IND VS USA : 5 बॉल, 1 धाव आणि 3 विकेट; संकटात सापडलेल्या टीम इंडियासाठी कॅप्टन सूर्या आला धावून

IND VS USA : 7 फेब्रुवारी पासून आयसीसी वर्ल्ड कप 2026 ला (T20 World Cup 2026) सुरुवात झाली आहे. यात टीम इंडियाचा (Team India) पहिला सामना हा यूएसए विरुद्ध खेळवला जात आहे. मुंबईच्या वानखेडे वानखेडे स्टेडियमवर हा सामना होत असून यात सामन्यापूर्वी दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये टॉस पार पडला. हा टॉस अमेरिकेचा कर्णधार मोनांक पटेलने टॉस जिंकून प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय घेतला. यावेळी प्रथम फलंदाजीसाठी आलेली टीम इंडियाच्या स्टार फलंदाजांची फळी मात्र यूएसएच्या गोलंदाजांनी स्वस्तात माघारी धाडली. यावेळी कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Surykumar Yadav) हा मैदानात पाय रोवून उभा राहिला आणि जबरदस्त कामगिरी केली म्हणून भारत 161 चा आकडा तरी गाठू शकला. टीम इंडियाने यूएसएला विजयासाठी 162 धावांचं आव्हान दिलं.
विशेषतः यूएसएचा वेगवान गोलंदाज शेडली वॅन शालक्विकने भारतीय फलंदाजांना घाम फोडला. त्याने अभिषेक शर्माला पहिल्याच बॉलवर बाद केलं, त्यामुळे भारतच विस्फोटक ओपनर खातं सुद्धा खोलू शकला नाही. संजू सॅमसनला ओपनिंगमध्ये रिप्लेस करणाऱ्या ईशान किशन सुद्धा कोणतीही कमाल दाखवू शकला नाही आणि 20 धावा करून बॅड झाला. तिलक वर्माने 25 धावा केल्या आणि शिवम दुबे आणि रिंकू सिंहने देखील अपेक्षांवर पाणी फेरलं.
यूएसएचा गोलंदाज शेडली वैन शालक्विकच्या ओव्हरमध्ये 5 बॉल, 1 धाव आणि 3 विकेट हे आकडे समोर आले. यात त्याच्या ओव्हरला ईशान किशन, तिलक वर्मा आणि शिवम दुबे यांनी विकेट गमावल्या. सहाव्या ओव्हरच्या तिसऱ्या बॉलवर ईशान 20 धावा करून आउट झाला. ही ओव्हर संपेपर्यंत तिलक वर्मा आणि शिवम दुबेने हे सुद्धा ड्रेसिंगमध्ये बसले. या सामन्यात टीम इंडियाची अवस्था पॉवर प्ले संपेपर्यंत 46 धावांवर 4 विकेट अशी होती. या टी20 वर्ल्ड कप 2024 नंतर देशांतर्गत टी20 सामन्याच्या पॉवर प्लेमध्ये टीम इंडियाद्वारे बनवलेला हा तिसरा सर्वात छोटा स्कोअर होता.
टीम इंडियाचे फलंदाज एकामागोमाग एक पॅव्हेलियनमध्ये जात असताना टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार मैदानात पाय रोवून उभा राहिला. त्याने 49 बॉलमध्ये 84 धावांची खेळी केली. दरम्यान त्याने 10 चौकार आणि 4 षटकार ठोकले. सूर्यकुमारच्या खेळीमुळे टीम इंडियाचा संघ 161 धावा करू शकला.
इशान किशन (विकेटकिपर), अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), तिलक वर्मा, रिंकू सिंग, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव/वरूण चक्रवर्ती.
मोनांक पटेल (कर्णधार), अँड्रिस गौस (विकेटकीपर), सैतेजा मुक्कामल्ला, शायन जहांगीर, मिलिंद कुमार, शुभम रांजणे, हरमीत सिंग, मोहम्मद मोहसीन, अली खान, नॉथुश केंजिगे, सौरभ नेत्रावलकर.