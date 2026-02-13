English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  23 वर्षांपूर्वी महाशिवरात्रिच्या दिवशीच झाला होता IND VS PAK सामना, कोणी मिळवला होता विजय?

IND VS PAK : 15 फेब्रुवारी रोजी महाशिवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना पार पडणार आहे. मात्र 23 वर्षांपूर्वी महाशिवरात्रीच्या दिवशीच असाच भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना पार पडला होता, यावेळी नेमकं काय घडलं होतं जाणून घेऊयात.  

पूजा पवार | Updated: Feb 13, 2026, 10:34 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS PAK :  भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) ग्रुप स्टेज सामना खेळवला जाणार आहे. 15 फेब्रुवारी रोजी श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे हा सामना पार पडणार असून या सामान्यकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष आहे. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही संघ ग्रुप ए चा भाग आहेत दोघांनी सुद्धा आतापर्यंत ग्रुप स्टेजमधील सलग दोन्ही सामने जिंकलेत तेव्हा आता रविवारी सामना जिंकणारा संघ हा थेट सुपर 8 साठी क्वालिफाय होईल. 15 फेब्रुवारी रोजी महाशिवरात्रीच्या शुभ मुहूर्तावर भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना पार पडणार आहे. मात्र 23 वर्षांपूर्वी महाशिवरात्रीच्या दिवशीच असाच भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना पार पडला होता, यावेळी नेमकं काय घडलं होतं जाणून घेऊयात.  

23 वर्षांपूर्वी काय घडलं होतं? 

23 वर्षांपूर्वी महाशिवरात्रीच्या दिवशीच भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सामना खेळवला गेला होता. 1 मार्च 2003 मध्ये भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात सामना झाला होता. त्या सामन्यात टीम इंडियाच्या खेळाडूंचा जबरदस्त परफॉर्मन्स पाहायला मिळाला होता. यात भारताने पाकिस्तानवर ६ विकेट्सने विजय मिळवलेला. 

ICC वर्ल्ड कपमध्येच झाला होता सामना : 

2003 मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध डरबनमध्ये आयसीसी वर्ल्ड कपचं आयोजन करण्यात आलं होतं. दोन्ही संघ गेल्या तीन वर्षांपासून एकमेकांविरुद्ध खेळले नव्हते, परंतु महाशिवरात्रीच्या दिवशी हा सामना वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्यापेक्षा मोठा असल्याचे म्हटले जात होते. पण महाशिवरात्रीच्या दिवशी टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी असा परफॉर्मन्स दिला की पाकिस्तानी खेळाडूंना घाम फुटला. तसेच या दिवशी मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने एक खेळी खेळली जी त्याच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम खेळींपैकी एक मानली जाते.

पाकिस्तान ते त्या सामन्यात टीम इंडियाला 274 धावांचं आव्हान दिलं होतं. या आव्हानाचा पाठलाग करताना सचिन तेंडुलकरने 75 बॉलमध्ये 98 धावांची कामगिरी केली होती. 1 मार्च 2003 रोजी खेळल्या गेलेल्या भारत-पाकिस्तान सामन्यात भारताने पाकिस्तानचा 6 विकेट्सने पराभव केला. या सामन्यात सौरव गांगुली कर्णधार होता आणि त्या दिवसापासून टीम इंडियाच्या यशाचा एक नवा अध्याय लिहिला गेला. या सामन्यात सचिन तेंडुलकर आणि वीरेंद्र सेहवागने जबरदस्त फलंदाजी केली होती. 

भारत - पाकिस्तान टी 20 हेड टू हेड रेकॉर्ड :

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आतापर्यंत 13 टी 20 सामने खेळवण्यात आले असून यापैकी 9 सामन्यात भारताने तर 3 सामन्यात पाकिस्तानने विजय मिळवलाय. तर आतापर्यंत टी २० वर्ल्ड कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान हे संघ 8 वेळा आमने सामने आले तर यापैकी 7 वेळा भारताने पाकिस्तानवर तर एकदा पाकिस्तानने भारतावर विजय मिळवलाय. 

 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

