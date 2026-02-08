T20 World Cup 2026 : भारत - पाकिस्तान सामन्याबाबत मोठी अपडेट, पाकिस्तान बहिष्काराचा निर्णय मागे घेणार?

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
 T20 World Cup 2026 IND VS PAK : बांगलादेशला पाठिंबा देत पाकिस्तानचा राष्ट्रीय संघ हा वर्ल्ड कपमध्ये भारताविरुद्ध होणारा ग्रुप स्टेज सामना खेळणार नाही असं पाकिस्तान सरकारने जाहीर केलं होतं. मात्र आता या संदर्भात मीडिया रिपोर्ट्समधून एक मोठी अपडेट समोर आली आहे.   

पूजा पवार | Updated: Feb 8, 2026, 06:13 PM IST
IND VS PAK : टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) 15 फेब्रुवारी रोजी नियोजित असलेल्या भारत - पाकिस्तान (IND VS PAK) सामन्यावर पाकिस्ताने बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय काही दिवसांपूर्वी घेतला होता. बांगलादेशला पाठिंबा देत पाकिस्तानचा राष्ट्रीय संघ हा वर्ल्ड कपमध्ये भारताविरुद्ध होणारा ग्रुप स्टेज सामना खेळणार नाही असं पाकिस्तान सरकारने जाहीर केलं होतं. मात्र त्यानंतर आता एक मोठी अपडेट समोर येत असून यानुसार पाकिस्तान त्यांचा बहिष्काराचा निर्णय मागे घेण्याची शक्यता आहे. काल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड त्यांच्या बहिष्काराच्या निर्णयाबाबत आयसीसीशी (ICC) बोलायला तयार आहे असं सांगण्यात आलं होतं. त्यानंतर आज टाइम्स ऑफ इंडियाकडून मिळालेल्या रिपोर्ट्सनुसार भारत पाकिस्तान सामन्यासंदर्भात बोलण्यासाठी आयसीसीचे दोन प्रतिनिधी हे लाहोरला रवाना झाले आहेत.  

ICC चे प्रतिनिधी पाकिस्तानात : 

टाइम्स ऑफ इंडियाच्या नुसार आयसीसीचे उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा आणि एसोसिएट मेंबर डायरेक्टर मुबशीर रहमानी हे 8 फेब्रुवारी रोजी लाहोरमध्ये पोहोचले आहेत. त्यांना PCB ने आमंत्रित केलं असून  भारत पाकिस्तान सामन्या संदर्भात उभ्या ठाकलेल्या प्रश्नावर निर्णय घेतला जाऊ शकतो. आयसीसीचा आपल्या प्रतिनिधींना पाकिस्तानात पाठवण्याचा निर्णय स्पष्ट दर्शवतो की ते लवकरात लवकर या समस्येचे निवारण करण्याच्या बाजूने आहेत. 

भारत - पाकिस्तान सामना होणार? 

न्यूज एजन्सी IANS च्या एका रिपोर्टनुसार आयसीसी आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाची मिटिंग झाल्यावर भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना होण्याची शक्यता 99 टक्के आहे. अशी शक्यता वर्तवली जातेय की पाकिस्तान त्यांचा बहिष्काराचा निर्णय मागे घेऊ शकतो. 

1 फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान सरकारने घोषणा करून सांगितलं की पाकिस्तानचा राष्ट्रीय क्रिकेट संघ हा टी20 वर्ल्ड कपमध्ये भारताविरुद्ध खेळणार नाही. त्यानंतर यावर खूप वाद निर्माण झाला. मात्र या विषयावर पाकिस्तान सरकारने भूमिका स्पष्ट केली असली तरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने थेट आयसीसी सोबत यासंदर्भात संपर्क केला नव्हता. 

आयसीसीने पाकिस्तान सोबत बहिष्काराच्या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले होते. दुसरीकडे श्रीलंका क्रिकेट बोर्डने सुद्धा पाकिस्तानला पत्र लिहून सांगितलं होतं की भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना झाला नाही तर त्याचे किती दुष्परिणाम त्यांना सुद्धा भोगावे लागू शकतात, ज्याचा परिणाम हा थेट श्रीलंकेच्या अर्थव्यस्थेवर पडू शकतो. 

भारत - पाकिस्तान संघ एकाच ग्रुपमध्ये : 

आयसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या स्पर्धेत ग्रुप ए मध्ये भारतासह पाकिस्तान, नामिबिया, नेदरलँड आणि यूएसए यांचा समावेश आहे. ग्रुप स्टेजमध्ये प्रत्येक संघ एकमेकांविरुद्ध सामना खेळेल आणि यातील सर्वोत्तम दोन संघ सुपर 8 फेरीसाठी पुढे जातील तर उर्वरित तीन संघांचा प्रवास हा थांबेल. यात भारताचा तिसरा ग्रुप स्टेज सामना हा १५ फेब्रुवारी रोजी पाकिस्तान विरुद्ध नियोजित आहे. श्रीलंकेच्या कोलंबो येथील स्टेडियमवर हा सामना खेळवला जाणार आहे. 

