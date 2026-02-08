English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • चॅम्पियन टीम इंडियाला कोणाची नजर लागलीये? बुमराह, हर्षित, वॉशिंग्टननंतर या स्टार फलंदाजांची तब्येत बिघडली

चॅम्पियन टीम इंडियाला कोणाची नजर लागलीये? बुमराह, हर्षित, वॉशिंग्टननंतर 'या' स्टार फलंदाजांची तब्येत बिघडली

T20 World Cup 2026 : टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ला सुरुवात झालेली आहे. मात्र त्यापूर्वी टीम इंडियातील अनेक खेळाडूंना तब्येतींशी निगडित अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. आधी बुमराह, हर्षित, वॉशिंग्टननंतर अजून एका स्टार खेळाडूची तब्येत ठीक नसल्याची माहिती मिळतेय.   

पूजा पवार | Updated: Feb 8, 2026, 03:13 PM IST
Photo Credit - Social Media

T20 World Cup 2026 : आयसीसी टी 20 वर्ल्ड कप 2026 ला (T20 World Cup 2026) 7 फेब्रुवारी पासून सुरुवात झाली. यात पहिल्या दिवशी एकूण 4 सामने खेळवले गेले यातील एक सामना भारत विरुद्ध यूएसए असा सुद्धा होता. वानखेडे स्टेडियमवर खेळवण्यात आलेल्या भारत विरुद्ध यूएसए सामन्यात टीम इंडियाने (Team India) 29 धावांनी विजय मिळवला आणि वर्ल्ड कपची विजयी सुरुवात केली. मात्र टीम इंडियाला लागलेलं दुखापतींचं ग्रहण जायचं नावाचं घेत नाहीये. आधी वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा मग जसप्रीत बुमराह आणि आता अभिषेक शर्माची (Abhishek Sharma) देखील तब्येत ठीक नसल्याने तो यूएसए विरुद्ध सामन्याच्या दुसऱ्या इनिंगमध्ये फिल्डिंगसाठी मैदानात आला नाही. त्यामुळे गतविजेत्या चॅम्पियन टीम इंडियाला कोणाची नजर लागलीये असा प्रश्न चाहत्यांकडून उपस्थित होतोय.  

अभिषेकला नेमकं काय झालं? 

भारत विरुद्ध यूएसए सामन्याच्या दिवशी सकाळी टीम इंडियाचा स्टार गोलंदाज जसप्रीत बुमराहची तब्येत खराब झाली. रिपोर्ट्सनुसार त्याला ताप भरला होता, ज्यामुळे त्याला वर्ल्ड कपमधील पहिल्या सामन्यात प्लेईंग ११ चा भाग बनवण्यात आलं नाही. त्याच्या ऐवजी मोहम्मद सिराजला संधी देण्यात आली. टीम इंडियाने टॉस गमावल्यामुळे त्यांना प्रथम फलंदाजीसाठी मैदानात यावं लागलं. तेव्हा टीम इंडियाच्या ईशान किशन आणि अभिषेक शर्माच्या ओपनिंग जोडीकडून बऱ्याच अपेक्षा होत्या. टीम इंडियाचा स्टार फलंदाज अभिषेक शर्मा हा शून्यावर बाद झाला. त्यानंतर तो दुसऱ्या इनिंगमध्ये फिल्डिंगसाठी सुद्धा मैदानात आला नाही. त्यामुळे अभिषेकला नेमकं काय झालंय असा प्रश्न उपस्थित झाला. 

रिपोर्ट्सनुसार अभिषेक शर्माचं पोट खराब झालं होतं आणि त्यामुळे त्याची तब्येत ठीक नव्हती. सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत मोहम्मद सिराजने याबाबत बोलताना सांगितले. मात्र अभिषेक शर्माची तब्येत शनिवारी ठीक नसली तरी टीम इंडियाच्या नामिबिया विरुद्ध 12 फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सामान्यांपर्यंत तो ठीक होईल असं सांगण्यात येतंय.

हेही वाचा : USA कडून T20 वर्ल्ड कपमध्ये खेळणारा 'हा; मुंबईकर सौरभ नेत्रावळकर आहे तरी कोण? T20 World Cup 2026 मध्ये गाजवतोय मैदान

हर्षित राणा वर्ल्ड कपमधून बाहेर : 

टीम इंडियाचा वेगवान गोलंदाज हर्षित राणा हा भारताच्या वर्ल्ड कप संघाचा भाग होता, मात्र दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या सराव सामन्यादरम्यान त्याच्या गुडघ्याला दुखापत झाली आणि त्यातून बरा होण्यासाठी त्याला काही कालावधी लागेल. त्यामुळे हर्षित राणाला वर्ल्ड कप संघातून बाहेर पडावं लागलं आणि त्याच्या ऐवजी बीसीसीआयने मोहम्मद सिराजची निवड केली. जसप्रीत बुमराह याची यूएसए विरुद्ध सामन्यापूर्वी तब्येत ठीक नसल्याने सिराजला वर्ल्ड कपमधील पहिल्याच सामन्यात टीम इंडियाच्या प्लेईंग ११ मध्ये सुद्धा खेळण्याची संधी मिळाली.  

About the Author

Pooja Pawar

पूजा सुनील पवार या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा ५ वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या २० व्या वर्षी त्यांनी सकाळ वृत्तपत्रातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्या इत्यादी विषयांवर बातम्या आणि फिल्ड रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. त्यानंतर नवभारत पासून डिजिटल पत्रकारितेला सुरुवात केली. पुढे न्यूज १८ लोकमतमधून स्पोर्ट्स सेक्शनसाठी काम केले. सध्या झी २४ तासमध्ये डिजिटल विभागात काम करताना विशेषतः क्रीडा क्षेत्रातील घडामोडींच्या अपडेट्स आणि विश्लेषणात्मक लेख वाचकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करते. याशिवाय राजकीय, क्राईम, लाईफस्टाईल या क्षेत्राशी निगडीत बातम्या देखील करते. फावल्यावेळेत सामाजिक उपक्रमांमध्ये योगदान द्यायला तसेच ट्रॅव्हल करून नवनवीन ठिकाण फिरण्याची आवड आहे.

...Read More

