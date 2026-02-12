IND VS NAM : नामिबियाने टॉस जिंकला! टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये 2 मोठे बदल

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND VS NAM : टीम इंडिया खूप कमी वेळा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नामिबिया सोबत खेळली आहे. दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर गुरुवारी झालेल्या सामन्याचा टॉस नामिबियाने जिंकला. त्याच्या कर्णधाराने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. 

पूजा पवार | Updated: Feb 12, 2026, 06:51 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS NAM : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये भारताचा दुसरा सामना 12 फेब्रुवारी रोजी नामिबिया सोबत सुरु आहे. टीम इंडिया (Team India) खूप कमी वेळा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नामिबिया सोबत खेळली आहे. 2021 च्या टी 20 वर्ल्ड कप दरम्यान हे दोन्ही संघ एकमेकांसमोर होते. तेव्हा टीम इंडियाने नामिबियाचा पराभव केला होता. दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर गुरुवारी झालेल्या सामन्याचा टॉस नामिबियाने जिंकला. त्याच्या कर्णधाराने प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला आहे. 

टीम इंडियात कोणते बदल? 

टीम इंडियाने वर्ल्ड कपमध्ये सलग दुसऱ्यांदा यंदाच्या वर्ल्ड कपमध्ये टॉस गमावला. नामिबियाने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतल्याने टीम इंडियाला प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागेल. यावेळी टीम इंडियात दोन महत्वाचे बदल झाले आहेत. टीम इंडियाचा ओपनिंग फलंदाज अभिषेक शर्मा याची तब्येत ठीक नसल्याने तो आजच्या सामन्यात खेळत नाहीये. त्याच्या जागी संजू सॅमसनला प्लेईंग 11 मध्ये संधी मिळाली आहे.तर यूएसए विरुद्ध मागच्या सामन्यात बुमराहची तब्येत ठीक नसल्याने तो प्लेईंग 11 चा भाग नव्हता मात्र आता तो फिट झाला असून वर्ल्ड कप 2026 मधील पहिला सामना खेळण्यासाठी मैदानात उतरत आहे. तर मोहम्मद सिराज याला प्लेईंग 11 मधून बाहेर बसवण्यात आलंय. 

भारत विरुद्ध नामिबिया हेड टू हेड रेकॉर्ड : 

टीम इंडिया खूप कमी वेळा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नामिबिया सोबत खेळली आहे. 2021 च्या टी 20 वर्ल्ड कप दरम्यान हे दोन्ही संघ एकमेकांसमोर होते. तेव्हा टीम इंडियाने नामिबियाचा पराभव केला होता. यात 9 विकेट्सने टीम इंडियाचा विजय झाला.  तर वनडे क्रिकेटमध्ये सुद्धा नामिबियाने भारताविरुद्ध फक्त एक सामना खेळलाय. 2003 च्या वर्ल्ड कपमध्ये हे दोन्ही संघ समोरासमोर आले होते मात्र भारताने तब्बल 181 धावांनी विजय मिळवला होता. नामिबियाच्या तुलनेत भारतीय संघ हा वरचढ आहे. मात्र 12 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सामन्यात दोन्ही संघ एकमेंकांविरुद्ध कसे परफॉर्म करतात हे पाहणं महत्वाचं असेल. 

टीम इंडियाची प्लेईंग 11:

संजू सॅमसन, इशान किशन (विकेटकिपर ), टिळक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंग, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह

नामिबियाची प्लेईंग 11:

लॉरेन स्टीनकॅम्प, जॅन फ्रायलिंक, जॅन निकोल लोफ्टी-ईटन, गेरहार्ड इरास्मस (कर्णधार), जेजे स्मित, झेन ग्रीन (विकेटकिपर), रुबेन ट्रम्पेलमन, मालन क्रुगर, बर्नार्ड शॉल्ट्ज, बेन शिकोंगो, मॅक्स हेंगो

 

