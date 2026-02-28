"झिम्बावेला आलो की तुला भेटेल... " कोणत्या मुलीला तिलक वर्माने दिलं वचन? Video व्हायरल

Tilak Varma Record Video message for brad Evans sister goes viral : टी20 विश्वचषक 2026 च्या सुपर-8 टप्प्यात भारताने झिम्बाब्वेविरुद्ध (ind vs zim) शानदार खेळ करत 72 धावांनी दणदणीत विजय मिळवला. भारतीय फलंदाजांनी सुरुवातीपासून आक्रमक भूमिका घेत 20 षटकांत तब्बल 256 धावांचा प्रचंड स्कोअर उभारला. एवढ्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना झिम्बाब्वेचा संघ दडपणाखाली आला आणि भारताने सामना सहज आपल्या नावावर केला. मात्र या एकतर्फी विजयाइतकीच चर्चा झाली ती सामन्यानंतर घडलेल्या एका हृदयस्पर्शी प्रसंगाची. सामना संपल्यानंतर झिम्बाब्वेचा वेगवान गोलंदाज ब्रॅड इव्हान्स (Brad Evans) याने एक खास गोष्ट उघड केली. त्याची बहीण रेबेका ही भारताचा युवा फलंदाज तिलक वर्मा (Tilak Varma) हिची खूप मोठी चाहती आहे, असे त्याने सांगितले. त्याने तिलकला विनंती केली की, रेबेकासाठी एक छोटासा व्हिडीओ मेसेज रेकॉर्ड करशील का? तिलकने कोणताही विलंब न लावता आणि अगदी हसतमुखाने ही विनंती स्वीकारली.
त्या व्हिडिओमध्ये तिलकने रेबेकाचे आभार मानत तिच्या पाठिंब्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. “हाय रेबेका, माझी इतकी मोठी फॅन असल्याबद्दल तुझं मनापासून धन्यवाद. तुझा सपोर्ट माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचा आहे. मी जेव्हा झिम्बाब्वेला येईन तेव्हा नक्की भेटूया. आणि तुझ्या भावाने आज खूप छान गोलंदाजी केली,” असे म्हणत त्याने आपुलकीचा संदेश दिला. या काही साध्या शब्दांनी चाहत्यांची मने जिंकली.
ब्रॅड इव्हान्सनेही या क्षणाबद्दल आनंद व्यक्त करत सांगितले की, त्याच्या बहिणीने काही दिवसांपूर्वीच तिलकचा मेसेज मिळावा अशी इच्छा व्यक्त केली होती. आता ती पूर्ण झाल्याने तिच्यासाठी हा अविस्मरणीय क्षण ठरणार आहे. सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात शेअर होत असून चाहत्यांकडून तिलकच्या या साधेपणाचे आणि नम्रतेचे कौतुक होत आहे.
मैदानावरील कामगिरीबद्दल बोलायचे झाल्यास, तिलकसाठी हा सामना खूप महत्त्वाचा ठरला. यापूर्वी तो तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करत होता, पण मोठी खेळी करण्यास त्याला अपयश येत होते. या सामन्यात संघ व्यवस्थापनाने त्याला सहाव्या क्रमांकावर पाठवले आणि त्याने संधीचे सोनं केले. केवळ 16 चेंडूत नाबाद 44 धावा करत त्याने सामन्याचा चेहरामोहरा बदलला. त्याच्या खेळीत 3 चौकार आणि 4 भेदक षटकारांचा समावेश होता. 275 च्या जबरदस्त स्ट्राइक रेटने त्याने शेवटच्या षटकांत धावांचा पाऊस पाडला आणि संघाला 250 च्या पुढे नेण्यात मोलाची भूमिका बजावली.
भारताच्या विजयात त्याच्या या जलद खेळीचा मोठा वाटा होता. पण त्याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, त्याने मैदानाबाहेर दाखवलेली माणुसकी आणि चाहत्यांप्रती असलेला आदर. मोठ्या मंचावर चमकदार कामगिरी करणारा हा तरुण खेळाडू तितक्याच नम्रतेने चाहत्यांशी जोडलेला दिसला. त्यामुळे हा सामना केवळ भारताच्या विजयासाठीच नव्हे, तर तिलक वर्माच्या सुंदर जेश्चरसाठीही कायम आठवणीत राहील.