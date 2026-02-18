English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
IND vs SA सुपर 8 मध्ये दोन भाऊ भिडणार, वेगळाच योगायोग आलाय जुळून

IND VS SA Super 8 :  भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (IND VS SA) यांच्यात रविवारी 22 फेब्रुवारी रोजी सुपर 8 चा सामना खेळवला जाईल. मात्र या सामन्यात दोन भावांमध्ये होणारा क्लॅश या सामन्याला अधिकच रोमांचक बनवेल. 

पूजा पवार | Updated: Feb 18, 2026, 03:13 PM IST
IND vs SA सुपर 8 मध्ये दोन भाऊ भिडणार, वेगळाच योगायोग आलाय जुळून
(Photo Credit - Social Media)

IND VS SA Super 8 : टी20 वर्ल्ड कप 2026 चा (T20 World Cup 2026) रोमांच आता अधिक वाढणार आहे. शुक्रवार पासून सुपर 8 सामन्यांच्या फेरीला सुरुवात होणार असून भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका (IND VS SA) यांच्यात रविवारी 22 फेब्रुवारी रोजी सुपर 8 चा सामना खेळवला जाईल. मात्र या सामन्यात दोन भावांमध्ये होणारा क्लॅश या सामन्याला अधिकच रोमांचक बनवेल. या दोन भावांपैकी एक भाऊ हा या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेला सपोर्ट करणार तर दुसरा भाऊ हा टीम इंडियाच्या विजयाची तयारी करतोय. 

दोन भाऊ भिडणार : 

भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिकेत होणाऱ्या सुपर 8 सामन्यात दोन भाऊ समोरासमोर येणार म्हणजे, एल्बी मोर्कल आणि मोर्ने मोर्कल हे दोघे सक्खे भाऊ आहेत. यातील एल्बी मोर्कल हा दक्षिण आफ्रिका संघाच्या कोचिंग स्टाफचा भाग आहे तर मोर्ने मोर्कल हा गतविजेत्या टीम इंडियाच्या कोचिंग स्टाफचा भाग आहे. हेड कोच गौतम गंभीरच्या सपोर्ट स्टाफमध्ये असणारा मोर्ने मोर्कल हा वर्षभरापेक्षा जास्त काळापासून भारतीय संघाच्या गोलंदाजी कोचचा भाग आहे. तर माजी दक्षिण आफ्रिकेचा ऑलराउंडर एल्बी मोर्कल टी20 वर्ल्ड कप 2026 मध्ये एडेन मार्करमच्या संघासोबत 'स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट' म्हणून काम करतोय. 

एकमेकांशी बोलत नाहीत दोघे भाऊ : 

रविवारी सुपर 8 मध्ये भारत - दक्षिण आफ्रिका हे दोन संघ समोरासमोर येतील तेव्हा विरुद्ध संघात असणारे दोन्ही भाऊ सुद्धा समोरासमोर येतील तेव्हा काय वाटेल यावर विचारलेल्या प्रश्नांवर एल्बी मोर्कलने उत्तर दिले की, 'आम्ही एकमेकांशी बोलत नाही आहोत. मला वाटतंय की माझी आई आमच्यापेक्षा जास्त अस्वस्थ असेल. कारण तिला द्वंद्व निर्माण होईल की कोणाला सपोर्ट करायचंय, भारताला की दक्षिण आफ्रिकेला'. एल्बी मोर्कलने बुधवारी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर यूएई विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यात होणाऱ्या ग्रुप ए सामन्यापूर्वी म्हटलं होतं.  

एल्बी मोर्कलने सीएसकेसाठी केली होती महत्वाची कामगिरी : 

44 वर्षीय अल्बी मॉर्केल हे एमएस धोनीच्या चेन्नई सुपर किंग्जसोबतच्या त्याच्या मॅचविनिंग कामगिरीसाठी सर्वात जास्त लक्षात राहतात. 2007 ते 2013 पर्यंत अल्बी सीएसके संघाचा भाग होता आणि त्याने त्यांच्यासाठी 85 आयपीएलपैकी 76 विकेट्स घेतल्या. 2007 मध्ये त्याने 147.85 च्या स्ट्राईक रेटने 241 धावा आणि 2009 मध्ये 151.14 च्या स्ट्राईक रेटने 198 धावा केल्या.

