 16 सामने खेळले असून यात 14 विकेट घेतल्या आहेत. मोहम्मद सिराज हा टी २० वर्ल्ड कप २०२४ मध्ये चॅम्पियन ठरलेल्या भारतीय संघाचा सुद्धा भाग होता. मात्र त्यावेळी त्याला जास्तकाळ बेंचवरच घालवावा लागला होता. 

हेही वाचा : वैभव सूर्यवंशी 14 वर्षांचा नाही? वयात फेरफार केल्याचा आरोप, टेस्टमधून सत्य समोर आलं

टी20 वर्ल्ड कपसाठी टीम इंडियाचा संघ : 

सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन (विकेटकिपर), इशान किशन (विकेटकिपर), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (वीसी), रिंकू सिंग, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, वॉशिंग्टन सुंदर, वॉशिंग्टन सुंदर, मोहम्मद सिराज

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

