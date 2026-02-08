IND vs USA: विजयानंतर सूर्यकुमार यादवने दिली आनंदाची बातमी... मोठी घोषणा सांगितलं ‘हा मॅचविनर आता पूर्णपणे फिट’

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
IND vs USA: टी-२० विश्वचषकाच्या पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाने दमदार कामगिरी करत  भारताने अमेरिकेविरुद्ध रोमांचक सामना जिंकला. सामन्यानंतर कर्णधार सूर्याने एक आनंदाची बातमी दिली.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 8, 2026, 08:23 AM IST
Suryakumar Yadav gave good news  IND vs USA after win : टी-२० विश्वचषक २०२६ मधील पहिल्याच सामन्यात भारताने विजयी सुरुवात केली. जसप्रीत बुमराह आणि वॉशिंग्टन सुंदरसारखे दोन महत्त्वाचे खेळाडू नसतानाही टीम इंडियाने अमेरिकेवर २९ धावांनी मात केली. या सामन्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवने चाहत्यांसाठी दिलासादायक बातमी दिली आहे. पोस्ट मॅच प्रेझेंटेशनमध्ये बोलताना सूर्याने स्पष्ट केले की अष्टपैलू खेळाडू वॉशिंग्टन सुंदर आता पूर्णपणे तंदुरुस्त असून तो दिल्लीतील पुढील सामन्यापूर्वी संघात सहभागी होणार आहे. भारताचा पुढील गटातील सामना १२ फेब्रुवारी रोजी दिल्लीच्या अरुण जेटली स्टेडियमवर नामिबियाविरुद्ध होणार आहे.

काय म्हणाला सूर्या?

सूर्यकुमार म्हणाला,“वॉशी आता ठीक आहे. सगळं व्यवस्थित आहे आणि तो दिल्लीमध्ये आमच्यासोबत जोडला जाणार आहे.” याचवेळी त्याने जसप्रीत बुमराहबाबतही खुलासा केला. बुमराहला हवामान बदलामुळे ताप आला होता, अगदी अभिषेक शर्मालाही थोडी तब्येतीची अडचण होती, पण आता परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं सूर्याने सांगितलं.

वॉशिंग्टन सुंदरची दुखापत नेमकी काय होती?

न्यूझीलंडविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेदरम्यान वॉशिंग्टन सुंदरला साइड स्ट्रेनची दुखापत झाली होती. सुरुवातीला तो या विश्वचषकातून बाहेर पडेल, अशा चर्चा होत्या. मात्र, बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये त्याने यशस्वी रिहॅब पूर्ण केलं आणि आता तो पुन्हा मैदानात उतरण्यास सज्ज आहे.

११ जानेवारी रोजी वडोदऱ्यात झालेल्या पहिल्या वनडेमध्ये गोलंदाजी करताना त्याच्या बरगडीजवळ दुखापत झाली होती. तरीही तो फलंदाजीसाठी उतरला आणि नाबाद ७ धावा करत भारताच्या विजयात मोलाचा वाटा उचलला. त्यानंतर तपासणीत साइड स्ट्रेन असल्याचं स्पष्ट झालं आणि उर्वरित सामने त्याला बाहेर बसावं लागलं.

अमेरिकेविरुद्ध सूर्यकुमार यादव ठरला विजयाचा शिल्पकार

पहिल्या सामन्यात भारताची सुरुवात फारशी चांगली नव्हती. अवघ्या ७७ धावांत सहा विकेट्स गेल्या होत्या आणि संघ अडचणीत सापडला होता. मात्र कर्णधार सूर्यकुमार यादवने जबाबदारी घेत शेवटपर्यंत खेळत शानदार खेळी केली.

त्याने ४९ चेंडूंमध्ये १० चौकार आणि ४ षटकारांच्या मदतीने नाबाद ८४ धावा केल्या आणि भारताला १६१ धावांपर्यंत पोहोचवले. त्यानंतर गोलंदाजांनी अमेरिकेला १३२ धावांत रोखलं आणि भारताने २९ धावांनी सामना जिंकला.

या दमदार खेळीसाठी सूर्यकुमार यादवला ‘प्लेयर ऑफ द मॅच’ पुरस्काराने गौरवण्यात आलं.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

