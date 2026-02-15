T20 World Cup 2026 : भारत - पाकिस्तान सामन्यापूर्वी कोलंबोमधील हवामान कसयं? पावसामुळे टॉसला होणार उशीर? पाहा लेटेस्ट अपडेट्स

IND VS PAK Colambo Weather : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये (T20 World Cup 2026) रविवार 15 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) सामन्याकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष लागलेलं आहे. पाकिस्तानने केलेल्या बहिष्काराच्या कॉन्ट्रोव्हर्सीनंतर अखेर रविवारी श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे दोन्ही संघांमध्ये ग्रुप स्टेजमधील तिसरा सामना होत आहे. मात्र कोलंबो शहराची हवामान बदलामुळे सामन्यावर पावसाचं सावट आहे. तेव्हा सामन्यापूर्वी रविवारी दुपारपर्यंत कोळंबो येथील हवामानाची स्थिती कशी आहे? भारत - पाक सामन्यापूर्वी पाऊस पडू शकतो का? याबाबत लेटेस्ट अपडेट्स जाणून घेऊयात.
श्रीलंकेच्या हवामान विभागाने देखील एक चिंताजनक अपडेट जारी केला आहे की बंगालच्या उपसागराच्या आग्नेय भागात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मुसळधार पाऊस पडू शकतो. मिळालेल्या रिपोर्ट्सनुसार दुपारपासून कोलंबो येथे ढगाळ आणि उबदार वातावरण आहे. तर तापमान साधारणपणे 30 ते 31° सेल्सियस आहे. 15 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 5 च्या सुमारास कोलंबोमध्ये पावसाच्या हलक्या सरी बरसण्याची शक्यता आहे. हवामान खात्याच्या रिपोर्ट्सनुसार शहरातील काही भागात संध्याकाळी पाऊस पडू शकतो, मात्र विजेच्या कडकडाटांसह मुसळधार पावसाची शक्यता कमी आहे. कालपर्यंत आलेल्या रिपोर्ट्सनुसार कोलंबो येथे 94 टक्के पावसाची शक्यता वर्तवली जात होती, मात्र रविवारी दुपारपर्यंत कोलंबो येथील हवामानानुसार जवळपास 50 ते 60 टक्के पावसाची शक्यता वर्तवली गेली आहे.
हवामान खात्याच्या रिपोर्ट्सनुसार सायंकाळी पावसाच्या हलक्या सरी बरसण्याची शक्यता आहे. यामुळे कदाचित सायंकाळी 6:30 वाजता होणाऱ्या टॉसला उशीर होऊ शकतो. मात्र सामना रद्द होणे किंवा ओव्हर्स कमी होणे अशा प्रकारची शक्यता कमी आहे. तसेच जरी पाऊस पडला तरी कोलंबो येथील आर प्रेमदास स्टेडियम येथीलची ड्रेनेज सिस्टम चांगली आहे. त्यामुळे सामन्यादरम्यान पाऊस जरी पडला तरी काही वेळात मैदान पुन्हा सामन्यासाठी सज्ज होईल.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील टी 20 रेकॉर्ड पाहिला तर आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये 13 टी 20 सामने खेळवण्यात आले. यापैकी 9 सामन्यात भारताने तर 3 सामन्यात पाकिस्तानने विजय मिळवलाय. तर आतापर्यंत टी 20 वर्ल्ड कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान हे संघ 8 वेळा आमने सामने आले तर यापैकी 7 वेळा भारताने पाकिस्तानवर तर एकदा पाकिस्तानने भारतावर विजय मिळवलाय.