T20 World Cup 2026 : भारत - पाकिस्तान सामन्यावर पावसाचं सावट, सामना रद्द झाला तर कोणाला होणार फायदा?

IND VS PAK : भारत विरुद्ध पाकिस्तान (IND VS PAK) यांच्यात टी 20 वर्ल्ड कप 2026 चा ग्रुप स्टेज सामना खेळवला जाणार आहे. 15 फेब्रुवारी रोजी श्रीलंकेच्या कोलंबो येथे हा सामना पार पडणार असून या सामान्यकडे संपूर्ण जगाचं लक्ष आहे. भारत आणि पाकिस्तान हे दोन्ही संघ ग्रुप ए चा भाग आहेत दोघांनी सुद्धा आतापर्यंत ग्रुप स्टेजमधील सलग दोन्ही सामने जिंकलेत तेव्हा आता रविवारी सामना जिंकणारा संघ हा थेट सुपर 8 साठी क्वालिफाय होईल. मात्र या महत्वाच्या सामन्यावर पावसाचं सावट आहे. सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता असल्याने भारत - पाक सामन्यासाठी उत्सुक असलेल्या प्रेक्षकांच्या उत्साहावर पाणी फेरू शकते.
भारत विरुद्ध पाकिस्तान यांच्यात रविवार 15 फेब्रुवारी रोजी कोलंबो येथे सामना पार पडेल. मात्र सामन्यादरम्यान 50 ते 60 टक्के विजेच्या कडकडाटांसह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. त्यामुळे सामन्या दरम्यान पावसामुळे व्यत्यय येऊ शकतो. सामना काहीवेळासाठी थांबवला सुद्धा जाऊ शकतो. पावसामुळे सामना सुरु होण्यासाठी विलंब सुद्धा होऊ शकतो. मात्र पावसामुळे सामना रद्द करण्याची वेळ येईल अशी शक्यता कमी आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात श्रीलंकेच्या काही भागात पाऊस पडतो. याच पावसाचा फटका वर्ल्ड कपपूर्वी झालेल्या सराव सामन्यांवर सुद्धा बसलेला दिसला. टी20 वर्ल्ड कप 2026 पूर्वी पाकिस्तान विरुद्ध आयर्लंड, ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध नेदरलँड हे दोन सराव सामने पावसामुळे रद्द करण्याची वेळ आली होती.
भारत - पाकिस्तान सामना हा पावसामुळे रद्द होण्याची शक्यता तशी कमी आहे. मात्र खराब हवामानामुळे जर खूप पाऊस पडला आणि सामना रद्द करण्याची वेळ आली तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक पॉईंट्स देण्यात येईल. कारण वर्ल्ड कपमध्ये ग्रुप स्टेज सामन्यांसाठी कोणताही रिझर्व्ह डे ठेवण्यात आलेला नाही.
हेही वाचा : पाकिस्तानी खेळाडूंची हॉटेलमधून हकालपट्टी! रस्त्यावर बसायची आली वेळ, नेमकं काय घडलं?
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आतापर्यंत 13 टी 20 सामने खेळवण्यात आले असून यापैकी 9 सामन्यात भारताने तर 3 सामन्यात पाकिस्तानने विजय मिळवलाय. तर आतापर्यंत टी २० वर्ल्ड कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान हे संघ 8 वेळा आमने सामने आले तर यापैकी 7 वेळा भारताने पाकिस्तानवर तर एकदा पाकिस्तानने भारतावर विजय मिळवलाय.