IND VS PAK : टीम इंडिया पाकिस्तानी खेळाडूंशी हॅन्डशेक करणार का? कॅप्टन सूर्यकुमारने स्पष्टच सांगितलं

IND VS PAK : 15 फेब्रुवारी रोजी श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) ग्रुप स्टेज सामना खेळवला जाणार आहे. आशिया कप 2025 मध्ये झालेल्या तीनही सामन्यात भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानच्या खेळाडूंशी हॅन्डशेक करणं टाळलं. एवढंच काय तर टॉस दरम्यान सुद्धा सूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी फलंदाज सलमान अली आगा सोबत हॅन्डशेक केला नाही. भारताने ही भूमिका पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर घेतली होती. मात्र आता वर्ल्ड कपमधील सामन्यात पुन्हा एकदा पाकिस्तानचा संघ आमनेसामने आला असताना टीम इंडिया पाकिस्तान विरुद्ध नो हॅन्डशेकचा त्यांचा निर्णय कायम ठेवणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यावर टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने उत्तर दिलं.
भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवच्या अगोदर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आगा याची पत्रकार परिषद झाली. यात त्याला हॅन्डशेक संदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आगाने आमचा संघ पारंपारिक हस्तांदोलनासाठी तयार असल्याचं म्हटलं. तसंच हा सामना योग्य भावनेने खेळायला हवा असं मतही व्यक्त केलं आहे. सामन्याआधी झालेल्या पत्रकार परिषदेत सलमानने इतर सर्व गोष्टी टीम इंडियावर अवलंबून असतील असं देखील सागितलं.
कर्णधार सलमान म्हणाला की, 'क्रिकेट नेहमीच योग्य भावनेने खेळायला हवं. माझ्या वैयक्तिक मताला महत्त्व नसेल, पण क्रिकेट ज्याप्रकारे आधी खेळलं जात होतं तसंच खेळलं जावं. आता काय करायचं हा निर्णय त्यांचा आहे', असं सलमान आगाने म्हटलं आहे.
हेही वाचा : T20 World Cup 2026 : भारत - पाकिस्तान सामन्यावर पावसाचं सावट, सामना रद्द झाला तर कोणाला होणार फायदा?
भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवला सुद्धा पत्रकार परिषदेत हॅन्डशेक संदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. यावेळी सूर्याने म्हटले की, '24 तास वाट पाहा. आम्ही चांगलं क्रिकेट खेळू, आणि मग निर्णय घेऊ. चांगली झोप घ्या आणि चांगलं जेवा. 24 तास वाट पाहा'.
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आतापर्यंत 13 टी 20 सामने खेळवण्यात आले. यापैकी 9 सामन्यात भारताने तर 3 सामन्यात पाकिस्तानने विजय मिळवलाय. तर आतापर्यंत टी २० वर्ल्ड कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान हे संघ 8 वेळा आमने सामने आले तर यापैकी 7 वेळा भारताने पाकिस्तानवर तर एकदा पाकिस्तानने भारतावर विजय मिळवलाय.