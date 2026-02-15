IND VS AUS : 134 धावांचं टार्गेट असताना फक्त 50 धावा करून जिंकला भारत, ऑस्ट्रेलियाचा पराभव नेमका कसा झाला?

IND VS AUS T20 Womens : भारताचा महिला क्रिकेट संघ सध्या ऑस्ट्रेलीया (Australia) दौऱ्यावर असून येथे ते तीन सामन्यांची टी20 सीरीज खेळवली जात आहे. सिडनी क्रिकेट ग्राऊंडवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात टी20 सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) विजय मिळवलाय. टीम इंडियाच्या या विजयात पावसाने मोठी भूमिका निभावली. पावसामुळे हा सामना पूर्ण झाला नाही, परंतु डकवर्थ लुईस नियमांच्या अंतर्गत भारतीय संघाने विजय मिळवला. सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी जबरदस्त फलंदाजी केली ऑस्ट्रेलियाचा संघ एका लहान स्कोअरवर बाद झाला.
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया यांच्यात झालेल्या पहिल्या टी 20 सामन्यात भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरने टॉस जिंकला आणि प्रथम फलंदाजी निवडली. भारतीय गोलंदाजांनी 18 ओव्हरमध्ये 133 धावा करून ऑस्ट्रेलियाला ऑलआउट केलं. ऑस्ट्रेलियाची सुरुवात ठीक होती मात्र भारतीय गोलंदाजांनी त्यांच्या जबरदस्त गोलंदाजीने सामन्यात पुनरागमन केलं. अरुंधति रेड्डीने करिअरमधील जबरदस्त प्रदर्शन करून 4 विकेट घेतल्या तर रेणुका सिंह ठाकुर आणि श्री चरणी ने प्रत्येकी 2-2 विकेट घेतल्या. ऑस्ट्रेलियाकडून जॉर्जिया वेअरहॅमने 19 चेंडूत 30 धावा, फोबी लिचफिल्डने 19 बॉलमध्ये 26 धावा आणि एलिस पेरीने 11 बॉलमध्ये 20 धावा केल्या, परंतु कोणीही मोठी धावसंख्या उभारू शकले नाही, ज्यामुळे संघ 18 ओव्हरमध्ये ऑल आउट झाली.
विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी टीम इंडियाने जबरदस्त सुरुवात केली. मात्र शेफाली वर्माने 11 बॉलमध्ये 21 धावा केल्या. ज्यात 1 चौकार आणि 2 षटकार ठोकले होते. स्मृति मंधाना 17 बॉलमध्ये 16 धावा करून नाबाद राहिली तर जेमिमाह रॉड्रिग्सने 9 धावा केल्या होत्या. भारताने 5.1 ओव्हरमध्ये 1 विकेट गमावून 50 धावा केल्या. पावसामुळे सामना थांबवण्यात आला आणि पुन्हा सुरू होऊ शकला नाही. डकवर्थ-लुईस नियमानुसार, भारताचा स्कोअर 5.1 ओव्हरमध्ये 29 धावा असायला हव्या होत्या, परंतु भारताने आधीच 50 धावा केल्या होत्या, ज्यामुळे टीम इंडियाने 21 धावांनी सामना जिंकला. त्यामुळे टीम इंडियाने सीरिजमध्ये 1-0 ने आघाडी घेतली.
टीम इंडिया सध्या ऑस्ट्रेलीया दौऱ्यावर असून येथे ते तीन सामन्यांची टी20 सीरीज खेळवली जात आहे. भारत - ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील दुसरा टी 20 सामना हा 19 फेब्रुवारी रोजी होईल तर तिसरा सामना हा 21 फेब्रुवारी रोजी खेळवला जाणार आहे.