  • स्पोर्ट्स
T20 World Cup 2026: टीम इंडियाचा पुढचा सामना कधी अन् कोणासोबत? वर्ल्ड कपमध्ये आता 'या' संघाशी भिडणार सूर्याची टोळी

T20 World Cup 2026 : भारताने 7 फेब्रुवारी यूएसए विरुद्ध वर्ल्ड कप 2026 मधील पहिला सामना खेळला आणि तो जिंकला. आता टीम इंडियाचा वर्ल्ड कपमधील पुढील सामना कोणत्या संघाविरुद्ध असणार याची चाहत्यांना उत्सुकतता आहे.   

पूजा पवार | Updated: Feb 8, 2026, 05:18 PM IST
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : 7 फेब्रुवारी पासून टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ला (T20 World Cup 2026) सुरुवात झालीये. पहिल्या दिवशी एकूण चार सामने खेळवण्यात आले असून यातील एक सामना स्पर्धेचे यजमान आलेल्या भारताने खेळला. मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर भारत विरुद्ध यूएसए (IND VS USA) यांच्यात सामना रंगला होता ज्यात भारताने 29 धावांनी विजय मिळवला. यासह भारताने त्यांच्या वर्ल्ड कप 2026 च्या प्रवासाला विजयाने सुरुवात केली. सध्या स्पर्धेत सहभागी असलेले 20 संघ हे ग्रुप स्टेज सामने खेळत आहेत. अशातच यूएसएला पराभूत केल्यावर टीम इंडियाचा (Team India) पुढील सामना कोणासोबत असणार याविषयी जाणून घेऊयात. 

टीम इंडियाचा पुढचा सामना कधी? 

12 फेब्रुवारी टीम इंडिया पुन्हा एकदा मैदानात उतरणार आहे. ग्रुप ए मध्ये भारतासोबत असलेल्या नामिबिया विरुद्ध हा सामना असेल. नामिबिया संघाविरुद्ध असणारा हा सामना गुरुवार 12 फेब्रुवारी रोजी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर पार पडेल. संध्याकाळी 7 वाजता या सामन्याला सुरुवात होईल. 

कसा आहे भारत विरुद्ध नामिबियाचा हेड टू हेड रेकॉर्ड?

टीम इंडिया खूप कमी वेळा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये नामिबिया सोबत खेळली आहे. 2021 च्या टी 20 वर्ल्ड कप दरम्यान हे दोन्ही संघ एकमेकांसमोर होते. तेव्हा टीम इंडियाने नामिबियाचा पराभव केला होता. यात 9 विकेट्सने टीम इंडियाचा विजय झाला.  तर वनडे क्रिकेटमध्ये सुद्धा नामिबियाने भारताविरुद्ध फक्त एक सामना खेळलाय. 2003 च्या वर्ल्ड कपमध्ये हे दोन्ही संघ समोरासमोर आले होते मात्र भारताने तब्बल 181 धावांनी विजय मिळवला होता. नामिबियाच्या तुलनेत भारतीय संघ हा वरचढ आहे. मात्र 12 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सामन्यात दोन्ही संघ एकमेंकांविरुद्ध कसे परफॉर्म करतात हे पाहणं महत्वाचं असेल. 

हेही वाचा :  'फोर्स मेज्योर' क्लॉज नेमका काय आहे? ज्याच्या आडून IND VS PAK मॅच खेळणं टाळतोय पाकिस्तान

 

कुठे पाहता येणार वर्ल्ड कप सामने? 

टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चे सर्व सामने हे टीव्हीवर स्टार स्पोर्ट्सवर पाहता येतील तर मोबाईल यूजर्स हे सामने जिओ हॉटस्टारच्या वेबसाईट तसेच एप्लिकेशनच्या माध्यमातून पाहू शकतात. तसेच बुक माय शोवर या सामन्यांची तिकिटं सुद्धा उपलब्ध आहेत. 

टीम इंडियाच्या ग्रुप स्टेज सामन्यांचं वेळापत्रक : 

7 फेब्रुवारी भारत विरुद्ध यूएसए - भारताचा 29 धावांनी विजय 
12 फेब्रुवारी भारत विरुद्ध नामिबिया 
15 फेब्रुवारी भारत विरुद्ध पाकिस्तान 
18 फेब्रुवारी भारत विरुद्ध नेदरलँड 

