English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • स्पोर्ट्स
  • मॅचविनर संजूला अर्ध्याहून अधिक वर्ल्डकप सामन्यांमध्ये संघाबाहेर का बसवलं? गंभीरने सांगितलं खरं कारण

मॅचविनर संजूला अर्ध्याहून अधिक वर्ल्डकप सामन्यांमध्ये संघाबाहेर का बसवलं? गंभीरने सांगितलं खरं कारण

Why Sanju Samson Was Outside Team India Gambhir Answered: भारतीय संघाचं सेमीफायनलचं तिकीट निश्चित करण्यामध्ये संजू सॅमसनने सर्वात महत्त्वाची भूमिका बाजवली. सलामीवर म्हणून मैदानात उतरलेल्या संजू अगदी सामना जिंकवून देईपर्यंत नाबाद राहिला.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Mar 2, 2026, 08:30 AM IST
मॅचविनर संजूला अर्ध्याहून अधिक वर्ल्डकप सामन्यांमध्ये संघाबाहेर का बसवलं? गंभीरने सांगितलं खरं कारण
गंभीरने पत्रकार परिषदेत दिली माहिती (प्रातिनिधिक फोटो)

Why Sanju Samson Was Outside Team India Gambhir Answered: संजू सॅमसनच्या दमदार खेळीमुळे भारतीय संघाला टी-20 वर्ल्डकपची सेमीफायनल गाठता आली. संजू सॅमसनने नाबाद 97 धावा केल्याने भारताला 5 विकेट्स आणि 4 चेंडू राखून विजय मिळवला. या विजयानंतर भारताचा प्रशिक्षक गौतम गंभीरने पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना जिंकल्यानंतर गंभीरने संजू सॅमसनसंदर्भात केलेल्या खुलाश्याने एकच खळबळ उडाली आहे. संजू सॅमसनसारख्या मॅच विनर खेळाडूला टी-20 वर्ल्डकपच्या अर्ध्याहून अधिक सामन्यांमध्ये संघाबाहेर का बसवलं होतं याबद्दल गंभीरने खुलासा केला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अपेक्षेला जागला

संजू सॅमसनला संघाबाहेर बसवण्यामागे एक विशेष कारण होतं, असं गंभीरने सांगितलं आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेमध्ये संजूला चांगली कामगिरी करता आली नव्हती. त्यामुळेच त्या मालिकेनंतर संजूला मैदानापासून दूर ठेवणं म्हणजेच ब्रेकवर पाठवणं गरजेचं होतं असं गंभीरने म्हटलं आहे. मोठ्या सामन्यांमध्ये येऊन संजूने दमदार फलंदाजी करावी अशी अपेक्षा होती आणि तेच घडलं असं गंभीरने सांगितलं. 

अवघ्या 66 सामन्यांमध्ये मिळालीये संधी

संजूने 51 बॉलमध्ये 97 धावा केल्या. 11 वर्षांच्या आपल्या अंतरराष्ट्रीय करिअरमध्ये केवळ 66 सामने खेळलेल्या संजूने रविवारच्या खेळीमधून तो स्पेशल खेळाडू का आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध केलं. आता 5 मार्च रोजी वानखेडेच्या मैदानावर इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या सेमीफायनलच्या सामन्यात संजू कशी कामगिरी करतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. 

...म्हणून संजू संघाबाहेर होता

वेस्ट इंडिदविरुद्धचा सामना भारताने 5 विकेट्सने जिंकल्यानंतर गौतम गंभीरने पत्रकार परिषदेमध्ये संजूबद्दल मोठा खुलासा केला. "संजू सॅमसनने टी-20 इंटरनॅशनल सामन्यांमध्ये 3 शतकं झळकावली आहेत. त्याच्या कौशल्यावर आम्हाला आजिबात शंका नाही. मात्र न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत त्याला नावाला साजेशी कामगिरी करता आली नाही. त्यामुळेच प्रशिक्षक म्हणून मला असं वाटलं की त्याला एक मोठा ब्रेक देणं आवश्यक आहे. नव्या दमाने त्याने मैदानात उतरावं यासाठी हा ब्रेक आवश्यक होता. आमचं ठरलं होतं की जेव्हा वर्ल्डकपमध्ये एखाद्या मोठ्या सामन्यामध्ये भारताला त्याची गरज असेल तेव्हा त्याला समान्यात नक्कीच संधी दिली जाईल. त्याला संधी दिल्यावर तो मैदानात उतरुन सामना जिंकवूनच परतेल याची खात्री होती आणि तसेच झाले," असं गंभीरने म्हटलं आहे.

16 बॉलमध्ये 72 धावा

वेस्ट इंडिजचविरुद्धच्या सामन्यामध्ये एकीकडे भारतीय फलंदाज बाद होत असतानाच दुसऱ्या बाजूला संजूने जम बसवला आणि दमदार फटके बाजी केली. त्यामुळेच पाच गडी तंबूत परतल्यानंतरही भारताने 195 च्या लक्ष्य सहज गाठलं. 51 बॉलमध्ये 97 धावा करताना त्याने 12 चौकार आणि चार षटकार लगावले. म्हणजेच त्याने 16 बॉलमध्ये 72 धावा केल्या. 

संजूने या वर्ल्डकपमध्ये खेळलेले सामने 

12 फेब्रुवारी 2026: नामिबिया विरुद्ध 22 (8 चेंडू)
26 फेब्रुवारी 2026: झिम्बाब्वे विरुद्ध 24 (15 चेंडू)
1 मार्च 2026: वेस्ट इंडीज विरुद्ध 97* (50 चेंडू)

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
T20 World Cup 2026ind vs wiSanju Samsonteam indiaCoach

इतर बातम्या

Holi 2026 : होळीच्या दिवशी 3 राशीच्या लोकांची संकटं वाढतील,...

भविष्य