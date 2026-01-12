English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • T20 वर्ल्ड कपमध्ये मोठा ट्विस्ट! श्रीलंकेत नाही या 2 ठिकाणी खेळणार बांगलादेश?

T20 वर्ल्ड कपमध्ये मोठा ट्विस्ट! श्रीलंकेत नाही 'या' 2 ठिकाणी खेळणार बांगलादेश?

आयसीसीला पत्र लिहून आगामी टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये बांगलादेशचे भारतात होणारे सामने श्रीलंकेत शिफ्ट करण्यात यावेत अशी मागणी केली होती. यावर आता आयसीसीने विचार केला असून मीडिया रिपोर्ट्सनुसार दोन ठिकाणांची नावं समोर येत आहेत.   

पूजा पवार | Updated: Jan 12, 2026, 01:37 PM IST
T20 वर्ल्ड कपमध्ये मोठा ट्विस्ट! श्रीलंकेत नाही 'या' 2 ठिकाणी खेळणार बांगलादेश?
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशात हिंदूंवर वाढत असलेल्या अत्याचारांच्या घटनांमुळे भारतात असंतोषाचं वातावरण निर्माण झालंय. अशा परिस्थितीत आयपीएल 2026 मध्ये बांगलादेशी खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानला (Mustafijur Rahman) खेळवण्यात येऊ नये अशी मागणी केली जात होती. बांगलादेशी खेळाडूंना होणारा विरोध वाढल्याने कोलकाता नाईट रायडर्सने मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएल संघातून रिलीज केलं. त्यानंतर बांगलादेशचा तळतळाट झाला आणि त्यांनी बांगलादेशात आयपीएलचं प्रक्षेपण अनिश्चित काळासाठी थांबवण्याच्या निर्णय घेतला तसेच आयसीसीला पत्र लिहून आगामी टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये (T20 World Cup 2026) बांगलादेशचे भारतात होणारे सामने श्रीलंकेत शिफ्ट करण्यात यावेत अशी मागणी केली होती. आता यावर मीडिया रिपोर्ट्समधून एक मोठी अपडेट समोर येतेय. 

Add Zee News as a Preferred Source

बांगलादेशच्या क्रिकेट बोर्डाशी पत्रव्यवहार करणार : 

मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएल संघातून रिलीज केल्यामुळे बांगलादेशच्या नाकाला मिर्च्या झोंबल्या होत्या. यानंतर त्यांनी आयसीसी सोबत पत्र व्यवहार केला आणि भारत - बांगलादेश यांच्यातील सध्याचे तणावपूर्ण संबंध पाहता त्यांचे खेळाडू, सपोर्ट स्टाफ आणि पत्रकार यांचे भारतात सामने खेळण्यासाठी जाणे हे धोक्याचे किंवा सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर असल्याचे सांगितले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार आयसीसीने यावर विचार करण्यासाठी वेळ मागितला होता. त्यानंतर आता अशी माहिती समोर येतेय की, आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कपचे सामने शिफ्ट करण्यासंदर्भात आयसीसी सोमवार किंवा मंगळवारी बांगलादेशच्या क्रिकेट बोर्डाशी पत्रव्यवहार करणार आहे.  

हेही वाचा : विराट कोहली त्याच्या 'मॅन ऑफ मॅच'च्या ट्रॉफी स्वत:कडे न ठेवता 'या' ठिकाणी पाठवतो; कारण फारच खास

 

श्रीलंकेत नाही 'या' ठिकाणी होणार सामने? 

बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने खेळाडूंच्या सुरक्षेचं कारण देत बांगलादेश संघाचे भारतात होणारे सामने हे श्रीलंकेत शिफ्ट करण्यात यावेत अशी मागणी केली होती. मात्र मीडिया रिपोर्ट्सनुसार आयसीसी बीसीबीची विनंती मान्य करण्याची शक्यता कमी आहे आणि त्याऐवजी, चेन्नई आणि तिरुवनंतपुरम ही पर्यायी ठिकाणं म्हणून सुचवण्यात येतील. सध्याच्या वेळापत्रकानुसार बांगलादेश त्यांचे ग्रुप स्टेज सामने हे सामने कोलकाता आणि मुंबईत खेळणार आहेत. बांगलादेशने चेन्नईला सामन्यांसाठी पर्याय म्हणून नाकारले होते आणि बीसीबीचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम म्हणाले होते की ते त्यांच्या सरकारकडून स्वीकारले जाऊ शकते. ते म्हणाले की, 'तुम्हाला माहिती आहे की आम्ही या वर्ल्ड कपबाबत एकटे निर्णय घेत नाही आहोत, म्हणून आम्ही सरकारशी चर्चा करू आणि आम्ही अजूनही जिथे उभे होतो तिथेच आहोत', असे त्यांनी सिल्हेटमध्ये पत्रकारांना सांगितले. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026Cricket Newsmarathi newsBangladesh

इतर बातम्या

'माझा संबंध ...', पुणे जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी अजि...

महाराष्ट्र बातम्या