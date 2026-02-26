IND vs ZIM Rain Prediction: भारत विरुद्ध झिम्बाब्वे सामना पावसामुळे रद्द झाला तर काय होईल? जाणून घ्या

IND vs ZIM Weather Report: आयसीसी T20 वर्ल्ड कप (ICC Men's T20 World Cup) स्पर्धेत भारताचा प्रवास आता निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे. सुपर-8 फेरीतील पहिल्याच सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेकडून 76 धावांनी पराभव पत्करल्यामुळे टीम इंडियावर मोठा दबाव आला आहे. आता चेन्नईतील एम ए चिदंबरम स्टेडियम येथे होणारा जिम्बाब्वेविरुद्धचा सामना जिंकणे भारतासाठी अत्यावश्यक झाले आहे. सुपर-8 गट 1 मध्ये भारतासोबत दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिज आणि जिम्बाब्वे आहेत. सध्या भारताच्या खात्यात एकही गुण नाहीत आणि नेट रन रेट -3.80 इतका घसरलेला आहे. या मोठ्या पराभवामुळे उपांत्य फेरीच्या आशा धूसर झाल्या आहेत. पुढील फेरीत पोहोचायचे असेल, तर भारताला उर्वरित दोन्ही सामने जिम्बाब्वे आणि वेस्ट इंडिजविरुद्ध जिंकावे लागतील, शिवाय नेट रन रेटही सुधारावा लागेल. जिम्बाब्वेचीही स्थिती फार वेगळी नाही; त्यांनाही मोठा पराभव सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे हा सामना दोन्ही संघांसाठी थेट बाद फेरीसारखाच आहे.
जर चेन्नईत पावसामुळे सामना पूर्णपणे रद्द झाला, तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण दिला जाईल. अशा परिस्थितीत भारताच्या दोन सामन्यांत फक्त एकच गुण होतील. उर्वरित वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना जिंकला, तरी भारत कमाल तीन गुणांपर्यंतच पोहोचू शकेल.
गटातील चुरशीची परिस्थिती पाहता तीन गुण सेमी फायनायसाठी पुरेसे ठरण्याची शक्यता कमी आहे. अशा वेळी भारताला इतर सामन्यांचे निकाल आपल्या बाजूने लागावेत, अशी अपेक्षा ठेवावी लागेल. विशेषतः दक्षिण आफ्रिका किंवा वेस्ट इंडिजपैकी एखाद्या संघाने गटात वर्चस्व गाजवणे आवश्यक ठरेल. तरीदेखील नेट रन रेट निर्णायक ठरू शकतो. भारताचा सध्याचा नकारात्मक रन रेट पाहता गणित अधिकच गुंतागुंतीचे होईल. त्यामुळे सामना रद्द होणे भारतासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकते.
26 फेब्रुवारी रोजी चेन्नईत सायंकाळी वातावरण स्वच्छ आणि उबदार राहण्याचा अंदाज आहे. तापमान साधारणपणे मध्यम ते उष्ण राहील. किनारपट्टी भाग असल्याने रात्री दवाचा परिणाम दिसू शकतो, मात्र मुसळधार पावसाचा ठोस अंदाज सध्या नाही. तरीही समुद्रकिनारी शहरांमध्ये हवामान झपाट्याने बदलू शकते. अगदी हलक्या सरींमुळेही षटकांची संख्या कमी होऊ शकते, ज्याचा थेट परिणाम नेट रन रेटवर होऊ शकतो.
भारताने उर्वरित दोन्ही सामने जिंकले, तर चार गुणांसह उपांत्य फेरीची दारे उघडी राहतील. मात्र दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध वेस्ट इंडिज सामन्याचा निकालही तितकाच महत्त्वाचा ठरेल. जर तीन संघ समान गुणांवर आले, तर नेट रन रेट निर्णायक ठरेल.
पर्यायाने, भारताने एक सामना जिंकला आणि एक गमावला, तर पुढील वाटचाल पूर्णपणे इतर निकालांवर आणि मोठ्या फरकाने होणाऱ्या विजयांवर अवलंबून राहील. त्यामुळे भारतासाठी पुढील प्रत्येक चेंडू आणि प्रत्येक धाव महत्त्वाची ठरणार आहे.