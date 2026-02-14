English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND VS PAK : अभिषेक शर्मा पाकिस्तान विरुद्ध खेळणार की नाही? कॅप्टन सूर्यकुमारने पत्रकार परिषदेत दिले संकेत

IND VS PAK : अभिषेक शर्मा पाकिस्तान विरुद्ध खेळणार की नाही? कॅप्टन सूर्यकुमारने पत्रकार परिषदेत दिले संकेत

IND VS PAK : भारत - पाक सामन्यापूर्वी झालेल्या पत्रकार परिषदेत भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने टीम इंडियाचा स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा याच्या तब्येतीबाबत अपडेट्स दिले. तसेच तो प्लेईंग 11 चा भाग असणार की नाही याबाबत सुद्धा सांगितलं.   

पूजा पवार | Updated: Feb 14, 2026, 06:21 PM IST
IND VS PAK : अभिषेक शर्मा पाकिस्तान विरुद्ध खेळणार की नाही? कॅप्टन सूर्यकुमारने पत्रकार परिषदेत दिले संकेत
Photo Credit - Social Media

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मधील (T20 World Cup 2026) ग्रुप स्टेज सामना खेळवला जाणार आहे. श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे हा सामना खेळवला जाणार असून या सामन्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागून राहिलेलं असेल. या सामन्यापूर्वी कोलंबोमध्ये भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही संघांच्या कर्णधारांची पत्रकार परिषद पार पडली. या पत्रकार परिषदेत भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने टीम इंडियाचा स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा याच्या तब्येतीबाबत अपडेट्स दिले आणि तो भारत - पाक सामान्यात खेळणार की नाही याचे संकेतही दिले. 

अभिषेक शर्मा खेळणार की नाही? 

टीम इंडियाचा स्टार ओपनर अभिषेक शर्मा याची तब्येत मागील काही दिवसांपासून ठीक नव्हती. भारत विरुद्ध यूएसए सामन्यात त्याला पोटाचा संसर्ग झाला आणि परिणामी तो दुसऱ्या इनिंगमध्ये मैदानात आलाच नाही. त्यानंतर नामिबिया विरुद्ध दुसऱ्या सामन्यापूर्वी त्याला रुग्णालयात सुद्धा दाखल करण्यात आलं होतं  त्यानंतर बरं वाटल्यावर डिस्चार्ज सुद्धा देण्यात आला मात्र नामिबिया विरुद्ध सामन्यात त्याला प्लेईंग 11 चा भाग बनवलं गेलं नाही. त्याच्या ऐवजी संजू सॅमसनला संधी देण्यात आली यावेळी त्याने 8 बॉलमध्ये 22 धावा केल्या. आता पाकिस्तान विरुद्ध हायव्होल्टेज सामन्यापूर्वी अभिषेक शर्माची तब्येत कशी आहे आणि तो या सामन्यात प्लेईंग 11 मध्ये खेळताना दिसणार का? हे पाहणं महत्वाचं आहे. याबाबत पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार यादवला प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी सूर्याने संकेत दिले की अभिषेक शर्मा हा पाकिस्तान विरुद्ध रविवारी होणाऱ्या महामुकाबल्यात खेळताना दिसू शकतो. 

प्लेईंग 11 कशी असणार? 

कर्णधार सूर्यकुमार यादवने यावर म्हटले की, 'योग्य गोलंदाजी कॉम्बिनेशन निवडणे कठीण आहे. पण आमच्यासाठी काम करणारे संयोजन आशिया कपमधील परिस्थितीसारखेच आहे. म्हणून आपण कदाचित त्याच कॉम्बिनेशनसह जाऊ. खेळपट्टी दुबईपेक्षा थोडी चांगली असेल, परंतु तरीही निर्णय घेणे कठीण आहे'. 

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026IND vs PakSuryakumar YadavCricket Newsmarathi news

इतर बातम्या

'...तर ही परिस्थिती आली नसती', मुलुंडमधील मेट्रो...

महाराष्ट्र बातम्या