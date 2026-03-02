मॅचविनर संजूला अर्ध्याहून अधिक वर्ल्डकप सामन्यांमध्ये संघाबाहेर का बसवलं? गंभीरने सांगितलं खरं कारण

Why Sanju Samson Was Outside Team India Gambhir Answered: संजू सॅमसनच्या दमदार खेळीमुळे भारतीय संघाला टी-20 वर्ल्डकपची सेमीफायनल गाठता आली. संजू सॅमसनने नाबाद 97 धावा केल्याने भारताला 5 विकेट्स आणि 4 चेंडू राखून विजय मिळवला. या विजयानंतर भारताचा प्रशिक्षक गौतम गंभीरने पहिली प्रतिक्रिया नोंदवली आहे. वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना जिंकल्यानंतर गंभीरने संजू सॅमसनसंदर्भात केलेल्या खुलाश्याने एकच खळबळ उडाली आहे. संजू सॅमसनसारख्या मॅच विनर खेळाडूला टी-20 वर्ल्डकपच्या अर्ध्याहून अधिक सामन्यांमध्ये संघाबाहेर का बसवलं होतं याबद्दल गंभीरने खुलासा केला आहे.
संजू सॅमसनला संघाबाहेर बसवण्यामागे एक विशेष कारण होतं, असं गंभीरने सांगितलं आहे. न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेमध्ये संजूला चांगली कामगिरी करता आली नव्हती. त्यामुळेच त्या मालिकेनंतर संजूला मैदानापासून दूर ठेवणं म्हणजेच ब्रेकवर पाठवणं गरजेचं होतं असं गंभीरने म्हटलं आहे. मोठ्या सामन्यांमध्ये येऊन संजूने दमदार फलंदाजी करावी अशी अपेक्षा होती आणि तेच घडलं असं गंभीरने सांगितलं.
संजूने 51 बॉलमध्ये 97 धावा केल्या. 11 वर्षांच्या आपल्या अंतरराष्ट्रीय करिअरमध्ये केवळ 66 सामने खेळलेल्या संजूने रविवारच्या खेळीमधून तो स्पेशल खेळाडू का आहे हे पुन्हा एकदा सिद्ध केलं. आता 5 मार्च रोजी वानखेडेच्या मैदानावर इंग्लंडविरुद्ध होणाऱ्या सेमीफायनलच्या सामन्यात संजू कशी कामगिरी करतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
वेस्ट इंडिदविरुद्धचा सामना भारताने 5 विकेट्सने जिंकल्यानंतर गौतम गंभीरने पत्रकार परिषदेमध्ये संजूबद्दल मोठा खुलासा केला. "संजू सॅमसनने टी-20 इंटरनॅशनल सामन्यांमध्ये 3 शतकं झळकावली आहेत. त्याच्या कौशल्यावर आम्हाला आजिबात शंका नाही. मात्र न्यूझीलंडविरुद्धच्या मालिकेत त्याला नावाला साजेशी कामगिरी करता आली नाही. त्यामुळेच प्रशिक्षक म्हणून मला असं वाटलं की त्याला एक मोठा ब्रेक देणं आवश्यक आहे. नव्या दमाने त्याने मैदानात उतरावं यासाठी हा ब्रेक आवश्यक होता. आमचं ठरलं होतं की जेव्हा वर्ल्डकपमध्ये एखाद्या मोठ्या सामन्यामध्ये भारताला त्याची गरज असेल तेव्हा त्याला समान्यात नक्कीच संधी दिली जाईल. त्याला संधी दिल्यावर तो मैदानात उतरुन सामना जिंकवूनच परतेल याची खात्री होती आणि तसेच झाले," असं गंभीरने म्हटलं आहे.
वेस्ट इंडिजचविरुद्धच्या सामन्यामध्ये एकीकडे भारतीय फलंदाज बाद होत असतानाच दुसऱ्या बाजूला संजूने जम बसवला आणि दमदार फटके बाजी केली. त्यामुळेच पाच गडी तंबूत परतल्यानंतरही भारताने 195 च्या लक्ष्य सहज गाठलं. 51 बॉलमध्ये 97 धावा करताना त्याने 12 चौकार आणि चार षटकार लगावले. म्हणजेच त्याने 16 बॉलमध्ये 72 धावा केल्या.
12 फेब्रुवारी 2026: नामिबिया विरुद्ध 22 (8 चेंडू)
26 फेब्रुवारी 2026: झिम्बाब्वे विरुद्ध 24 (15 चेंडू)
1 मार्च 2026: वेस्ट इंडीज विरुद्ध 97* (50 चेंडू)