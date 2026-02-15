English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  • स्पोर्ट्स
  • T20 World Cup 2026 : भारत - पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोमधील हवामान कसयं? पावसामुळे टॉसला होणार उशीर? पाहा लेटेस्ट अपडेट्स

T20 World Cup 2026 : भारत - पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोमधील हवामान कसयं? पावसामुळे टॉसला होणार उशीर? पाहा लेटेस्ट अपडेट्स

IND VS PAK Colambo Weather : कोलंबो शहराची हवामान बदलामुळे भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामन्यावर पावसाचं सावट आहे. तेव्हा सामन्यापूर्वी रविवारी दुपारपर्यंत कोळंबो येथील हवामानाची स्थिती कशी आहे? भारत - पाक सामन्यापूर्वी पाऊस पडू शकतो का? याबाबत लेटेस्ट अपडेट्स जाणून घेऊयात.   

पूजा पवार | Updated: Feb 15, 2026, 02:52 PM IST
Photo Credit - Social Media

IND VS PAK Colambo Weather : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) रविवार 15 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) सामन्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलेलं आहे. पाकिस्तानने केलेल्या बहिष्काराच्या कॉन्ट्रोव्हर्सीनंतर अखेर रविवारी श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे दोन्ही संघांमध्ये ग्रुप स्टेजमधील तिसरा सामना होत आहे. मात्र कोलंबो शहराची हवामान बदलामुळे सामन्यावर पावसाचं सावट आहे. तेव्हा सामन्यापूर्वी रविवारी दुपारपर्यंत कोळंबो येथील हवामानाची स्थिती कशी आहे? भारत - पाक सामन्यापूर्वी पाऊस पडू शकतो का? याबाबत लेटेस्ट अपडेट्स जाणून घेऊयात. 

कोलंबो येथील सध्याचं हवामान कसंय? 

श्रीलंकेच्या हवामान विभागाने देखील एक चिंताजनक अपडेट जारी केला आहे की बंगालच्या उपसागराच्या आग्नेय भागात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मुसळधार पाऊस पडू शकतो. मिळालेल्या रिपोर्ट्सनुसार दुपारपासून कोलंबो येथे ढगाळ आणि उबदार वातावरण आहे. तर तापमान साधारणपणे 30 ते 31° सेल्सियस आहे. 15 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 5 च्या सुमारास कोलंबोमध्ये पावसाच्या हलक्या सरी बरसण्याची शक्यता आहे. हवामान खात्याच्या रिपोर्ट्सनुसार शहरातील काही भागात संध्याकाळी पाऊस पडू शकतो, मात्र विजेच्या कडकडाटांसह मुसळधार पावसाची शक्यता कमी आहे. कालपर्यंत आलेल्या रिपोर्ट्सनुसार कोलंबो येथे 94 टक्के पावसाची शक्यता वर्तवली जात होती, मात्र रविवारी दुपारपर्यंत कोलंबो येथील हवामानानुसार जवळपास 50 ते 60 टक्के पावसाची शक्यता वर्तवली गेली आहे. 

पावसामुळे सामन्यावर परिणाम होणार का? 

हवामान खात्याच्या रिपोर्ट्सनुसार सायंकाळी पावसाच्या हलक्या सरी बरसण्याची शक्यता आहे. यामुळे कदाचित सायंकाळी 6:30 वाजता होणाऱ्या टॉसला उशीर होऊ शकतो. मात्र सामना रद्द होणे किंवा ओव्हर्स कमी होणे अशा प्रकारची शक्यता कमी आहे. तसेच जरी पाऊस पडला तरी कोलंबो येथील आर प्रेमदास स्टेडियम येथीलची ड्रेनेज सिस्टम चांगली आहे. त्यामुळे सामन्यादरम्यान पाऊस जरी पडला तरी काही वेळात मैदान पुन्हा सामन्यासाठी सज्ज होईल. 

भारत - पाकिस्तानचा हेड टू हेड रेकॉर्डस् : 

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील टी 20 रेकॉर्ड पाहिला तर आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये 13 टी 20 सामने खेळवण्यात आले. यापैकी 9 सामन्यात भारताने तर 3 सामन्यात पाकिस्तानने विजय मिळवलाय. तर आतापर्यंत टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान हे संघ 8 वेळा आमने सामने आले तर यापैकी 7 वेळा भारताने पाकिस्तानवर तर एकदा पाकिस्तानने भारतावर विजय मिळवलाय.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

