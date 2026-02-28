English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • झिम्बावेला आलो की तुला भेटेल... कोणत्या मुलीला तिलक वर्माने दिलं वचन? Video व्हायरल

"झिम्बावेला आलो की तुला भेटेल... " कोणत्या मुलीला तिलक वर्माने दिलं वचन? Video व्हायरल

Tilak Varma Viral Video: टी20 वर्ल्ड कप 2026 च्या सुपर-8 फेरीतील भारत विरुद्ध झिम्बाब्वेच्या सामन्यानंतर तिलक वर्माचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओमध्ये तिलक वर्मा एका मुलीला भेटण्याचं वचन देताना दिसत आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 28, 2026, 08:58 AM IST
T20 World Cup 2026 ind vs zim Tilak Varma Record Video message for brad Evans sister goes viral ( Photo: Instagram )

Tilak Varma Record Video message for brad Evans sister goes viral : टी20 विश्वचषक 2026 च्या सुपर-8 टप्प्यात भारताने झिम्बाब्वेविरुद्ध (ind vs zim)  शानदार खेळ करत 72 धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. भारतीय फलंदाजांनी सुरुवातीपासून आक्रमक भूमिका घेत 20 षटकांत तब्बल 256 धावांचा प्रचंड स्कोअर उभारला. एवढ्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेचा संघ दडपणाखाली आला आणि भारताने सामना सहज आपल्या नावावर केला. मात्र या एकतर्फी विजयाइतकीच चर्चा झाली ती सामन्यानंतर घडलेल्या एका हृदयस्पर्शी प्रसंगाची. सामना संपल्यानंतर झिम्बाब्वेचा वेगवान गोलंदाज ब्रॅड इव्हान्स (Brad Evans) याने एक खास गोष्ट उघड केली. त्याची बहीण रेबेका ही भारताचा युवा फलंदाज तिलक वर्मा (Tilak Varma) हिची खूप मोठी चाहती आहे, असे त्याने सांगितले. त्याने तिलकला विनंती केली की, रेबेकासाठी एक छोटासा व्हिडीओ मेसेज रेकॉर्ड करशील का? तिलकने कोणताही विलंब न लावता आणि अगदी हसतमुखाने ही विनंती स्वीकारली.

तिलकने काय मेसेज दिला?

त्या व्हिडिओमध्ये तिलकने रेबेकाचे आभार मानत तिच्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. “हाय रेबेका, माझी इतकी मोठी फॅन असल्याबद्दल तुझं मनापासून धन्यवाद. तुझा सपोर्ट माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. मी जेव्हा झिम्बाब्वेला येईन तेव्हा नक्की भेटूया. आणि तुझ्या भावाने आज खूप छान गोलंदाजी केली,” असे म्हणत त्याने आपुलकीचा संदेश दिला. या काही साध्या शब्दांनी चाहत्यांची मने जिंकली.

ब्रॅड इव्हान्स झाला आनंदी 

ब्रॅड इव्हान्सनेही या क्षणाबद्दल आनंद व्यक्त करत सांगितले की, त्याच्या बहिणीने काही दिवसांपूर्वीच तिलकचा मेसेज मिळावा अशी इच्छा व्यक्त केली होती. आता ती पूर्ण झाल्याने तिच्यासाठी हा अविस्मरणीय क्षण ठरणार आहे. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात शेअर होत असून चाहत्यांकडून तिलकच्या या साधेपणाचे आणि नम्रतेचे कौतुक होत आहे.

तिलकची कामगिरी 

मैदानावरील कामगिरीबद्दल बोलायचे झाल्यास, तिलकसाठी हा सामना खूप महत्त्वाचा ठरला. यापूर्वी तो तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करत होता, पण मोठी खेळी करण्यास त्याला अपयश येत होते. या सामन्यात संघ व्यवस्थापनाने त्याला सहाव्या क्रमांकावर पाठवले आणि त्याने संधीचे सोनं केले. केवळ 16 चेंडूत नाबाद 44 धावा करत त्याने सामन्याचा चेहरामोहरा बदलला. त्याच्या खेळीत 3 चौकार आणि 4 भेदक षटकारांचा समावेश होता. 275 च्या जबरदस्त स्ट्राइक रेटने त्याने शेवटच्या षटकांत धावांचा पाऊस पाडला आणि संघाला 250 च्या पुढे नेण्यात मोलाची भूमिका बजावली.

भारताच्या विजयात त्याच्या या जलद खेळीचा मोठा वाटा होता. पण त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, त्याने मैदानाबाहेर दाखवलेली माणुसकी आणि चाहत्यांप्रती असलेला आदर. मोठ्या मंचावर चमकदार कामगिरी करणारा हा तरुण खेळाडू तितक्याच नम्रतेने चाहत्यांशी जोडलेला दिसला. त्यामुळे हा सामना केवळ भारताच्या विजयासाठीच नव्हे, तर तिलक वर्माच्या सुंदर जेश्चरसाठीही कायम आठवणीत राहील.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

