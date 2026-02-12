English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
सलग दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाचा दणदणीत विजय! नामिबियाला पाजलं पाणी

IND VS NAM : टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून नामिबियाला 210 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्यात नामिबियाला अपयश आलं आणि टीम इंडियाचा 93 धावांनी विजय झाला.

पूजा पवार | Updated: Feb 12, 2026, 10:47 PM IST
IND VS NAM : टीम इंडियाचा टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधील दुसरा सामना हा नामिबिया विरुद्ध (IND VS NAM) खेळवला गेला. दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) नामिबियाचा धावांनी पराभव झाला. टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून नामिबियाला 210 धावांचं आव्हान दिलं होतं. मात्र हे आव्हान पूर्ण करण्यात नामिबियाला अपयश आलं आणि टीम इंडियाचा 93 धावांनी विजय झाला. यासह टीम इंडियाने यंदाच्या वर्ल्ड कपमधील सलग दुसरा सामना जिंकला आणि ग्रुप पॉईंट्स टेबलमध्ये नंबर 1 चं स्थान मिळवलं आहे.

टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने टॉस गमावल्यामुळे संघाला आधी फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. यावेळी टीम इंडियाच्या प्लेईंग 11 मध्ये दोन बदल झाले. टीम इंडियाचा ओपनिंग फलंदाज अभिषेक शर्मा याची तब्येत ठीक नसल्याने तो आजच्या सामन्यात खेळत नाहीये. त्याच्या जागी संजू सॅमसनला प्लेईंग 11 मध्ये संधी मिळाली तर जसप्रीत बुमराहचं पुनरागमन झाल्याने मोहम्मद सिराज याला प्लेईंग 11 मधून बाहेर बसवण्यात आलं. टीम इंडियाचे फलंदाज ईशान किशनने सर्वाधिक 61, संजू सॅमसनने 22, तिलक वर्माने 25, सूर्यकुमार यादवने 12, हार्दिक पंड्याने 52 तर शिवम दुबेने 23 धावा केल्या. टीम इंडियाने प्रथम फलंदाजी करून नामिबियाला 210 धावांचं आव्हान दिलं होतं. दरम्यान टीम इंडियाने ९ विकेट्स गमावल्या. 

नामिबियाचा संघ विजयाचं आव्हान पूर्ण करण्यासाठी मैदानात उतरला खरा मात्र भारतीय गोलंदाजांनी त्यांना घाम फोडला. टीम इंडियाने नामिबियाला ऑलआउट 116 धावांवर केलं. यात भारतासाठी सर्वाधिक 3 विकेट्स वरुण चक्रवर्तीने घेतल्या. हार्दिक पंड्या आणि अक्षर पटेलने प्रत्येकी 2 तर अर्शदीप सिंह, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराहने प्रत्येकी 1 विकेट घेतल्या. 

टीम इंडियाचा पुढील सामना कोणाशी? 

टीम इंडियाचा पुढील ग्रुप स्टेज सामना हा 15 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान विरुद्ध होणार आहे. श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे हा सामना खेळवला जाणार असून या सामन्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष असेल. तर 18 फेब्रुवारी रोजी भारत विरुद्ध नेदरलँड यांच्यात सामना होणार आहे. 

