T20 वर्ल्ड कपमध्ये मोठा ट्विस्ट! श्रीलंकेत नाही 'या' 2 ठिकाणी खेळणार बांगलादेश?

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशात हिंदूंवर वाढत असलेल्या अत्याचारांच्या घटनांमुळे भारतात असंतोषाचं वातावरण निर्माण झालंय. अशा परिस्थितीत आयपीएल 2026 मध्ये बांगलादेशी खेळाडू मुस्तफिजूर रहमानला (Mustafijur Rahman) खेळवण्यात येऊ नये अशी मागणी केली जात होती. बांगलादेशी खेळाडूंना होणारा विरोध वाढल्याने कोलकाता नाईट रायडर्सने मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएल संघातून रिलीज केलं. त्यानंतर बांगलादेशचा तळतळाट झाला आणि त्यांनी बांगलादेशात आयपीएलचं प्रक्षेपण अनिश्चित काळासाठी थांबवण्याच्या निर्णय घेतला तसेच आयसीसीला पत्र लिहून आगामी टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये (T20 World Cup 2026) बांगलादेशचे भारतात होणारे सामने श्रीलंकेत शिफ्ट करण्यात यावेत अशी मागणी केली होती. आता यावर मीडिया रिपोर्ट्समधून एक मोठी अपडेट समोर येतेय.
मुस्तफिजूर रहमानला आयपीएल संघातून रिलीज केल्यामुळे बांगलादेशच्या नाकाला मिर्च्या झोंबल्या होत्या. यानंतर त्यांनी आयसीसी सोबत पत्र व्यवहार केला आणि भारत - बांगलादेश यांच्यातील सध्याचे तणावपूर्ण संबंध पाहता त्यांचे खेळाडू, सपोर्ट स्टाफ आणि पत्रकार यांचे भारतात सामने खेळण्यासाठी जाणे हे धोक्याचे किंवा सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर असल्याचे सांगितले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार आयसीसीने यावर विचार करण्यासाठी वेळ मागितला होता. त्यानंतर आता अशी माहिती समोर येतेय की, आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कपचे सामने शिफ्ट करण्यासंदर्भात आयसीसी सोमवार किंवा मंगळवारी बांगलादेशच्या क्रिकेट बोर्डाशी पत्रव्यवहार करणार आहे.
हेही वाचा : विराट कोहली त्याच्या 'मॅन ऑफ मॅच'च्या ट्रॉफी स्वत:कडे न ठेवता 'या' ठिकाणी पाठवतो; कारण फारच खास
बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाने खेळाडूंच्या सुरक्षेचं कारण देत बांगलादेश संघाचे भारतात होणारे सामने हे श्रीलंकेत शिफ्ट करण्यात यावेत अशी मागणी केली होती. मात्र मीडिया रिपोर्ट्सनुसार आयसीसी बीसीबीची विनंती मान्य करण्याची शक्यता कमी आहे आणि त्याऐवजी, चेन्नई आणि तिरुवनंतपुरम ही पर्यायी ठिकाणं म्हणून सुचवण्यात येतील. सध्याच्या वेळापत्रकानुसार बांगलादेश त्यांचे ग्रुप स्टेज सामने हे सामने कोलकाता आणि मुंबईत खेळणार आहेत. बांगलादेशने चेन्नईला सामन्यांसाठी पर्याय म्हणून नाकारले होते आणि बीसीबीचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम म्हणाले होते की ते त्यांच्या सरकारकडून स्वीकारले जाऊ शकते. ते म्हणाले की, 'तुम्हाला माहिती आहे की आम्ही या वर्ल्ड कपबाबत एकटे निर्णय घेत नाही आहोत, म्हणून आम्ही सरकारशी चर्चा करू आणि आम्ही अजूनही जिथे उभे होतो तिथेच आहोत', असे त्यांनी सिल्हेटमध्ये पत्रकारांना सांगितले.