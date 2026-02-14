IND VS PAK : अभिषेक शर्मा पाकिस्तान विरुद्ध खेळणार की नाही? कॅप्टन सूर्यकुमारने पत्रकार परिषदेत दिले संकेत

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधील (T20 World Cup 2026) ग्रुप स्टेज सामना खेळवला जाणार आहे. श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे हा सामना खेळवला जाणार असून या सामन्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागून राहिलेलं असेल. या सामन्यापूर्वी कोलंबोमध्ये भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांच्या कर्णधारांची पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने टीम इंडियाचा स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा याच्या तब्येतीबाबत अपडेट्स दिले आणि तो भारत - पाक सामान्यात खेळणार की नाही याचे संकेतही दिले.
टीम इंडियाचा स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा याची तब्येत मागील काही दिवसांपासून ठीक नव्हती. भारत विरुद्ध यूएसए सामन्यात त्याला पोटाचा संसर्ग झाला आणि परिणामी तो दुसऱ्या इनिंगमध्ये मैदानात आलाच नाही. त्यानंतर नामिबिया विरुद्ध दुसऱ्या सामन्यापूर्वी त्याला रुग्णालयात सुद्धा दाखल करण्यात आलं होतं त्यानंतर बरं वाटल्यावर डिस्चार्ज सुद्धा देण्यात आला मात्र नामिबिया विरुद्ध सामन्यात त्याला प्लेईंग 11 चा भाग बनवलं गेलं नाही. त्याच्या ऐवजी संजू सॅमसनला संधी देण्यात आली यावेळी त्याने 8 बॉलमध्ये 22 धावा केल्या. आता पाकिस्तान विरुद्ध हायव्होल्टेज सामन्यापूर्वी अभिषेक शर्माची तब्येत कशी आहे आणि तो या सामन्यात प्लेईंग 11 मध्ये खेळताना दिसणार का? हे पाहणं महत्वाचं आहे. याबाबत पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवला प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी सूर्याने संकेत दिले की अभिषेक शर्मा हा पाकिस्तान विरुद्ध रविवारी होणाऱ्या महामुकाबल्यात खेळताना दिसू शकतो.
कर्णधार सूर्यकुमार यादवने यावर म्हटले की, 'योग्य गोलंदाजी कॉम्बिनेशन निवडणे कठीण आहे. पण आमच्यासाठी काम करणारे संयोजन आशिया कपमधील परिस्थितीसारखेच आहे. म्हणून आपण कदाचित त्याच कॉम्बिनेशनसह जाऊ. खेळपट्टी दुबईपेक्षा थोडी चांगली असेल, परंतु तरीही निर्णय घेणे कठीण आहे'.