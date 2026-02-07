English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • IND VS USA : 5 बॉल, 1 धाव आणि 3 विकेट; संकटात सापडलेल्या टीम इंडियासाठी कॅप्टन सूर्या आला धावून

IND VS USA : 5 बॉल, 1 धाव आणि 3 विकेट; संकटात सापडलेल्या टीम इंडियासाठी कॅप्टन सूर्या आला धावून

IND VS USA : भारत विरुद्ध यूएसए सामन्यादरम्यान यूएसएच्या गोलंदाजांनी भारतीय फलंदाजांना घाम फोडला होता. 46 धावांवर 4 विकेट अशी भारताची स्थिती असताना सूर्यकुमार यादवने कर्णधार म्हणून जबरदस्त कामगिरी केली.   

पूजा पवार | Updated: Feb 7, 2026, 10:07 PM IST
IND VS USA : 5 बॉल, 1 धाव आणि 3 विकेट; संकटात सापडलेल्या टीम इंडियासाठी कॅप्टन सूर्या आला धावून
Photo Credit - Social Media

IND VS USA : 7 फेब्रुवारी पासून आयसीसी वर्ल्ड कप 2026 ला (T20 World Cup 2026) सुरुवात झाली आहे. यात टीम इंडियाचा (Team India) पहिला सामना हा यूएसए विरुद्ध खेळवला जात आहे. मुंबईच्या वानखेडे वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना होत असून यात सामन्यापूर्वी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस पार पडला. हा टॉस अमेरिकेचा कर्णधार मोनांक पटेलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी प्रथम फलंदाजीसाठी आलेली टीम इंडियाच्या स्टार फलंदाजांची फळी मात्र यूएसएच्या गोलंदाजांनी स्वस्तात माघारी धाडली. यावेळी कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Surykumar Yadav) हा मैदानात पाय रोवून उभा राहिला आणि जबरदस्त कामगिरी केली म्हणून भारत 161 चा आकडा तरी गाठू शकला. टीम इंडियाने यूएसएला विजयासाठी 162 धावांचं आव्हान दिलं.  

Add Zee News as a Preferred Source

शेडली वॅन शालक्विकने टीम इंडियाच्या फलंदाजांना फोडला घाम : 

विशेषतः यूएसएचा वेगवान गोलंदाज शेडली वॅन शालक्विकने भारतीय फलंदाजांना घाम फोडला. त्याने अभिषेक शर्माला पहिल्याच बॉलवर बाद केलं, त्यामुळे भारतच विस्फोटक ओपनर खातं सुद्धा खोलू शकला नाही. संजू सॅमसनला ओपनिंगमध्ये रिप्लेस करणाऱ्या ईशान किशन सुद्धा कोणतीही कमाल दाखवू शकला नाही आणि 20 धावा करून बॅड झाला. तिलक वर्माने 25 धावा केल्या आणि शिवम दुबे आणि रिंकू सिंहने देखील अपेक्षांवर पाणी फेरलं. 

5 बॉल, 1 धाव आणि 3 विकेट : 

यूएसएचा गोलंदाज शेडली वैन शालक्विकच्या ओव्हरमध्ये 5 बॉल, 1 धाव आणि 3 विकेट हे आकडे समोर आले. यात त्याच्या ओव्हरला ईशान किशन, तिलक वर्मा आणि शिवम दुबे यांनी विकेट गमावल्या. सहाव्या ओव्हरच्या तिसऱ्या बॉलवर ईशान 20 धावा करून आउट झाला. ही ओव्हर संपेपर्यंत तिलक वर्मा आणि शिवम दुबेने हे सुद्धा ड्रेसिंगमध्ये बसले. या सामन्यात टीम इंडियाची अवस्था पॉवर प्ले संपेपर्यंत 46 धावांवर 4 विकेट अशी होती. या टी20 वर्ल्ड कप 2024 नंतर देशांतर्गत टी20 सामन्याच्या पॉवर प्लेमध्ये टीम इंडियाद्वारे बनवलेला हा तिसरा सर्वात छोटा स्कोअर होता. 

हेही वाचा : IND VS USA : वर्ल्ड कपच्या पहिल्या मॅचसाठी जसप्रीत बुमराहला प्लेईंग 11 मध्ये का संधी दिली नाही? कारण आलं समोर

 

सूर्यकुमार यादवने टीम इंडियाला सावरलं : 

टीम इंडियाचे फलंदाज एकामागोमाग एक पॅव्हेलियनमध्ये जात असताना टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार मैदानात पाय रोवून उभा राहिला. त्याने 49 बॉलमध्ये 84 धावांची खेळी केली. दरम्यान त्याने 10 चौकार आणि 4 षटकार ठोकले. सूर्यकुमारच्या खेळीमुळे टीम इंडियाचा संघ 161 धावा करू शकला. 

टीम इंडियाची संभाव्य प्लेईंग 11 : 

इशान किशन (विकेटकिपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव/वरूण चक्रवर्ती.

यूएसएची संभाव्य प्लेईंग 11 : 

मोनांक पटेल (कर्णधार), अँड्रिस गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कामल्ला, शायन जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रांजणे, हरमीत सिंग, मोहम्मद मोहसीन, अली खान, नॉथुश केंजिगे, सौरभ नेत्रावलकर.

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

Tags:
IND vs USAT20 World Cup 2026Suryakumar YadavCricket Newsmarathi news

इतर बातम्या

मुनगंटीवार VS जोरगेवार; भाजपात अंतर्गत वादात मुख्यमंत्री फड...

महाराष्ट्र बातम्या