6,6,6... 3 बॉल 3 सिक्सनंतर संजू चक्रवर्तीच्या कानात असं काय बोलला की इंग्लंडची विकेट पडली?

England Wicket After Sanju Samson Suggestion: सामन्यातील सहाव्या ओव्हरमध्ये गोलंदाजी करण्यासाठी आलेल्या वरुण चक्रवर्तीच्या पहिल्या तीन चेंडूंवर तीन षटकार लगावण्यात आल्यानंतर संजूने त्याच्या कानात असं काय सांगितलं की भारताला विकेट मिळाली

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 6, 2026, 11:31 AM IST
भारताला तिसरी विकेट मिळण्याआधी नक्की काय घडलं? (फोटो बीसीसीआयच्या ट्विटरवरुन साभार)

England Wicket After Sanju Samson Suggestion: भारतीय संघाने इंग्लंडविरुद्धची सेफीफायनल जिंकत टी-20 वर्ल्डकपच्या अंतिम सामन्यात मोठ्या थाटात प्रवेश केला आहे. भारताविरुद्ध नाणेफेक जिंकल्यानंतर भारताला प्रथम फलंदाजीला बोलावलेल्या इंग्लंडसमोर भारताने 254 धावांचं आव्हान ठेवलं होतं. भारताला हा भलामोठा स्कोअर उभा करण्यात सेमीफायनलपर्यंत घेऊन आलेला सलामीवीर संजू सॅमसनने मोठं योगदान दिलं. त्याने 42 बॉलमध्ये 8 फोर आणि 7 षटकार लगावत 89 धावा केल्या. त्यानंतर ईशान किशन, शिव दुबे आणि हार्दिक पंड्याने केलेल्या खेळींमुळे भारताने मोठी धावसंख्या उभारली. मात्र बॅटींगबरोबरच संजूने भारत गोलंदाजी करत असताना दिलेल्या एका सल्ल्यामुळे जॉस बटरलसारख्या महत्त्वाच्या फलंदाजाला तंबूत पाठवण्यात यश आलं. संजूने गोलंदाजाच्या कानात नेमकं असं काय सांगितलं की पहिल्या तीन चेंडूंमध्ये तीन षटकार खाल्ल्यानंतर पाचव्या चेंडूवर गोलंदाजाला विकेट मिळाली?

नक्की मैदानात घडलं काय?

झालं असं की भारताचा फिरकीपटू वरुण चक्रवर्ती सहावी ओव्हर टाकण्यासाठी आला. समोर इंग्लंडचा जॅकब बेथेल फलंदाजी करत होता. फलंदाजीसाठी उत्तम खेळपट्टी असलेल्या वानखेडेच्या मैदानावर जॅकब बेथेलने वरुणच्या पहिल्या तीन बॉलवर तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी षटकार लगावले. त्यानंतर चौथा बॉल टाकण्याआधी संजू सॅमसन वरुणजवळ आला आणि त्याने त्याला कानात काहीतरी सांगितलं. त्यानंतर पुढल्या चेंडूवर जॅकब बेथेलने एक धाव काढली आणि जॉस बटलर फलंदाजीसाठी आला. बटलरला वरुणाने गुगली टाकला आणि चेंडूने थेट मधला स्टम्प उडवला.

संजूने काय सांगितलं?

समालोचकांनी या विकेटनंतर पहिल्या तीन बॉलवर तीन षटकार खाल्ल्यानंतर संजूने वरुणला कानात, 'तू तुझा वेळ घेऊन गोलंदाजी कर' असा सल्ला दिल्याचं सांगितलं. त्यामुळेच पुढील दोन चेंडू वरुणाने आधीच्या तीन चेंडूपेक्षा स्लो टाकले. त्यापैकी पहिला म्हणजेच ओव्हरमधील चौथा चेंडू जॅकब बेथेलने एका धावेसाठी खेळून काढला. मात्र वरुणाने टाकलेला स्लो गुगली जॉस बटलरला कळालाच नाही आणि तो आधीच शॉट खेळून बसल्याने बोल्ड झाला. 

विश्वास दिला अन् परिणाम दिसला

जॉस बटलरच्या रुपात इंग्लंडने तिसरी विकेट गमावल्याने इंग्लंडची अवस्था 5.5 ओव्हरमध्ये 64 वर 3 बाद अशी झाली. वरुणला वर्ल्डकपमधील मागील काही सामन्यात नावाला साजेशी कामगिरी करता आलेली नाही. त्यामुळेच त्याला विश्वास देण्याचं काम संजूच्या त्या एका मेसेजने केलं आणि त्याचा परिणाम दोन बॉलमध्येच जॉस बटलरच्या विकेटच्या रुपाने दिसून आला. भारताने हा सामना सात धावांनी जिंकून अंतिम फेरीत प्रवेश केला असून भारत 8 मार्च रोजी न्यूझीलंडविरुद्ध वर्ल्डकप टी-20 2026 ची फायनल खेळणार आहे.

